Beim Adel-Tawil-Konzert am Sonnabend klappte zunächst nicht alles nach Plan. Doch später begeisterte der Sänger die Fans.

Adel Tawil im März 2022 am Brandenburger Tor.

Max-Schmeling-Halle Adel Tawil in Berlin: Holpriger Start ins Konzert

Berlin. „Ist das Adel Tawil?“, fragt ein kleines Kind erstaunt, als am Sonnabend um Punkt 20 Uhr das Bühnenlicht in der Max-Schmeling-Halle angeht und jemand die Bühne betritt. Die Verwunderung des Kindes ist jedoch absolut berechtigt, denn dieser jemand ist nicht – wie eigentlich erwartet – der deutsche Pop-Musiker Adel Tawil, sondern Sänger Gregor Hägele.

Dass der 23-Jährige mit seiner Band dann als Preact fungiert, obwohl laut Veranstalter keine Vorband vorgesehen war, könnte an technischen Problemen liegen. Auch Hägele muss wegen „technischer Schwierigkeiten“ nämlich zwischenzeitlich auf A capella umsteigen. Das bringt den Schwaben jedoch nicht im Geringsten aus dem Konzept: Mit Songs wie „Zuckerschock“ und jeder Menge Wortwitz hält er das Publikum bei Laune und vermittelt den Eindruck, als laufe alles nach Plan.

Adel-Tawil-Konzert: Seltsamer Einstieg

Ein etwas seltsamer und vor allem ungewohnter Einstieg in das Adel-Tawil-Konzert ist und bleibt es trotzdem. Möglicherweise ist das auch der Grund, wieso es etwas dauert, bis das Konzert so richtig Fahrt aufnimmt – selbst als Tawil eine knappe Stunde später als eigentlich geplant schließlich auf der Bühne erscheint und die ersten Lieder performt.

Die Technik scheint jetzt aber zu funktionieren: Mit melancholisch-flehender Stimme singt Tawil als Auftakt „Nirvana“ aus seinem neuesten Album „Spiegelbild“. Ohne Pause geht es weiter mit „Autobahn“, einem Dance-Track, der die emotionale Tiefe von Tawils Gesangsstil zum Ausdruck bringt. Die Füße werden im Takt gewippt und hier und da hebt das Publikum die Arme in die Luft.

Adel Tawil ist gebürtiger Berliner

„Hallo Berlin, lasst uns einen wunderschönen Abend zusammen verbringen“, begrüßt der gebürtige Berliner seine Heimatstadt schließlich und stellt fest, dass es „zu Hause immer noch mal was anderes ist“. Vielleicht war das der motivierende Anstoß, den das Publikum noch brauchte. Denn bei dem darauffolgenden Lied „Stadt“ wird schon nach den ersten Tönen gejubelt und im Chor singt das Publikum lauthals den Refrain „Ich bau‘ ne Stadt für dich / Aus Glas und Gold wird Stein / Und jede Straße, die hinausführt / Führt auch wieder rein / Ich bau‘ eine Stadt für dich und für mich.“

Allerspätestens bei dem Lied „Ich will nur, dass du weißt“ ist der holprige Start in das Konzert voll und ganz vergessen: Nach einem kurzen Texthänger von Tawil – den er nach dem Song lachend auf die Aufregung schiebt und als „das Berlin-Phänomen“ bezeichnet – groovt der Sänger singend über die Bühne und das Publikum tut es ihm nach.

Mit den darauffolgenden Liedern „Menschenkinder“ und „Niemandsland“ gibt Tawil dann noch einmal eine Kostprobe von dem, was er besonders gut kann: Texte, die geprägt von Liebe, Hoffnung und Veränderung sind, in Verbindung mit seiner markanten Stimme und tiefen Emotionen. Natürlich findet er auch bei seinen Berliner Fans damit Anklang und bekommt tosenden Beifall.

Adel Tawil packt die Klassiker aus

Noch besser scheint denen aber die kleine Zeitreise in die „Ich + Ich“-Zeiten zu gefallen. Einige Lieder der Band, mit der Tawil damals bekannt wurde, singt der nämlich auch am Sonnabend. Bei „Stark“ reckt das gesamte Publikum die Taschenlampen in die Luft, schunkelt bedächtig im Takt und beweist, wie textsicher es ist. „Berlin, ihr seid ein Traum, Dankeschön!“, bedankt sich Tawil deswegen.

Mit Liedern wie „Zu Hause“ – natürlich ein absolutes Muss in Tawils Heimatstadt – hält der Sänger die Stimmung oben. Den absoluten Höhepunkt erreicht das Konzert dann aber ganz zum Schluss: Mit „Lieder“, „So soll es sein“ und „Vom selben Stern“ holt Tawil die absoluten Klassiker hervor und sorgt damit für strahlende Gesichter, tanzende Menschen und lauthals singende Kinder mit Eltern. Tawil scheint ähnlich begeistert und ruft zu guter Letzt: „Eins steht fest, Berlin: Wir sind vom selben Stern.“