The BossHoss: Country-Rocker machen Spree zum Mississippi

Das Abschlusskonzert der Electric Horseman Tour elektrisiert Fans in der Schmeling-Halle in Berlin.

Berlin. „Electric Horsemen“ tönt es von einer Computerstimme durch die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Einen Countdown später fällt mit einem Pyrotechnik-Knall der Vorhang, Leuchtstoffröhren blinken, als die Country-Rocker von The BossHoss die Bühne betreten. „Electric horsemen are in the hood again“, beginnt die Band ihr Konzert vor heimischem Publikum gewohnt bassig. Frontmann Alec „Boss Burns“ Völkel ruft: „Berlin, es ist fantastisch, wieder hier zu sein“.





Kollege Hoss Power alias Sascha Vollmer verspricht: „Ihr werdet nichts vermissen“ und kündigt fünf Jahre nach Veröffentlichung des letzten Albums gewissermaßen einen Rodeo-Ritt durch die Bandgeschichte an. Under hält Wort: Mit „Hey Ya!“ wird die erste Single der Band genau so gespielt wie Hits wie „Don’t Gimme That“ oder der energiegeladene neue Song „Dance The Boogie“. Ruhiger wird‘s nur kurz zu den Mundharmonika-Klängen von „What If“, ehe Alec Völkel dem Publikum richtig Feuer gibt.

BossHoss heizten den Fans in Berlin gehörig ein.

„Hot in, so hot in here! So hot in, hot, oh!“, singt der Frontmann, hat sich da längst seiner Jeansjacke entledigt. Immer wieder schießen Flammen vor der Bühne aus dem Boden, Völkel schwingt lasziv die Hüften, bis schließlich auch noch das Unterhemd fliegt.





Dem Line-Dance tanzenden Publikum dürfte sich spätestens jetzt unter Stetson und Flanellhemd die eine oder andere Schweißperle angesammelt haben. Kurz Zeit, zum Abschluss der Tour nochmal nostalgisch zu werden: Zu „Jolene“ rücken die Fans zusammen, machen Selfies, schalten ihre Handylichter ein, singen statt „Jolene“ „Berlin, Berlin, Berlin, Berlin“.

Stilecht mit Cowboyhut: BossHoss-Fans beim Konzert

So setzt sich ein Abend fort, an dem die Country-Rocker auch knapp 20 Jahre nach Bandgründung den Nerv ihres Publikums getroffen haben. „Sie verkörpern den Lebensstil einfach“, sagt Fan Volker