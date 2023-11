Konzert in Berlin: Diese Stars standen mit Mark Forster auf der Bühne

Mark Forster stellte in der Columbiahalle in Berlin sein neues Album vor – und hatte prominente Gäste dabei. So war das Konzert.

Mark Forster trat am Samstag in der Columbiahalle auf.

Berlin. Und dann steht Kaiserslauterns wohl prominentester Kappenträger in diesem Jahr doch noch einmal auf der Bühne. Im vergangenen Jahr verschob Mark Forster seine für das Frühjahr 2023 geplante Arena-Tour durch Deutschland. Ihm seien Zweifel gekommen, er brauche „gerade etwas anderes“, hieß es einst auf seinen Social-Media-Kanälen. Dass er in einer wie auch immer gearteten Auszeit untätig war, kann man Forster jedenfalls nicht vorwerfen. Vor wenigen Tagen hat er mit „Supervision“ ein neues Album vorgelegt. Es ist seine insgesamt sechste Platte.





Das Release feiert der inzwischen in Berlin lebende Sänger vor rund 1200 zunächst sitzenden Gästen in der Columbiahalle. Das Konzert ist bestuhlt, bekommt dadurch eine intime Wohnzimmeratmosphäre. Um 20.04 Uhr betritt Forster die Bühne und kündigt an, dass es am heutigen Abend eine Art „Sendung mit der Maus“-Event sei.

Mark Forster: Es gibt Fragerunden für Zuschauer

Mark Forster stellte sein neues Album vor.

Foto: Julia Schoierer

Nach der Live-Performance des ersten Songs „Perfekt“ erzählt Forster in der Folge auch einige Details zum Entstehungsprozess des Albums. So erfährt das Publikum – von Teenagern bis zur ganzen Familie ist hier nahezu jede Generation vertreten – beispielsweise, wie die Violinen und Bratschen für den Song „Jedem Gefallen“ eingespielt worden sind. In Fragerunden haben manche Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Clueso, La Place und Max Giesinger kommen auf die Bühne

In den letzten Monaten schickte Forster bereits musikalische Vorboten zum Album auf den Weg, teils mit prominenten Gastmusikern. Auf dem Song „Farben leuchten Schwarz“ beehrt Clueso Forster mit einer Strophe. Letzterer ist an diesem Abend auch mit dabei. Ebenso der Rapper La Place, der auch auf „Supervision“ vertreten ist. Max Giesingers Stimme hört man zwar nicht auf dem Album, doch in der Columbiahalle springt er als Ersatz für Kontra K ein und rappt dessen Strophe auf dem Song „Wenn du mich vergisst“.



Natürlich spielt Forster seine populärsten Hits wie „Chöre“, “Übermorgen” oder „Sowieso”. Radiotaugliche Musik auf Gitarren-Basis, inklusive opulenter „Ooooh-Ooooh“-Refrains haben ihn zum Superstar werden lassen. Das ist familienfreundlich und tut niemandem weh.

Auf seinem neuen Album gibt es nicht nur Popsongs

Aber sein neues Album bietet neben gängigen, musikalisch gut ausproduzierten Popsongs an der ein oder anderen Stelle auch inhaltlichen Tiefgang. Im Song „März“ beispielsweise verhandelt er den Ukraine-Russland-Krieg anhand zweier Protagonisten, die jeweils für ihr Land kämpfen: “Warum ich, warum nicht du? / Ich steh‘ draußen, nehm‘ einen Zug / Gestern ist so lange her und morgen kommt der März / Ich verbrenn‘ mich an der Glut / Warum ich, warum nicht du? / Ich hoff‘ es geht im gut / Gestern ist so lange her und morgen kommt der März / Vielleicht ist heut Nacht Ruhe“.





In der Columbiahalle bleiben die Zuschauer bis 21.39 Uhr nicht wirklich ruhig auf ihren Stühlen sitzen. Im kommenden Frühjahr dann dürfte Mark Forster in der Max-Schmeling-Halle ein ähnlich agiles Publikum erwarten.