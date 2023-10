Gorki Theater: Vier Frauen in einer Welt der Auflösung

Berlin. Am Ende sitzen sie hinten auf der Bühne im Maxim Gorki Theater beisammen, vier Frauen, denen längst alle Gewissheiten zerbröselt sind. Sie scheinen zu begreifen, was sie einander haben, trotz der Sprachlosigkeit zwischen ihnen. Dass nämlich Fürsorge, Freundschaft und Liebe den Umständen da draußen etwas entgegenzusetzen vermögen.

In Sasha Marianna Salzmanns Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein” spiegeln sich die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts im Leben der vier Protagonistinnen. Lena wächst in der sowjetischen Ukraine auf. In Gorbatschows Perestroika zerbröseln die alten Strukturen, die Abhängigkeiten bleiben. Lena geht nach Deutschland, begegnet dort Tatjana. Beide sind sie Verlorene, die das neue System, die neue Sprache erst verstehen lernen müssen und doch nie ganz ankommen. Die Töchter haben aus anderen Gründen Mühe, ihren Platz zu finden.

Für die Fremdheit aller vier Frauen in dieser Welt findet Salzmann ein schönes Symbol: den Amphibienmenschen aus dem gleichnamigen russischen Film von 1962, der sowohl Lunge wie Kiemen besitzt, an Land wie im Wasser lebt. Aber diese Mehrfachbegabung verstehen die Menschen als Bedrohung. So wie er fühlen sich alle im Roman, nicht Fisch nicht Fleisch, aufgerieben zwischen Grenzen und Identitäten. Wie Salzmann das erzählt, mit einer sinnlich vibrierenden, leuchtenden Sprache, machte den Roman 2021 zu einem Ereignis.

Der Eiserne Vorhang des Theaters spielt eine zentrale Rolle

Regisseur Sebastian Nübling und Dramaturgin Valerie Göhring haben sich für ihre Stückfassung auf den zweiten Teil des Romans konzentriert, die Freundschaft zwischen Lena und Tatjana und die Konflikte mit ihren Töchtern. Ihre Jugend in der Sowjetunion, die im Roman großen Raum einnimmt, kommt nur in Schlaglichtern vor. Dafür findet Eingang, was auch uns seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine beschäftigt: die Annexion der Ostukraine 2014 und der Holodomor, dem in den 1930ern Millionen Ukrainer zum Opfer fielen. Ja, es fehlt viel. Aber der Abend umgeht so das Problem vieler Romanadaptionen, an der Stofffülle zu scheitern.

Nübling braucht gerade einmal 90 Minuten – und das auf einer nahezu leeren Bühne. Einzig der Eiserne Vorhang geht regelmäßig runter und wieder hoch. Dass die Theater-Brandschutzfunktion, die einst der Ost-West-Grenze ihren Namen gab, zum Symbol des Abends wird, könnte platt wirken. Aber Ausstatterin Evi Bauer spielt damit erstaunlich virtuos. Denn der Eiserne ist nur manchmal der echte. Einmal brechen die Frauen ein Loch hinein, dann wirkt er transparent – und am Ende zerfrisst er sich selbst, als verbrenne Zelluloid. Wenn er aber entschieden niederrauscht, hinterlässt er die jeweilige Protagonistin ziemlich einsam am vorderen Bühnenrand.

Bauers Kostüme hangeln sich schon arg am Russenklischee entlang: Lena trägt zum grünen Hosenanzug mit Strass verzierte Crocs, Tatjana noch mehr billigen Glitzer und unvorteilhaftes Make-up unter einer aufgedonnerten Perücke. Vielleicht auch, um den Kontrast zu den Töchtern zu schärfen: Edita ist nabelfrei, Nina ein Mangamädchen. Diese Direktheit, dieses Zuspitzen prägt erst mal auch das Spiel. Voller Energie, auch mit Wut kommen die vier Frauen an die Rampe – man denkt sofort an Nüblings Sibylle-Berg-Abende hier am Haus. Nur folgt kein chorisches Sprechen, sondern eine Auseinandersetzung mit Roman und Stückfassung: Die Figuren motzen über die Autorin und rechnen vor, wie viel Raum sie im Buch haben und was davon auf der Bühne bleibt.

Die wahren Gefühle werden hinter einer Maske verborgen

Ein starker Auftakt, und es ist schade, dass es von diesen einordnenden Momenten nicht mehr gibt. Denn von nun an muss man sich in den Monologen zurechtfinden, die das Regieteam teils wild aneinander montiert, zumal es nur Kerninformationen auf die Bühne schaffen, während Salzmanns sinnliche Beobachtungen wegfallen. Es sind die kurzen Begegnungen mit den und Kommentare der anderen, die zeigen, was eine Theaterversion dem Buch voraushaben könnte.

Und natürlich, dass da Menschen aus Fleisch und Blut auf der Bühne stehen, die die Figuren noch einmal anders konturieren, als es das eigene Kopfkino könnte. Am Stärksten gelingt das Anastasia Gubareva als Tatjana. Mit weit ausgreifendem Sehnsuchtsschmelz singt sie „Harlekino“, diesen melancholischen Schlager von Alla Pugatschowa, der davon erzählt, die wahren Gefühle hinter einer Maske zu verbergen. Dazu hat sie herrliche Wutanfälle, etwa über die Deutschen, die im Überfluss leben, aber „weniger ist mehr“ sagen: „Was ist das anderes, als Menschen wie mir ins Gesicht zu spucken?“ Stark auch Lea Draeger als ihre Tochter Nina, die merkwürdig von innen leuchtet.

Yanina Cerón powert als Edita – die als Jungjournalistin mit dem Rassismus ihrer deutschen Redaktionskollegen konfrontiert wird – anfangs etwas zu heftig, findet später aber berührende Töne. Leider donnert auch Çiğdem Teke von der Bühne, als spiele sie vor allem für die letzte Reihe. Dabei ist Lena eine hochsensible, eher zurückhaltende Frau, keine dauergrollende Lautsprecherin, wovon allerdings auch die Stückfassung zu wenig erzählt. So fügt sich am Ende kein perfekter, aber doch ein sehr menschlicher Abend über das Leben in einer Welt in Auflösung, Migration und die Sprachlosigkeit zwischen Generationen. Und das passt nun wirklich gut in unsere Zeit.

Maxim Gorki Theater, Am Festungsgraben 2, Mitte. Tel. 20221-115. Termine: 29.10. und 13.11.