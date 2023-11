Chefdirigentin Joana Mallwitz feiert den Augenblick 

Berlin. Die neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Joana Mallwitz dirigiert ein Programm mit Richard Strauss, Joseph Haydn und Peter Ruzicka am Gendarmenmarkt. Wer Mallwitz bisher nicht erlebt hat, könnte auf den Gedanken kommen, das neue Corporate Design des Konzerthauses präsentiere auf Plakaten im Foyer eine Kunstfigur. Doch wer ein Konzert besucht hat, sieht die Aspekte, die auf den Postern von Mallwitz als Musikerin, Dirigentin eingefangen sind: das umstandslos Musikantische ihrer künstlerischen Haltung, die offenherzige Freude sowohl am musikalischen Detail als auch am großen Bogen.

In der anfänglichen Sinfonischen Dichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von Strauss indes überzeugt diese Art des Dirigats nicht – wiewohl dieses Stück genau das Musikantische, das heiter Augenblickhafte musikalischer Sinnlichkeit aufweist. Mallwitz ist es an einer Feier des Augenblicks gelegen, und so dirigiert sie überdeutlich: all dasjenige, was sie in der Partitur zum Klingen bringen will, also eigentlich alles. Und das ist dann auch alles zu hören – Hut ab.

Cellist Gautier Capuçon als Solist beim Konzerthausorchester unter Leitung von Joana Mallwitz.

Die Folge ist, dass alle Spielenden des Konzerthausorchesters tendenziell zu Solistinnen und Solisten werden. Die Dirigentin zeigt für sie die Partitur und die Spielweisen in Gänze an, auf ihre Nachbarn und die Stimmgruppe müssen die Musiker nun weniger achten als normalerweise. Konturen und Pointen in Horn, Piccoloflöte oder Sologeige sind klar herausgemeißelt. Das Zusammenspiel wirkt brillant aber technisch, es schließt sich kein klanglicher Mantel um das riesig besetzte Strauss-Orchester.

Der charismatische Cellist Gautier Capuçon setzt zum Endspurt an

Es ist trotzdem ein großartiges Konzert. Joana Mallwitz geht es, man merkt das in Joseph Haydns Cellokonzert C-Dur, um andere Dinge. Jede Phrase und Figur hat bei ihr eine Richtung, zeigt der Geste nach vorwärts. So wird das finale Rondo des Stückes mit dem charismatischen Cellosolisten Gautier Capuçon zu einem Endspurt in einem so schnellen Tempo, wie man es kaum je gehört haben dürfte. Der Solist sorgt schon zuvor für kleine Überraschungen, stuft Lautstärke mit Inspiration ab, setzt manchmal auch frech andere Akzente als das verkleinerte klassische Orchester unter Mallwitz – die aber letztendlich von einer tiefen musikalischen Einigkeit mit der Dirigentin zeugen.

Der Komponist und altgediente Hamburger Kulturmanager Peter Ruzicka ist für seine „Metamorphosen über ein Klangfeld von Joseph Haydn“ zum Zuhören angereist, obwohl er sie seit der Uraufführung 1980 öfters gehört und auch dirigiert haben dürfte. Die Trompeten, die er dissonant aus dem Foyer in den Saal schmettern lässt, sollen an Mahlersche Fernorchester erinnern – das Stück tut mit seiner Inspiration an klassischem Erbe niemandem weh und lädt zum Nachdenken über dieses Erbe ein. Mehr kann man im Konzertabo-Kontext von Neuer Musik heute wohl nicht erwarten. Haydns Sinfonie „L’Ours“ ist ein Rausschmeißer, mit dem Mallwitz dem Orchester und dem Publikum mit Beharren auf der Präzision bei Tonansatz und Attacke sehr deutlich zeigt, wo die Klassikreise mit ihr in den nächsten Jahren hingehen wird.