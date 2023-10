Helge Schneider meuchelt mit Lust seine Romanfiguren

Kommissar Yves Schneider löst in „Stepptanz“ seinen sechsten Fall. Der Autor stellt den Roman in Berlin vor.

Berlin. Wenn der Musiker und Entertainer Helge Schneider bei Konzerten abdriftet und sich in seinen absurden Geschichten verliert, tadelt er sich mitunter selbst und ruft: „Das ist doch albern! Alberner Helge!!“ Bei der Lektüre seines jüngsten Romans „Stepptanz“ gibt es ziemlich viele Passagen, die beim Leser ebendiesen heiteren Reflex auslösen: Alberner Helge! Aber der Reihe nach.

Fast 30 Jahre gibt es die Figur des Kommissars Yves Schneider schon. Im Gegensatz zum Geheimagenten „00 Schneider“, der im gleichnamigen Kinofilm einen gewissen Nihil Baxter jagte und danach von der Bildfläche verschwand, ist der impulsive Kriminalist eine Konstante in Helges Welt geworden. In „Stepptanz“ löst er schon seinen sechsten Fall.

Er fährt mit einem schrottreifen Nissan Coupé zu den Tatorten und aufs Präsidium, ist uncharmant zu seiner Frau Jaqueline (ihre mehrtägige Abwesenheit zwischendurch bemerkt er überhaupt nicht) und uriniert am Ende des Buches sogar in den Briefkasten einer politischen Partei. Wer wissen will, um welche Partei es sich handelt, und was den Kommissar so erbost hat, der möge vorspulen auf Seite 180.

„Stepptanz“: Ein Ruhrgebiets-Frankenstein geht an sein finsteres Werk

Einen Krimi-Plot, der sich in ein paar Sätzen nacherzählen lässt, hat „Stepptanz“ zwar auch zu bieten. Man tritt Helge Schneider aber nicht zu nahe, wenn man diese Handlung als eher zweitrangig begreift. Der gejagte Bösewicht Klaus Grismann ist ein irrer Wissenschaftler. Aus Leichenteilen, die er sich mit einer oszillierenden Chirurgen-Säge zurechtschneidet, ausrangierten Schaufensterpuppen und eingebauter Elektronik erschafft der Ruhrgebiets-Frankenstein in seiner Werkstatt humanoide Roboter, sogenannte Hybs.

Diese vermietet er später, zum Beispiel als Komparsen beim Film. Dass Klaus während dieser delikaten Arbeit „ohne Rührung in seinen Marmeladentoast beißt“, beweist, wie gefährlich und böse dieser Mann ist. Beziehungsweise wie absurd und helgeschneiderig die gesamte Szenerie ist. Mehr noch als in den vorigen Büchern der Reihe hat Schneider sichtlich Spaß daran, sein Romanpersonal beherzt zu dezimieren. In „Stepptanz“ wird nicht nur zersägt und mit Arsen vergiftet, eine Nebenfigur verschwindet, nachdem sie in den Alpen einem Bären begegnet ist.

Ob Helge Schneider zwischen jenseits von Krimi und Comedy auch ein paar ernste Botschaften zwischen die Buchdeckel gepackt hat, zum Beispiel eine Warnung vor außer Kontrolle geratener Künstlicher Intelligenz, bleibt in der Schwebe. Der Untertitel „Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr“ legt es aber zumindest nahe. Der Exkurs über die Erfolgs-Zeitschrift „Ich“ ist eine altersweise Abrechnung mit der grassierenden Selfie-Kultur.

Helge Schneider: „Eine Mischung aus Hafermlich und Fäkalien“

Auch in anderer Hinsicht erscheint der Kommissar dezidiert unmodern: Sein oller Nissan ist einer der letzten Verbrenner überhaupt („Es war vollkommen unmodern geworden, mit Benzin zu fahren“), den Treibstoff bestellt er sich im Internet. Die meisten anderen Autos haben hingegen „eine Mischung aus gegorener Hafermilch und oben schwimmenden Fäkalien“ im Tank. Alberner Helge!

Helge Schneider: Stepptanz. Kiepenheuer & Witsch, 182 S., 22 Euro. Buchpremiere: Sonnabend, 14. Oktober, 19 Uhr, RBB-Sendesaal , Masuren-Allee 8-14.