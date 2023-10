Cirque du Soleil: Buntes Abenteuer mit Weltklasse-Akrobatik

Der kanadische Cirque du Soleil ist mit seiner Show "Ovo" in Berlin. Am Donnerstag begeisterte er in der Mercedes-Benz Arena.

Berlin. Auch als Star unter den Insekten muss man sich in Windeseile unter grünen Blättern verstecken, wenn ein Fressfeind auf der Bildfläche erscheint. Die sechs putzigen roten Käfer mit den grünen Fühlern unterbrechen dafür zumindest ihren sensationellen Act am dreifachen Chinese Pole. Jenen senkrechten Stangen also, an denen man so schön dramatisch und todesmutig kopfüber aus mehreren Metern Höhe in die Tiefe rutschen kann.

Unter ständigem Zirpen und zarten Insektengeräuschen entspinnt sich auf der Bühne der Mercedes-Benz Arena ein wimmelnder Mikrokosmos. Der kanadische Cirque du Soleil ist mit seiner Show "Ovo" in der Stadt und entführt die zu gut zwei Dritteln gefüllte Halle in eine knallbuntes Abenteuer voller Weltklasse-Akrobatik, bevölkert von aufgeregt scharwenzelnden Figuren.

Riesenei gibt Rätsel auf

Zum Auftakt liegt ein Riesenei auf der Bühne und gibt den kleinen Tierchen Rätsel auf. Ein fremder Fliegenmann schleppt es alsdann unter großer Kraftanstrengung auf dem Rücken durch die Szenerie. Es ist das Symbol der Show. Bedeutet "Ovo" doch auf Portugiesisch Ei. Hier steht es für Geburt und Lebenszyklen, was sich als roter Faden durch die gut zwei Stunden zieht.

Die Produktion in der Regie von Deborah Colker, die auch das Buch schrieb, ist die 25. Show des Zirkus aus Quebec und wurde 2009 anlässlich des 25. Jubiläums produziert. Danach war "Ovo" zunächst als Zeltproduktion zu sehen, bis die Inszenierung 2016 in eine Arena-Show umgewandelt wurde.

So wurde die Handlung geändert

Die ursprüngliche Handlung wurde über die Jahre leicht geändert, ist aber letztlich nur ein Aufhänger für die grandiose Artistik. Vor allem in der Luft an Tuch und Seil. Der Höhepunkt ist eine Akrobatik mit sechs Künstlern und drei Plattformen auf halbem Weg zum Bühnenhimmel, zwischen denen sie rasant Salti schlagend hin- und herfliegen. Großartig ist auch die äußerst elegante Kontorsion, bei der sich der Akrobatik als schwerst biegsam erweist

Die turbulenten Aufeinandertreffen der drei Protagonisten Master Flippo, der Marienkäferdame und des schon erwähnten Fremden ersetzen hier die Clowns. Lustig sind die Charaktere allein schon wegen ihrer schrägen Kostüme und des körperbetonten Schabernacks, den sie eher gegeneinander als miteinander treiben. Slapstick vom Feinsten.

Optisch und circensisch kann die Show begeistern. Wie die Akrobaten die Bewegungen der winzigen Tiere nachahmen, ist meisterhaft. Ihre Anmut dürfte auch jenen gefallen, die sonst einen großen Bogen um Krabbeltiere aller Art machen.

Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, Friedrichshain, Tel. 01806-570070, 6.10. 16 & 20 Uhr, 7.10. 12, 16 & 20 Uhr, 8.10. 13 & 17 Uhr