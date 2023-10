„Nackt über Berlin“ - In der eigenen Wohnung gefangen

In seinem Sechsteiler erzählt Axel Ranisch von zwei Schülern in schwieriger Selbstfindung und einem Direktor mit finsteren Geheimnissen.

Berlin. Man könnte es so erzählen. Ein Schuldirektor wacht eines Tages in seiner Luxus-Smartwohnung auf. Er weiß nicht mehr, wie er nach Hause gekommen ist. Und als er die Wohnung verlassen will, ist die Tür verschlossen. Er hat keine Schlüssel, das Handy ist auch weg. Es gibt keine Verbindung zur Rezeption und auch kein W-lan. Das Home, sweet Home wird zur Falle. Aber das ist keine Ansammlung zufälliger Pannen.

Denn plötzlich meldet sich ein Vermummter über den Computer. Nennt sich Gott. Und fordert ihn auf, seine Sünden zu gestehen. Der Gefangene tut erst mal alles, um aus seiner Wohnung zu entkommen. Vergeblich. Er hat alle möglichen Menschen in Verdacht, die ihm das hier antun. Aber über mehrere Tage totaler Überwachung wird er zunehmend mürbe. Und geständig.

„Nackt über Berlin“: Zwei Schüler sperren ihren Direktor weg

Man könnte es auch so erzählen. Zwei Schüler werden in der Schule gemobbt, der eine, weil er dick, der andere, weil er ein Thai ist. Das schweißt zusammen. Eines Nachts finden die beiden ihren Schuldirektor sturzbesoffen auf einer Parkbank. Sie bringen ihn, erster Hilfsreflex, nach Hause. Aber dann kommt ihnen eine gemeine Idee. Sie wollen ihn ein bisschen schmoren lassen. Und wer hatte in der Adoleszenz nicht schon mal Fantasien, sich an fiesen Pädagogen zu rächen?

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Thai erweist sich als Technik-Genie, der die Systeme des Wohnhauses total manipulieren kann. Aber was als Dummer-Jungen-Streich beginnt, nimmt ganz andere Ausmaße an, als der Direktor tatsächlich beginnt, Sünden zu gestehen. Und es sind einige. Wobei auch der Selbstmord einer Schülerin namens Melanie eine große Rolle spielt.

Lesen Sie auch: Zwischen Fernsehen und Berliner Ensemble: Ein Spaziergang mit Axel Ranisch

Jannik (Lorenzo Germano, l.) und Tai (Anh Khoa Tran) entwickeln eine kriminelle Energie.

Foto: Ard / SWR/Studio.tv.film/Oliver Feist

Axel Ranisch erzählt die Geschichte auf die eine wie die andere Weise. In seiner Serie „Nackt über Berlin“, die am 12. Oktober auf Arte startet und einen Tag später im Ersten, switcht er immer wieder zwischen innen und außen. Hier die Geschichte von Jannik (Lorenzo Germeno) und Tai (Anh Khoa Tran), die sich in der leerstehenden Wohnung neben ihrem Direktor einnisten und ihn überwachen. Und da die des erst wütenden, dann zunehmend verzweifelnden und schließlich dehydrierenden Direktor Lamprecht (Thorsten Merten).

Die Idee hatte der derzeit in allen Medien, auf der Bühne, in der Oper und im Kino gefeierte Regisseur, um den von ihm sehr geschätzten Thorsten Merten endlich mal eine angemessene Hauptrolle zu bescheren. Mit ihm hat er den Stoff gemeinsam entwickelt. Doch erst mal biss kein Produzent an.

Die Idee, den Stoff trimedial auszuspielen, ging leider nicht auf

Stattdessen fragte der Ullstein-Verlag bei Ranisch an, ob er nicht auch mal ein Buch schreiben wolle. Eines, das wie sein autobiografischer Film „Ich fühl mich Disco“ von einem jugendlich Coming-Out handeln sollte. Bis dahin hatte es nur die Idee gegeben, Merten von der Welt auszuschließen. Noch war nicht klar, wer ihn in die desolate Lage bringen würde. Das aber waren nun die beiden Schüler, und so machte Ranisch ein Buch daraus, das sich ebenfalls gut verkauft hat.

Merten hat schon nicht mehr geglaubt, dass das je verfilmt werde. Aber dann kam doch eine Option. Ranisch hatte sogar die Idee, den Stoff trimedial auszuspielen. Die Liebes-Coming-of-Age-Geschichte mit den Jungs fürs Fernsehen, ein düsterer Arthouse-Mystery-Thriller mit Merten fürs Kino und eine kurzformatige Onlineserie über die Vergangenheit der toten Schülerin. Lauter Häppchen, damit jede Produktion für sich stehen und funktionieren, aber auch Interesse für die anderen Medien wecken würde.

Lesen Sie auch: Unter Hunden - Starkes Comeback von Luc Besson mit seinem Genremix „DogMan“

Jannik (Lorenzo Germano, l.) und Tai (Anh Khoa Tran) werden von Janniks Vater Michael (Devid Striesow) bloßgestellt.

Foto: Oliver Feist / DPA Images

Ranisch gibt zu, dass er da wohl „größenwahnsinnig“ gewesen sei. „So flexibel ist die deutsche Film- und Fernsehwelt leider nicht.“ Stattdessen wurde daraus nun eine aufregende Serie, die munter zwischen den Genres und den Perspektiven switcht und den Seelenstriptease, die Geständnisse des Direktors dann in Rückblenden zeigt. Aber auch die Geschichte von Jannick und seiner Familie, der liebevollen Mutter (Alwara Höfels) und dem eher verständnislosen Vater (Devid Striesow) bekommt viel Raum. Und die einer Thai-Familie, die in Deutschland immer wieder Anfeindungen und Übergriffe erfahren musste. Zwei, die mit sich selber und aneinander hadern.

Total abgeschnitten: Die Stadt ist zum Greifen nah - und doch unerreichbar

In den sechs Teilen werden auch immer neue Nebenstränge aufgetan, in denen etwa eine sehr ehrgeizige Lehrerin (Christine Große) die Abwesenheit des Direktors eiskalt für ihre eigene Karriere nutzt und auch der Vater (Heiko Pinkowski) der toten Schülerin immer wieder unheilvoll auftaucht. Und immer wieder werden schöne, filmische Möglichkeiten gefunden, wie man die verschiedenen Stränge und die Zeitebenen erzählerisch verzahnt.

Auch wenn das nun nur monomedial ist, ragt die Serie doch weit über das deutsche Telenormalmaß hinaus. Und dann ist die Serie auch eine echte Berlin-Produktion. Der Direktor wohnt weit abgehoben in einem Edel-Loft mit Panoramablick auf den Fernsehturm. Die Stadt liegt ihm zu Füßen. Und doch ist sie in weiter Ferne, so nah.

„Nackt über Berlin“ :Arte, ab 12. Oktober, 20.15 Uhr; ARD, ab 13. Oktober, 22.20 Uhr.