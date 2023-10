Foto: Sammy Baloji: © Courtesy of Sammy Baloji and Imane Farès, Paris Yto Barrada: © Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Beirut

Ausstellung „Struggle of Memory“ holt die Geschichte in die Gegenwart

Berlin. Auf den ersten Blick sind es schlanke, golden schimmernde Blumenvasen, die auf dem Fußboden im Palais Populaire platziert sind – man fürchtet unwillkürlich, sie versehentlich umzustoßen. Doch mit den Objekten, die der kongolesische Künstler Sammy Baloji in seiner Installation „Untitled“ (2018) versammelt, hat es eine besondere Bewandtnis. Es handelt sich um die Hülsen von Mörsergranaten, wie sie im Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen. Manche Soldaten gravierten dekorative Muster hinein, andere vergruben sie, bis sie schließlich bei fliegenden Händlern und auf Flohmärkten landeten.

Was Baloji interessiert und diese Arbeit so spannend macht, ist die Herkunft des Rohstoffs, aus dem die Granaten gefertigt wurden: nämlich aus Kupfer, das unter Zwang in kongolesischen Minen abgebaut wurde. Auf diese Weise ist die Ausbeutung seiner Landsleute mit dem weltweiten Kriegsgeschehen verbunden – und es wirkt wie ein liebevoller Heilungsversuch, wenn die Objekte nun mit Gewächsen bepflanzt werden, die ursprünglich aus Balojis Heimatprovinz Katanga stammen, inzwischen aber auf der ganzen Welt gedeihen.

Was ist Erinnerung, wie schreibt sie sich in die Seelen und Dinge ein, wie und wohin lebt sie fort? Das ist das Anliegen der zweiteiligen Ausstellung „Struggle of Memory“ im PalaisPopulaire. Während sich der erste Teil darauf konzentrierte, wie Erfahrungen in Körpern konserviert werden, will der zweite Teil auf gern übersehene Spuren der Geschichte aufmerksam machen. Kuratorin Kerryn Greenberg hat dazu die Kunstsammlung der Deutschen Bank gesichtet und sich dabei auf die Ankäufe der vergangenen zehn Jahre konzentriert, die zu einem großen Teil aus dem Globalen Süden stammen – wesentlich ermöglicht übrigens durch die Beratung des 2019 verstorbenen documenta-11-Kurators Okwui Enwezor.

So ermöglicht die Ausstellung einen spannenden Perspektivwechsel, der den eurozentristischen Blick weit hinter sich lässt. In direkter Nachbarschaft von Balojis Installation sind Fotografien zu sehen, die das im Wortsinn leisten: Die 1971 in Paris geborene und in Marokko und New York arbeitende Yto Barrada machte sie am südlichen Rand der Straße von Gibraltar, wo nur 13 Kilometer Meer zwischen Spanien und Marokko liegen. Vor 1991, als die Grenze infolge des Schengen-Abkommens geschlossen wurde, konnten Menschen von hier ungehindert von Nordafrika nach Europa einreisen – nun bleibt ihnen, wenn sie sich nicht auf die lebensgefährliche Überfahrt begeben, nur der Blick Richtung Norden. Barrada hat ihre Landsleute diskret von hinten fotografiert, die Anklänge an die europäische Kunstgeschichte mit Rückenfiguren wie bei Caspar David Friedrich sind überdeutlich – so wie auch im Titel „Belvedere“ ein halb bitterer, halb melancholischer Kommentar auf westliche Wahrnehmungsgewohnheiten zu vernehmen ist.

Zur Ausstellung ist ein Katalog mit einem Essay der Kuratorin erschienen. Vom 13.-15. August wird begleitend zur Schau im Wolf Kino (Weserstr. 59, Neukölln) die von Oliver Hardt moderierte Filmreihe „History is not the Past“ gezeigt, die von Gesprächen mit Kunst- und Filmschaffenden eingerahmt wird.