US-Pianistin: Schuberts Musik hat zu mir gesprochen

Berlin. Jahrelang galt Claire Huangci vor allem als Virtuosin. Bereits auf ihrem Debütalbum „The Sleeping Beauty“ wirbelt sie brillant durch die schwierigen Transkriptionen von Peter Tschaikowskys Ballettmusiken. Zugleich gelingt es der Amerikanerin aber auch, die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Sätze herauszuarbeiten und die Farben des Orchesters auf dem Flügel nachzuempfinden. Man höre nur, mit welch sinfonischer Klangfülle sie den Prolog zu „Dornröschen“ in die Tasten wuchtet, während sie im berühmten „Tanz der Zuckerfee“ des „Nussknackers“ mit fein-silbrigem Timbre den Klang der Celesta imitiert. Die 33-jährige Pianistin spielt sich gerade zur Weltelite hoch.

Geboren wurde die Tochter amerikanischer Eltern mit chinesischer Abstammung in Rochester (New York). Sie fing mit sechs Jahren mit dem Klavierspiel und machte rasch große Fortschritte. Bereits mit zwölf begann sie ihr Studium am elitären Curtis Institute in Philadelphia, unter anderen erhielt sie dort Unterricht beim Horowitz-Schüler Gary Graffman, der auch die Starpianisten Lang Lang und Yuja Wang ausgebildet hat.

Während ihre beiden berühmten Studienkollegen rasch Teil der Klassik-Event-Kultur wurden, ging Claire Huangci nach Hannover und setzte ihr Studium bei der israelischen Pädagogen-Legende Arie Vardi, unter anderen der ehemalige Lehrer von Martin Helmchen, fort. Die amerikanische Pianistin erarbeitete sich ein vielschichtiges Repertoire, von J. S. Bach bis zu Mieczysław Weinberg. Dabei fällt auf, dass Huangci gerne Stücke interpretiert, die andere Pianisten eher links liegenlassen. So nimmt sie von Bach nicht die „Goldberg-Variationen“ auf, sondern die Toccaten. Und von Chopin nicht die wirkungsvollen Balladen, sondern die intimeren Nocturnes. Auch Kammermusik spielt sie mit Leidenschaft, sie gehört zum Trio Machiavelli und bildet ein Duo mit dem belgischen Geiger Marc Bouchkov.

Im Potsdamer Konzert wird eine absolute Rarität erklingen

Seit einigen Jahren widmet sich Claire Huangci verstärkt dem deutschen Repertoire, den Klavierwerken von Mozart und Schubert. Obwohl sie als Konzertpianistin bereits etabliert ist, beschließt sie 2018 mit Werken der Wiener Klassik und deutschen Romantik nochmals an einem Klavierwettbewerb teilzunehmen: dem renommierten Concours Géza Anda in Zürich. Sie gewinnt den ersten Preis. Auch ihr aktuelles Album dreht sich um Musik von Schubert. „Mit seinen späten Sonaten habe ich mich schon als 14-Jährige im Curtis Institute beschäftigt“, erzählt sie. „Schuberts Musik hat schon damals zu mir gesprochen, die große A-Dur-Sonate ist eigentlich ein Teil von mir.“ Neben den letzten drei Sonaten wählt sie eine Reihe von Franz Liszts Klaviertranskriptionen von Schubert-Liedern aus sowie einige Lieder aus dem späten Zyklus „Schwanengesang“, in denen der Bariton Thomas E. Bauer zum Einsatz kommt.

Schubert steht auch im Fokus von Claire Huangcis Konzert am 26. November im Potsdamer Nikolaisaal. Dort wird sie eine absolute Rarität präsentieren: die „Wanderfantasie“ in der Liszt-Bearbeitung für Klavier und Orchester. Claire schätzt dieses Stück sehr: „Liszt bleibt im Klavierpart relativ streng am Original“, erklärt sie, „aber im Orchester bringt er sehr interessante Farben ins Spiel“ Begleitet wird sie vom Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt unter Jörg-Peter Weigle.

Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Str. 10-11 . Tel. 0331/28 888 28. Am 26.11. um 16 Uhr