„Benches of Berlin“: Sinnsuche im Stillstand

Am 7. November wird im Zoo Palast die Miniserie „Benches of Berlin“ am Stück gezeigt. In Anwesenheit des Filmemachers Timo Jacobs.

Berlin. Und plötzlich ging gar nichts mehr. Eine schmerzliche Erfahrung, die wir alle machen mussten im März 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach und die Welt in den Lockdown herunterfuhr. Besonders hart traf es damals die Künstler, vor allem die freischaffenden. Weil sie plötzlich nicht mehr auftreten konnten und erfahren mussten, dass ihre Betätigung als nicht systemrelevant eingestuft wurde. Zur Angst vor Corona kam noch eine andere hinzu: Wie sollte man sich über Wasser halten?

Auch Timo Jacobs hat das damals getroffen. Der Schauspieler und Filmregisseur kleiner, gewagter Undergroundfilme („Klappe, Cowboy“, „Mann im Spagat“) hatte eigentlich gerade einen neuen Spielfilm am Start, „Stand Up“. Aber der wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie auch sämtliche Filmdrehs. Auch Jacobs stand also vor einem großen Nichts. Ließ sich aber nicht unterkriegen.

Die charmante Idee: Sinnsuche zu zweit, draußen auf einer Bank

„In der Krise Antrieb finden“, sagte er sich, „das beweist Stärke.“ Er hätte sich auch erst mal eine Auszeit nehmen können. Musste er sich doch von einer peinvollen Operation am Fuß erholen. Aber auch das konnte ihn nicht stoppen. Dann eben mit Krücken! Passte doch in diese Zeit, in der die ganze Welt nicht mehr im gewohnten Gang ging.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jacobs nahm sich einen Kameramann, fragte ein paar Freunde an und entwickelte eine kleine Miniserie namens „Benches of Berlin“. Die so einfache wie charmante Idee: sich mit Gleichgesinnten treffen. Draußen, im Freien, auf einer Bank, mit genügend Abstand also. Prädikat: hygienekonform. In der Zeit des Stillstands innehalten und sich Fragen stellen: Wo stehen wir? Und wo wollen wir hin? Und darüber spekulieren, ob in der Krise auch eine Chance liegen könnte. Daher der sehr poetische, aber auch programmatische Untertitel der Serie: „Schönheit der Krise“.

Lesen Sie auch:Das neue Meisterwerk von Martin Scorsese: „Killers of the Flower Moon“

Der Trailer zur Miniserie „Benches of Berlin“

Über ein Jahr, von April 2020 bis März 2021, sind so fünf Folgen à 20 Minuten entstanden, die jetzt schon ein Zeitdokument sind. In der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast an jedem ersten Dienstag im Monat einen waschechten Berlin-Film zeigt, ist die Miniserie nun einmal an einem Stück zu sehen. Und blickt so noch einmal auf diese merkwürdige Ausnahmezeit, die viele von uns schon fast verdrängt haben.

Lauter Momentaufnahmen. Kein großer Drehstab, das wäre ohnehin nicht möglich gewesen. Bloß der Kameramann, der auch noch für den Ton verantwortlich war. Und je eine Gesprächsperson, mit der Jacobs sich im Freien traf. Im Tiergarten, im Schlosspark Charlottenburg, an der Oberbaumbrücke, im Görlitzer Park, vor dem Berliner Dom, da wo sonst der Berliner Bär am lautesten steppt. Wo nun aber überall Agonie und Leerlauf herrschte.

Lauter Treffen zu zweit auf der Bank - an Berliner Hotspots

Hier trifft sich Jacobs mit Freunden und Promis, bekannten Bekannten, wenn man so will. Meret Becker, Dieter Landuris oder der Komödiant Friedrich Lichtenstein etwa, die in seinen Filmen mitgespielt haben. Weitere Schauspielkollegen wie Julia Dietze, Anne Ratte-Polle oder Daniel Zillmann. Musiker wie Natalia Avelon, King Khan oder Malakoff Kowalski, der Fotograf Miron Zownir und auch ein Schamane.

Zunächst beginnt der Wahlberliner Jacobs aber, wie fast immer in seinen schrägen Eigenproduktionen, bei sich selbst. Erzählt, dass er aus dem Norden, vom Deich kommt. Was schon mal die erste Krisenprophylaxe ist: „Ich komm‘ vom tiefsten Punkt Deutschlands. Von da geht alles bergauf – logo.“ Dann erzählt er auch höchst ironisch, wie er seinen Nachbarn Max, der zufällig Kameramann ist und ängstlich auf Abstand und Maske auch im Freien besteht, überredet, ja zwingt und auf Krücken stalkt, bis der auch mitmacht. Und entsprechend ironisch geht das dann auch mit den Treffen weiter.

Lesen Sie auch:Ausnahmeschauspielerin Vicky Krieps im Porträt: „Im Moment sein ist alles“

Timo Jacobs mit seiner Schauspielkollegin Anne Ratte-Polle.

Foto: Sabcat Media

„Ach, Timo, was machen wir nur, wir Künstler? Soforthilfe beantragen!“ So begrüßt ihn Natalie Avalon, konstatiert aber zugleich, dass sie aus der Krise auch Potenzial schöpfen könne: „Wenn ich nur glücklich wäre, würde ich kein einziges Lied zu Papier bringen.“ Schauspielerkollege Werner Daehn ärgert sich über das Chaos. „Das Einzige, was klappt, ist das Finanzamt. Lass das Finanzamt die Coronakrise bewältigen, und die ist morgen vorbei.“ Prodromos Antoniadis, der Gründer vom Berlin Actor Studio, kann solche Ich-Bezogenheit nicht ertragen. „Ich hasse Schauspieler. Scheiße nee, ich bin ja selber einer.“

Zu zweit im Sitzen - das hat was von Loriot auf dem Sofa

Fast alle aber sehen in dem aufgezwungenen Stillstand auch eine Chance. Meret Becker etwa, die findet, dass der Kapitalismus eine wahnsinnig hässlich Fratze angenommen hat und jetzt freudig konstatiert: „Der macht ‘ne Vollbremse.“ Und Julia Dietze hofft durch den Ausnahmezustand auf ein Umdenken: „dass dieses behäbige Wohlbefinden aufhört und die Leute sich ein bisschen hinterfragen.“

Wie Jacobs mit seinen Kollegen auf der Bank sitzt, mit Liechtenstein auch in einem Gewächshaus oder mit Meret Becker auf ihrem Teppich, das hat manchmal was von Loriot und Evelyn Hamann auf ihrem Sofa. Mal sind die Gespräche heiter und ungezwungen, dann wieder tiefsinnig. Und manchmal beides zusammen.

Lesen Sie auch: Schauspieler Christoph Maria Herbst über Hochzeiten im Film und im wahren Leben

Ausgelassen nimmt Timo Jacobs seine Krücken, um in den Kolonnaden zu tanzen.

Foto: Sabcat Media

Friedrich Liechtenstein hat noch eine kühne These, weshalb die Menschheit die Pandemie überstehen wird: „Der Mensch wird ja gebraucht. Er ist der Steigbügelhalter für die nächste Spezies. Das ist die Maschine.“ Da wird schon die nächste Debatte, die über Künstliche Intelligenz vorweggenommen. Keine These aber, die nicht gleich wieder ironisch gebrochen wird. Etwa wenn der Filmemacher kühn auf ein grasendes Nutztier schneidet: „Der Kuh ist das egal mit den Veränderungen. Die ist Wiederkäuer.“

Nachdenklich fragt Dieter Landuris einmal: „Wenn wir das, was wir jetzt machen, irgendwann zeigen - werden wir das zeigen in einer Zeit, in der es schmerzhaft ist, das zu sehen? Oder wo es belustigend sein wird oder eine gewisse nostalgische Sehnsucht heraufbeschwört?“ Das kann beim heutigen Betrachten - nachdem die Pandemie von Gesundheitsminister Karl Lauterbach im März offiziell für beendet erklärt wurde, aber schon wieder von ersten Häufungen neuer Corona-Fällen die Rede ist - jeder für sich selbst beantworten.

Zoo Palast, 7. November, 20 Uhr, in Anwesenheit des Filmemachers Timo Jacobs.