„The Lesson“: Borgen oder stehlen, das ist hier Frage

Berlin. Gibt es den Typus des Großschriftstellers eigentlich noch, den Richard E. Grant hier spielt? Als gepriesener Romanautor J.M. Sinclair hört man ihn bei einem Podiumsinterview das alte Bonmot von wegen „gute Autoren borgen, große Autoren stehlen“ aussprechen und glaubt auch schon zu wissen, wohin im Film „The Lesson“ die Reise gehen wird. Denn auch Liam (Daryl McCormack aus „Meine Stunden mit Leo“) hat ein Buch geschrieben, und der Film erzählt nun im Grunde die Entstehungsgeschichte des Letzteren.

Drei Figuren, die alle auf ihre Weise schreiben

Literaturstudent Liam wurde von den Sinclairs angeheuert, um ihren Sohn Bertie (Stephen McMillan) auf das Eintrittsexamen von Oxford vorzubereiten. Liam hatte begierig zugesagt, gehört J.M. doch zu seinen großen Vorbildern. Der Job beginnt als einmaliger Einblick in das Leben einer gewissen Oberklasse: Das Anwesen ist luxuriös und abgeschieden; niemand, den Butler eingeschlossen, ist besonders freundlich zu Liam, was letzteren aber kaum zu stören scheint.

Ehefrau Hélène (Julie Delpy) macht mysteriöse Andeutungen, Söhnchen Bertie gibt sich abweisend-zynisch und Hausherr J.M. stellt sich als arroganter Familientyrann heraus. Worüber nicht geredet wird, ist der Suizid des älteren Sohns, Felix, ein paar Jahre zuvor.

Im Zimmer eines Toten wohnen - und dann noch dessen Kleidung tragen

Aber dass Liam in dessen Zimmer untergebracht wird – trotz des großen Anwesens! – und ein Gewitter ihn später sogar dazu zwingt, Felix‘ Kleider anzuziehen, spricht diesbezüglich eine eigene Sprache. Und siehe da, bald stellt sich heraus, dass auch Felix einst einen Roman verfasst hat.

Der Plot von „The Lesson“ bringt diese drei Werke – das Buch, an dem J.M. gerade arbeitet, Liams eigenen Roman und Felix‘ Manuskript – auf eine Weise zusammen, die so sehr um Cleverness und ein schlussendliches Überraschungsmoment bemüht ist, dass jede Einfühlung dabei verloren geht. Und wenn es an Empathie mangelt, nutzt am Ende weder Leihen noch Stehlen

Thriller, GB/D 2023, 103 min., von Alice Troughton, mit Richard E. Grant, Julie Delpy, Daryl McCormac, Stephen McMillan