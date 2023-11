Die Spider Murphy Gang bringt die Schickeria nach Berlin

Berlin. Es ist kein Konzertauftakt wie man ihn von einer Rock’n‘Roll-Band wie der Spider Murphy Gang (SMG) erwartet hätte: Eine sanfte Klaviermelodie und melodische Gitarrenklänge erfüllen am Dienstagabend pünktlich um 20 Uhr den Admiralspalast. Aber schließlich spielt die Kultband an diesem Abend auch kein gewöhnliches Rockkonzert, sondern gibt ihre Lieder als Akkustikversion zum Besten.

Dass die Liebe der Spider Murphy Gang zum Rock’n‘Roll darunter aber nicht im Geringsten leidet, wird sofort bei dem ersten Lied „Überdosis Rock’n‘Roll“ deutlich. Denn wenn ein Song es schafft, das Lebensgefühl des Rock‘n‘ Roll widerzuspiegeln, dann dieser: Die energiegeladenen Gitarrenfriffs und rhythmischen Klänge strahlen live und in Farbe so stark wie nur möglich die Leidenschaft für das Musikgenre aus.

Berliner Publikum im Admiralspalast braucht einen Moment zum Aufwärmen

Aber die hat die Spider Murphy Gang ja auch nicht erst seit gestern; so ist die Gründung der bayrischen Mundart-Band inzwischen fast 50 Jahre her und der Erfolg der Band erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte. Zwei der Gründungsmitglieder, Günther Sigl und Barny Murphy, sind der Band auch heute noch treu und so stellt Sigl nach den ersten ein, zwei Liedern am Dienstag erstmal fest: „Ihr seids so leis heut, Berlin“.

Diesen Vorwurf lässt das Berliner Publikum natürlich nicht auf sich sitzen und so gehen die Fans bei dem nächsten Lied „Rock‘n‘Roll Schuah“ richtig mit. Dass sie fast ausnahmslos im Alter der Band selbst zu sein scheinen, spielt dabei keine Rolle: Es wird gepfiffen, im Takt gewippt und laut applaudiert. „Lasst ruhig alles raus“, ruft Sigl und bezeichnet es als „Ehre“, mal wieder in Berlin spielen zu dürfen.

Nach ein paar Anekdoten und lustigen Sprüchen – auch die tragen neben der Akkustik-Musik maßgeblich zu der entspannten Wohnzimmeratmosphäre bei – wird selbstverständlich auch noch Elvis Presley als „King of Rock ‘n‘ Roll“ erwähnt und es folgt „That‘s All Right / Schickeria“.

Altbekannter Mix aus bayerischer Mundart und weltgewandtem Rock‘n‘Roll

Spätestens bei diesem Mix aus Rock und bayerischem Dialekt zeigt sich: Die Spider Murphy Gang kann auch ohne Strom rocken! Der Refrain „In d‘Schickeria, in d‘Schickeria / Jeder spielt‘n Superstar Und sauft en Champus an der Bar / In der Schickeria / Schick-schick, Schick-schick, Schickeria /Schick-schick, Schick-schick, Schickeria“, der satirisch den Lifestyle der Münchner High Society widerspiegelt, wird vom gesamten Publikum mitgesungen und Sigl selbst strahlt über das ganze Gesicht. Bei seinem abschließenden Luftsprung sind dann noch einmal die Titan-Hüften gefordert. „Gestern hoam wir in Erfurt spuilt und i muss soagn, ihr seids zehnmal besser, Berlin“ verkündet der Bandmitgründer im Anschluss und erntet dafür natürlich lautes Gejubel.

Bei „Sommer in der Stadt“ erzeugt die Kultband durch den charmanten, nostalgischen Klang des Saxofons und Akkordeons in Kombination mit den warmen orange-gelben Bühnenlichtern genau das Münchner Lebensgefühl, um das es in dem Song geht: „I schlürf an Eiskaffee im Rialto / Und schau de junga Hasn noch / I glaub mei Chef muaß heit auf mi verzichtn / Ja i lieg vui liaber mit dir im Gras / ‚S is wieder Sommer / ‚S is wieder Sommer /‘S is wieder Sommer / Sommer in der Stadt“. Nach einer zwanzigminütigen Pause – da merkt man dann vielleicht doch, dass die Fans mit der Band gealtert sind – dürfen die sich natürlich auch noch über „Pfüati Gott Elisabeth“ und „Renate“ freuen.

Der Höhepunkt der Spider Murphy Gang ist auch nach Jahrzehnten der „Skandal im Sperrbezirk“

Seinen Höhepunkt findet das Ganze dann aber bei den superlativen Rock‘n‘Roll-Covern „Let‘s Twist Again“ und „Rock and Roll Music“: Jetzt hält es niemanden mehr auf den Sitzen und zu den eingängigen Melodien wird getwistet, was das Zeug hält.

Aber was wäre eine Konzert der Spider Murphy Gang ohne den berühmt-berüchtigten „Skandal im Sperrbezirk“?! Auf den lebendigen Vertreter des Rock‘n‘Rolls und wohl bekanntesten SMG-Song hat das Berliner Publikum natürlich gewartet. Lauthals singt es den altbekannten Refrain „Und draußen vor der großen Stadt / Steh‘n die Nutten sich die Füße platt / Skandal (Skandal) / Im Sperrbezirk / Skandal (Skandal) / Im Sperrbezirk / Skandal / Skandal um Rosi“ mit. Und spätestens als die Spider Murphy Gang als Zugabe noch den Hit „Mir san a bayrische Band“ bringt, ist die Schickeria endgültig in Berlin angekommen.