Literaturnobelpreis für den Norweger Jon Fosse

Stockholm. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den norwegischen Schriftsteller Jon Fosse. Das gab die Schwedische Akademie in der Altstadt von Stockholm bekannt. Fosse erhalte den Preis „für seine innovativen Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme verleihen“, hieß es in der Begründung. Die Auszeichnung ist mit elf Millionen schwedischen Kronen dotiert, das entspricht etwa 950.000 Euro.

Jon Fosse wurde 1959 geboren und wuchs mit zwei Schwestern auf einem Bauernhof in der Kommune Kvam in Handanger an der Westküste Norwegens auf. In Bergen studierte er bis 1987 Literaturwissenschaften, Soziologie und Psychologie. Er veröffentlichte ab 1983 zunächst vor allem Lyrikbände und Romane, bevor er sich dem Schauspiel zuwandte. In Berlin waren seine Stücke unter anderem an der Schaubühne am Lehniner Platz und am Deutschen Theater zu sehen. Zuletzt inszenierte Regisseur Jossi Wiehler seinen Text „Starker Wind“ mit Bernd Moss, Maren Eggert und Max Simonischek am Deutschen Theater.

Der Literaturnobelpreis wird alljährlich als vierter der Nobelpreise bekanntgegeben. Von Montag bis Mittwoch waren bereits die Preisträgerinnen und Preisträger in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie gekürt worden.

Am Freitag folgt der Friedensnobelpreis, der als einziger nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verkündet wird. Am Montag steht dann zum Abschluss die Bekanntgabe in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften an.Feierlich überreicht werden die Nobelpreise dann traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

