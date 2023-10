Richard Ford in Berlin – Der Job des Schriftstellers

Berlin. In einer Zeit, in der wir leben, in der Zeit von Putins Krieg gegen die Ukraine, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und den Amokläufen in Amerika - in einer solchen Zeit soll man ein Buch lesen, das von einem letzten Roadtrip eines Vaters mit seinem tödlich erkrankten Sohn handelt? Muss das sein?

„Valentinstag“ ist das wohl letzte große Werk des amerikanischen Schriftstellers Richard Ford. Der Autor hat angekündigt, keine langen Romane mehr schreiben zu wollen. Das Buch handelt von Frank Bascombe und seinem an der Nervenkrankheit ALS leidenden Sohn Paul, der sterben wird. Vater und Sohn unternehmen eine letzte große Reise in einem Wohnmobil zum Mount Rushmore, dort wo die Präsidenten in den Fels gehauen sind.

Eine Idee auf dem Weg zum Sqash-Turnier

Nun ist der 79-jährige Ford selbst unterwegs, auf Lesetour - und machte am Freitagabend Station im Literaturhaus Berlin. Ford verriet, wie die Idee zu dem Buch entstand. Er sei auf dem Weg zu einem Squash-Turnier für ältere Herren gewesen. Bei einem Gespräch in einem Uber sei ihm die Idee gekommen. „Nicht in einer Bücherei oder beim Lesen von Heidegger“, so Ford an diesem Abend. Den Philosophen Heidegger liest sein Protagonist Frank Bascombe - allerdings häufig nur einige, wenige Seiten zum Einschlafen. Das ist Fords Humor. Feinsinnig, hintergründig, menschlich. Er sagt von sich selbst, er sei den meisten Menschen zugeneigt, er sei ein Optimist.

Schauspieler Max von Pufendorf liest

Immer wieder lächelt der Autor, der den Pulitzer-Preis und den PEN/Faulkner Award erhielt. Und man weiß nicht so richtig, ob er über seine eigenen Textpassagen schmunzelt, die an diesem Abend der Schauspieler Max von Pufendorf vorliest. Oder ob er in Gedanken bei seiner Figur Frank Bascombe ist, die er schriftstellerisch über Jahrzehnte in mehreren Bänden begleitet hat. Bascombe sei nicht er, sagt Ford. Der Protagonist sei eine Schöpfung, um über die Welt zu sprechen. „Ich habe Frank Bascombe erschaffen“, sagt Ford und berichtet, wie seine Frau Kristina eine wichtige Rolle dabei spielte. Damals, es war das Jahr 1982, hatte Ford einiges geschrieben, düster, wie er selbst sagt. Es sollte ja inhaltlich schwergewichtig sein. Da sagte eines Tages seine Frau: „Schreib doch mal was über Glück.“ Seitdem ist Ford in seinen Büchern auf der Suche nach dem Glück des Menschen. So hat er auch das erste Kapitel seines Buches „Valentinstag“ überschrieben: „Glück“.

Über Glück und Liebe

Und Ford schafft es - bei aller Tragik des menschlichen Lebens immer wieder Schichten von Glück freizulegen. Denn was kann es mehr geben, als den Verlust eines Kindes, und das erfährt Frank Bascombe gleich zweimal in seinem Leben. Auch eine Ehefrau und seine Mutter sterben. Aber Ford lässt Bascombe nicht zynisch werden, sondern schreibt über Glück und Liebe. So lässt er den Vater und seinen Sohn im tiefsten Winter ihren Roadtrip zum Mount Rushmore beginnen. In einem Wohnmobil mit dem Namen „Warmer Wind“ - auch hierin steckt Fords Humor.

Immer wieder beschreibt Ford, wie kalt es ist im Nord-Westen Amerikas zu dieser Zeit. Aber wieso unternimmt Frank Bascombe mit seinem Sohn, mit dem er streitet, Witze reißt und körperlich-medizinisch schwierige Situationen erlebt, diese beschwerliche Reise? Ford gibt an diesem Abend in Berlin eine Antwort: „Weil er ihn liebt.“ Der ganze Trip ist ein „Akt der verzweifelten Liebe eines Vaters zu seinem Sohn“, so Ford. „Be Mine“ heißt das Buch im Original. Das ist ein Spruch, der auf amerikanischen Valentinskarten zu finden ist. Wenn man diesen Spruch umfassender sehe, wenn er in einem anderen Zusammenhang das Leben geöffnet hat - dann habe er seinen Job als Schriftsteller erfüllt, so Ford im Literaturhaus an der Fasanenstraße.

Ironische Distanz zu Kalifornien

Und zum Abschluss dieses Abends liest Ford selbst noch einmal aus seinem Buch. Es ist eine der Schlüsselpassagen am Ende des Werkes. Frank Bascombe hat seinen Sohn verloren. Er lebt nun in Kalifornien. „Da wollte ich das Buch unbedingt enden lassen“, sagt Ford mit einem verschmitzten Lächeln. Denn er hat eine ironische Distanz zum Glücksstaat Kalifornien.

Was die Tragödie tragisch und die Komödie komsich macht

Bascombe liest nun im Radio ehrenamtlich Blinden vor. Ford liest genau diese Passage aus einem Buch den Hörenden in Berlin vor: „Ich habe festgestellt, dass die jungen Autorinnen und Autoren alle brillant sind; sie schaffen es, hellsichtig und clever zu wissen und zu sagen, was genau was im Leben hervorruft. Was uns Lust macht. Was uns Schuldgefühle macht. Was uns sorgenvoll und verzweifelt macht. Was uns Freude macht. Was die Tragödie tragisch und die Komödie komisch macht und wie diese beiden zusammenhängen. Wollen wir bei näherem Hinsehen nicht alle genau das aus der Literatur lernen, da uns dieses Wissen ein praktisches Verständnis vom wahren Glück eröffenen kann?“

Richard Ford in Berlin - ein glücklicher Abend, für alle, die dabei sein durften.