„Drifter“: Preisgekröntes Berliner Regiedebüt

Moritz ist 22 und gerade nach Berlin gezogen, wegen Jonas, seinem Freund, mit dem er jetzt zusammenlebt. Das Leben ist entspannt und aufregend, Moritz lässt sich treiben, geht feiern, lernt neue Leute kennen. Das Studium kann noch warten, das Geld von Mama fließt auch so. Davon kauft er erstmal ein teures Rennrad, mit dem er seinen Freund überraschen will. Abends vorm Club macht Jonas dann wie aus dem Nichts Schluss. Er sei nicht so der WG-Typ.

„Drifter“: Ein Suchender lässt sich treiben

Er rettet sich kurz in einer Affäre mit dem etwas älteren Noah, fühlt sich dort aber bald eingeengt und taucht bald ein in die Party- und Fetischszene der Stadt, probiert sich und bislang verdrängte Vorlieben aus. Gespräche mit ständig wechselnden, meist queeren Personen in seinem Alter sind oft merkwürdig schnell intensiv, verpuffen dann aber folgenlos. Gefühle werden ebenso unvermittelt ausgetauscht wie sexuelle Handlungen. Immer wieder sind dabei Drogen am Start, zwischenzeitlich droht Moritz die Kontrolle zu entgleiten.

Hannes Hirsch erzählt in seinem Regiedebüt „Drifter“, das Anfang Oktober mit dem „First Steps“-Nachwuchspreis als bester Spielfilm ausgezeichnet wurde, sehr authentisch und offen von nichtheterosexuellen Wahlfamilien und der jungen, kosmopolitischen Berliner Queerszene. Dazu braucht er kein großes Drama oder lange Dialoge, die Figuren sprechen ohnehin kaum mehr als abgehackte Floskeln.

Ein unbedarfter Junge aus der Provinz wandelt sich zum Mann

Mit fast dokumentarischer Beobachtungsgabe widmet der Film sich kleinen Details und Gesten, driftet wie sein Protagonist und findet dann doch einen recht konventionellen Erzählbogen. Der anfangs unbedarfte Junge aus der Provinz, den Lorenz Hochhuth überzeugend verkörpert, wandelt sich im Laufe dieser Entwicklungsreise zum jungen Mann, der sich seiner Ausstrahlung sehr bewusst ist. Er wird seinen Weg weitergehen, auch wenn er nicht weiß, wohin.

Drama, Deutschland 2022, 79 min., von Hannes Hirsch, mit Lorenz Hochhuth, Cino Djavid, Gustav Schmid