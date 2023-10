Schottisches Kaminfeuer: Teenage Fanclub wärmen Berlin

Die Band aus Glasgow ist seit 1990 unterwegs, nun spielt sie erstmals in bestuhlten Sälen. So am Donnerstag im Heimathafen Neukölln.

Berlin. Wenn es noch einen Beweis dafür brauchte, dass Zugaben bei Pop-Konzerten Schwindel sind, dann wird er am Donnerstagabend im Heimathafen Neukölln geliefert. „This is our last song“, erklärt Teenage-Fanclub-Sänger Norman Blake augenzwinkernd. „Naja, erst hängen wir ein paar Minuten backstage rum, und danach kommen wir nochmal raus“. So folgen nach einem enttäuschend kurzen regulären Set (etwas mehr als eine Stunde) zumindest drei weitere Songs.

1990 fingen Teenage Fanclub an - mit übersteuerten Stromgitarren

Bevor wirklich Schluss ist, werfen die Fannies beherzt die Zeitmaschine an und beamen sich und ihr Publikum zurück in den Juni 1990, als Frank Rijkaard Rudi Völler anrotzte, es noch zwei deutsche Staaten (und Währungen) gab, und Teenage Fanclub ihre erste Single veröffentlichten, „Everything Flows“. Tatsächlich erinnert das Stück mit den eskalierenden, Neil-Young-kompatiblen Stromgitarren daran, dass die schottische Band seinerzeit auch einen anderen Weg hätte einschlagen können und womöglich bald auf der Grunge-Welle mitgesurft wäre.

Stattdessen verlegen sie sich auf euphorisch-himmelstürmende Folkrock-Hymnen, bleiben aber abseits der britischen Insel ein Geheimtipp, der sich die Verkaufscharts von außen anguckte. Während Oasis und Blur Mitte der 1990er-Jahre mit Getöse ihre „Battle of Britain“ aufführen, bieten Teenage Fanclub der Popwelt den Gegenentwurf: kein großmäuliger Frontmann (wie Liam oder Damon), stattdessen drei gleichberechtigte und gleichermaßen glamour-freie Sänger und Songwriter, neben Blake Gerard Love und Raymond McGinley.

Die Cher-Preisfrage: Gibt es ein „Life after Love“?

Bis vor fünf Jahren. Im November 2018 spielten sie in London die letzte Show in der klassischen Besetzung, weil Blake und McGinley unbedingt auch in den USA und Australien touren wollten, während Gerard Loves panische Flugangst stärker war als seine Bühnensucht. Die erste Deutschland-Tour nach der Umbesetzung im April 2019 offenbarte eine gewisse Ratlosigkeit, der Song „Everything‘s Falling Apart“ (frei übersetzt: alles bricht zusammen) war durchaus als Trennungs-Soundtrack zu verstehen.

Life after Love: Die aktuelle Besetzung von Teenage Fanclub spielt seit Anfang 2019 zusammen.

Foto: Donald Milne

Inzwischen hat sich die Band konsolidiert, die Studioalben Nummer 11 und 12 veröffentlicht und mit dem Keyboarder Euros Childs einen Schattenmann gefunden, der im Hintergrund hilft, dass die vielstimmigen Refrains so schön klingen wie eh und je, in den besten Momenten sogar ein bisschen wie Crosby, Stills & Nash (ohne Young). Es sind Lieder für ein imaginäres Kaminfeuer, und Teenage Fanclub wagen es sogar, anno 2023 einen neuen Song mit dem maximal abgedroschenen Titel „I‘m in Love“ aufzuführen. Doch so lange sie derart großartige Refrains aus dem Ärmel schütteln, sind die Namen der Stücke beinahe egal.

Heimathafen ist bestuhlt - Band und Fans werden ja nicht jünger

Um Liebe und Licht geht es den meisten Liedern von Teenage Fanclub, auch wenn neben ungebremst romantische Nummern wie „Your Love is the Place Where I Belong“ inzwischen Platz für altersweisen Pragmatismus ist. Im Sinne von: Liebe strengt an, aber Alleinsein ist auch Mist. „Tired of Being Alone“ eröffnet das Sitzkonzert im bestuhlten Heimathafen, mit den Fannies (Blake ist 58, McGinley ein Jahr älter) sind auch deren Anhänger in die Jahre gekommen.

Beim Rausgehen in die regnerische Neuköllner Nacht fällt dann auf, dass die Band schon auch Humor hat. Am Merchandising-Stand gibt es einen Dreier-Set „Teenage Fanclub Tea Towels“, was viel schöner klingt als „Geschirrhandtücher“. Selbstverständlich kein kurzlebiger Schund, sondern 100 Prozent organische Baumwolle.