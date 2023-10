Roter Teppich für eine glitzernde Weltpremiere

Ein Traum in Rot: Jasmin Wagner bei der Premiere von „Falling in Love“ im Friedrichstadt-Palast.

Berlin. Wenn das kein Grund zum Funkeln ist: Am Mittwochabend feierte der Friedrichstadt-Palast in Mitte die Eröffnung seiner neuen Show „Falling in Love“ – und auf der größten Theaterbühne der Welt glitzerten dabei 100 Millionen Swarovski-Kristalle. Soviel Glanz war hier in dieser Form noch nie zu sehen. Zur Weltpremiere vor ausverkauftem Publikum schritt denn auch viel Prominenz aus Gesellschaft und Kultur über den Roten Teppich an der Friedrichstraße.

Äußerst stilsicher bei der Modewahl zeigte sich dabei Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD): Schuhe, Kleid, Handtasche und Armbanduhr waren Ton in Ton silbrig-glänzend. Auf ihren Funkel-Chic angesprochen sagte die 45-Jährige lächelnd: „Dieses Kleid habe ich mir irgendwann mal gekauft und dachte: Heute passt‘s einfach!“ Auf die „traumhaften Kostüme“ in der neuen Show freute sie sich besonders.

Gut gelaunt über den Roten Teppich schritten noch viele weitere bekannte Gesichter wie Schauspieler Dieter Hallervorden, Entertainer Tom „Conchita Wurst“ Neuwirth, Moderatorin Inka Bause oder Kabarettist Oliver Kalkofe. Ex-Wetten-Dass-Moderator Wolfgang Lippert (71) fiel im hellrosa Cord-Jackett auf. Im stylishen, leuchtend roten Glitzerdress und mit passend knalligem Lippenstift trat dagegen Sängerin und Schauspielerin Jasmin Wagner (43) alias Blümchen vor die Kameras – ein Blickfang.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Chialo über Gaultier: „Wie toll, dass er hier am Start ist“

Das von einem internationalen Team rund um den französischen Stardesigner Jean Paul Gaultier (71) kuratierte Stück „Falling in Love“ hat nach Angaben des Theaters ein Budget von knapp 14 Millionen Euro. Damit sei es die bislang teuerste Produktion des Hauses an der Friedrichstraße. Modeschöpfer Gaultier selber trug in Berlin am Mittwochabend sein Markenzeichen-Outfit, einen blauweißen Ringelpulli, und darüber schwarzes Sakko.

Gäste aus der Politik waren daneben auch die früheren Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (vor Kurzem 70 geworden) und Walter Momper (78) mit Ehefrau Anne. Ebenso war Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) auf dem Roten Teppich zugegen, ganz ohne Glitzergarderobe, sondern eher unprätentiös in seinen üblichen Turnschuhen. Über Stardesigner Jean Paul Gaultier schwärmte Chialo (53): „Er ist ‚the legend‘. Wie toll, dass er hier am Start ist, wie toll, dass er Berlin seine Kreativität zur Verfügung stellt.“

Schönes Bild: Auch Berlins 101-jährige Ehrenbürgerin Margot Friedländer schritt langsam, aber wacker und mit freundlichem Lächeln, Hand in Hand mit Palast-Intendant Bernd Schmidt (59) an den Kameras vorbei – mit funkelnder, dreireihiger Perlenkette.