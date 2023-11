Die Feisten: Miniaturen aus dem absurden deutschen Alltag

Berlin. Dass einfach etwas in ihre Songs interpretiert wird, lehnen Matthias „C.“ Zeh und Rainer Schacht, besser bekannt als Die Feisten, rundweg ab. Dann kann es nämlich passieren, dass sie plötzlich mit einem Lied wie „Innere Werte“ für den sexistischen und frauenfeindlichsten Song ever nominiert werden. Weil die Jury den Track dann aber bis zur letzten Zeile angehört hat, ist das Musik-Comedy-Duo doch leer ausgegangen. Denn C. gesteht, dass er trotz leiser Selbstkritik auf die schicke Verpackung einer Frau abfährt, von der er glaubt, sie sei innen drin ganz schön hohl. Dumm für ihn, dass sie ihn wegen seiner Oberflächlichkeit in die Wüste schickt.

Nur einer der überraschenden Story-Twists, die in den witzig-hintersinnigen Songs des mehrfach preisgekrönten Duos immer wieder zu finden sind. Wie Die Feisten nun auch mit ihrem Programm „Jetzt!“ im Admiralspalast bewiesen. Dabei werden sie vom Publikums gefeiert wie echte Rockstars. Dafür bedanken sie sich artig mit einem Willkommenslied und verraten, dass sie „adrenalisiert“ sind bis in die Haarspitzen. Welcher, fragt man sich angesichts der kahlen Schädel. Aber egal, denn C. und Rainer Schacht verbreiten definitiv entspannte Euphorie.

Was auch daran liegen dürfte, dass sie vor zehn Tagen ihren letzten coronabedingt verlegten Auftritt hatten. Der wurde glatte sechs Mal verschoben. Auch, wenn die Pandemie damit nicht ganz ad acta gelegt ist, kann man sich doch endlich vom Chaos der Nachholtermine verabschieden, über die eh keiner mehr einen Überblick hatte, räsoniert C. Was nicht nur Künstler, sondern auch Zuschauer mit zehn alten Tickets am Kühlschrank betraf. Die wussten zuweilen nicht mehr, zu welchen Event sie gingen, was zu schrägen Live-Momenten führte. So stand einmal ein zahlender Endverbraucher vor der Bühne und erklärte dem Duo, dass er eigentlich zu den Amigos wollte.

In der ersten Reihe wird man angespuckt oder muss mitmachen

Weil jetzt wieder alles beim Alten ist und nur noch echte Fans im Saal sitzen, können die Feisten wieder völlig offen sein und ihrer Bewunderung für den Mut der Menschen in der ersten Reihe Ausdruck verleihen. Denn dort wird man bekanntlich entweder angespuckt oder man muss mitmachen. Bevor die zweite Reihe in Schadenfreude verfällt, gibt es den sardonischen Seitenhieb, dass die beiden mittlerweile bis zur dritten Reihe kommen. Die Schockstarre der Betroffenen fällt jedoch relativ schnell in sich zusammen, weil C. und Schacht zu sehr mit ihrer Performance beschäftigt sind, um sich Mitmach-Opfer rauszupicken. Und, weil man als Zuschauer bei dem gehobenen musikalischen Nonsens einfach nicht aus dem Lachen herauskommt.

Natürlich wird auch die über dreißigjährige Bühnengeschichte der beiden thematisiert, die vor zehn Jahren als Duo aus dem Erfolgstrio „Ganz Schön Feist“ hervorgegangen sind. Das hatte schon in den Neunzigern mit schwerst ironischen Songs wie „Du willst immer nur f***en“ veritable Hits. Was noch getoppt wurde von „Kriech nicht da rein“ zur Melodie des Udo-Jürgens-Klassikers „Griechischer Wein“. Bei YouTube wurde die Büropersiflage mittlerweile über 2,6 Millionen Mal geklickt.

Nach kurzer Trennungsauszeit, sind die Feisten seit 2013 als Duo unterwegs. Hinter vorgehaltener Hand heißt es nun auf offener Bühne, weil das Geld aus den großen, internationalen Tourneen in Deutschland nicht reichte. Und weil C. und Rainer Schacht es abseits des Scheinwerferlichts nicht ausgehalten haben. Vielleicht lag es aber auch einfach nur daran, dass es mit ihrem Intermezzo als erotische Telefondienstleister nicht geklappt hat, weil sie immer peinlich berührt waren, wenn das Telefon klingelte, wie sie genüsslich in „Jean-Jacques und Jérôme“ besingen.

Das Comedy-Duo beweist sich ausgezeichnete Multi-Instrumentalisten

In jedem Fall würden sie mit ihrem pointierten Minimalismus fehlen, stünden sie nicht auf der Bühne. Von der behaupten manche, dass sie bei den Feisten aussehen würde wie bei der musikalischen Früherziehung. Böse Geister schieben sogar hinterher, es würde auch so klingen. Mitnichten, denn die beiden sind ausgezeichnete Multi-Instrumentalisten. Vor allem, was Rainer Schacht mit akustischer Gitarre, Mandoline, Sitar, Timple, Cajón, Ukulele und Bassbox anstellt, ist schlicht fabelhaft. Filigrane Arrangements mit sattem Groove, über denen Cs. Tenor und Schachts Bariton bestens harmonieren.

Gepaart mit ihren bitterbösen, politisch wunderbar unkorrekten Texten ergibt das große Unterhaltung. Für ihren „heiteren Spott“ und ihr „paradoxes Weltverständnis“ wurden sie 2017 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Chanson, Musik, Lied geadelt. In der Begründung der Mainzer Jury heißt es, die Feisten „bieten meisterhaft komische Miniaturen aus dem nicht selten absurden deutschen Alltag“.

Was dahinter steckt, zeigt das Duo mit neueren und älteren Songs wie „Verkaufskanäle“, „Gänseblümchen“ oder „Du schnarchst“. Kaum jemand, der sich in den melodisch verpackten Skurrilitäten des Alltags nicht wiedererkennt. C. tanzt Riverdance in der „Lambadabar“, beide hassen „Kreuzfahrten“ und Rainer Schacht rockt die indische Sitar virtuos im Stehen. Traditionell im Lotussitz geht bei ihm nicht, weil sich Musik und Orthopädie bedenklich nahe kämen. Dazu gibt es die hinreißend komische Geschichte von Ranjid Siddharta, dessen deutsche Aussteiger-Eltern ihn auf Goa zeugten. Zurück in der Heimat war Ranjid „für alle anderen Kinder Schulze der Inder“. Weshalb sich die Feisten den Hinweis an Eltern nicht verkneifen können, erst mal nachzudenken, bevor man dem Nachwuchs exotische Namen verpasst.

Admiralspalast, Friedrichstr. 101, Mitte. Tel. 755 49 25 60 Am 3.11. um 20 Uhr