Sleaford Mods in Berlin – ein Festival der schlechten Laune

Berlin. GRIM in Großbuchstaben steht auf den länglichen Ansteckern, die neben CDs, Shirts und Kappen am Merch-Stand der Sleaford Mods verkauft werden und einer rosa Pille nachempfunden sind. Ob das nun ein Placebo darstellen soll, oder eine potente Wut-Arznei, das lässt sich am Samstagabend in der Columbiahalle nicht mit Gewissheit sagen.





Sollte es solche „Grim“-Tabletten wirklich geben, im Backstage-Raum der Vorband wurden sie nicht verabreicht. Pozi, ein Indie-Pop-Trio mit ungewöhnlichem Line-Up (Geigerin, Bassist, Drummer), kommt teils freundlich rüber, teils Talking-Heads-nervös. Aggressionspotenzial: überschaubar.

Punkt 21 Uhr treten die Sleaford Mods auf – die Lightshow setzt den Ton

Ganz anders die Stars des Abends. Die Sleaford Mods treten Punkt 21 Uhr auf, begleitet von gleißendem Stroboskoplicht, das frontal in die Zuschauer geballert wird. Die Lightshow setzt den Ton: Hier wird kein musikalisches Wellness-Programm gegeben, sondern ein Festival der schlechten Laune. Und das mit minimaler Ausstattung: ein Notebook und ein Mikrofon, mehr nicht.



Tief hängende Turnhose, T-shirt, Sneaker: Jason Williamson, die Stimme der Mods, ist angezogen, als wollte er joggen gehen. Die Bühnenpräsenz und die Beinarbeit erinnern eher an einen Straßenboxer oder an die amerikanische Hardcore-Legende Henry Rollins (ohne dessen gestählten Körper). Andrew Fearn (mit Kappe und Hipster-Bart) untermalt die atemlos hingefluchten Songs mit raumgreifendem Ausdruckstanz.

Der Pogo im Innenraum zieht bald seine Kreise

So viel Platz wie Fearn haben die Fans in der ausverkauften Halle nicht, trotzdem zieht der Pogo im Innenraum schon nach wenigen Songs Kreise. Williamson macht schnell ein Beweisfoto vom Tumult, fragt verbindlich: „Macht‘s Spaß, Berlin?“ Klare Antwort: fucking yes!





Ihr Soundtrack des Nicht-Einverstanden-Seins ist gespickt mit „shit“, „fuck“, „cunt“ und anderen Unfreundlichkeiten. Aber warum sind die so sauer?

Fünf konservative Premierminister, zwei Damen und drei Herren, sind in Nummer 10 Downing Street aus- und eingezogen, seit Jason Williamson und Andrew Fearn als Sleaford Mods gemeinsam Musik machen. Seit 2012 arbeiten sie sich nun schon an den Tories ab, am Brexit und überhaupt an allem, was schiefläuft im United Kingdom. „UK Grim“ lautet der programmatische Titel ihres aktuellen, im März veröffentlichten Albums.

Die besten Schimpftiraden seit Mark E. Smith

Seit dem Ableben von Mark E. Smith vor fünf Jahren hat niemand auf der Insel die Kunst des „rants“, also der ungebremsten Schimpftirade, zu einer derartigen Perfektion gebracht wie Jason Williamson, der Sänger/Rapper/Wüterich der Sleaford Mods. Während er seinen Wortschwall in der ausverkauften Columbiahalle mit vollem Körpereinsatz raushaut, hat Andrew Fearn einen lauen Job: Vor jedem Song fährt er am Laptop das Playback ab, klick! Ansonsten tanzt er (siehe oben) oder schaut sich das Publikum an. Vielleicht fragt er sich auch, warum die Zuschauer so heftig ausflippen, auch wenn zumindest die Nicht-Muttersprachler dem markantem East-Midlands-Dialekt kaum folgen können.

„In England no one can hear you scream“, schnaubt Williamson eingangs der Show im Titelsong „UK Grim“ zu einem dunkel-monotonen Beat. Der Electro-Punk der Sleaford Mods klingt 2023 nicht mehr so spartanisch wie auf den ersten Alben, doch die Zündschnur bleibt kurz, Jason Willamson hat sich auch mit wachsendem kommerziellen Erfolg nicht abgeregt, hadert weiter mit Sozialabbau und Neoliberalismus in Großbritannien. Es ist ein reinigendes Gewitter mit höchstem Unterhaltungswert.

Er verhöhnt die Reichen und tröstet die Armen

Etwa zwei Dutzend Mal beugt sich Fearn zum Notebook runter, um einen neuen Track zu starten. Gegen Ende des Sets in Berlin sind Sleaford Mods beim Frühwerk „Jobseeker“ angekomme, es geht um Menschen auf Arbeitssuche. Wenn man so will, hat Jason Williamson seinen Traumjob gefunden, als wortmächtiger Rächer der Enterbten, der die Reichen verhöhnt und die Niedergeschlagenen tröstet. Das hat eine gewisse Tradition in der Stadt der Sleaford Mods: Nottingham.

