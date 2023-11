Nach dem Terroranschlag wurde das Konzertprogramm umgebaut

Potsdam. Eigentlich sollte das erste Sinfoniekonzert des Neuen Kammerorchesters Potsdam in der aktuellen Saison bereits am 13. Oktober stattfinden, aufgrund des Terrorangriffs der Hamas entschied man sich jedoch dazu, das Konzert zu verschieben und ein neues Programm zusammenzustellen. Ursprünglich waren drei Haydn-Sinfonien geplant, allerdings passten diese heiteren Stücke nicht mehr zur politischen Lage. Deshalb wählte man für das neue Konzert am Sonntagabend Werke jüdischer Komponisten und engagierte zwei Israelis als Solisten: die Klarinettistin Shirley Brill und den langjährigen Konzertmeister der Philharmoniker Guy Braunstein.

Als Eröffnungsstück wählte man in der akustisch exzellenten Potsdamer Erlöserkirche die „Drei Lieder ohne Worte“ für Klarinette und Orchester von Paul Ben-Haim (1897-1984), der als „Vater der israelischen Komponisten“ gilt. Darauf folgte das Klarinettenkonzert von Yehezkel Braun (1922-2014), und nach der Pause gab es Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert. „Kulturelle Brücken“ hieß das Motto des Konzerts, denn die Komponisten und die Interpreten des Konzerts verbindet miteinander, dass sie in ihrem Wirken und Schaffen von deutschen und jüdischen Traditionen geprägt wurden. So wurde Paul Ben-Haim als Paul Frankenburger in München geboren und war Assistent von Bruno Walter und Hans Knappertsbusch, bevor er 1933 nach Tel Aviv emigrierte. Yehezkel Braun wiederum erblickte in Breslau das Licht der Welt und wuchs in Palästina auf.

Während die beiden erstgenannten Komponisten aus deutsch-assimilierten Familien stammten und sich nach ihrer Emigration nach Israel mehr der dortigen Kultur zuwandten, vollzog Mendelssohn den umgekehrten Weg: Er wuchs in einer Familie mit jüdischen Wurzeln auf, ließ sich jedoch später christlich taufen. Die Interpreten Shirley Brill und Guy Braunstein sind beide seit vielen Jahren in Berlin ansässig und musikalisch aktiv, auch der Dirigent und Gründer des Neuen Potsdamer Kammerorchesters Ud Joffe, der unter anderen bei Philipp Herreweghe und Daniel Barenboim hospitierte, lebt seit über 30 Jahren in Deutschland.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Guy Braunstein ist ein Geigensolist mit viel Stilbewusstsein

Die beiden Solisten bewiesen an diesem Abend, dass sie absolute Meister ihres Fachs sind. Mit wunderbar gesanglichem Ton gestaltete Shirley Brill die elegischen Melodien im ersten Satz von Ben-Haims „Liedern ohne Worte“ und zeigt mit weichen dunklen Farben im zweiten Satz ihre klangliche Wandlungsfähigkeit. Ud Joffe gelang es, das Orchester emotional zu maximal intensivem Spiel zu motivieren, besonders gut gelang das im Klarinettenkonzert von Braun, in dem auch der homogene Streicherklang und das gute Zusammenspiel zwischen Solistin und Orchester beeindruckten.

Nach der Pause präsentierte sich schließlich Guy Braunstein als absolut souveräner Solist mit viel Stilbewusstsein. Oft hört man den Anfang des Mendelssohn-Konzerts mit zu dickem Ton und übertriebenem Vibrato. Braunstein setzt dieses hier wohldosiert ein und glänzt mit feinem Ton und hervorragender Intonation. Als Zugabe spielte er eine hochvirtuose Solofassung von Fritz Kreislers „Schön‘ Rosmarin“. Das Publikum in der gut besuchten Erlöserkirche spendete reichlich Beifall und warf so manchen Euroschein in den Spendenbeutel für den „Roten Davidstern“, dem israelischen Pendant zum Roten Kreuz.