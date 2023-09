Neubau: Geld für das Grips Theater

Berlin. Das Grips Theater, Heimat der Kult-Revue „Linie 1“, wird wesentlich größer. Der Bundestag hat am Donnerstag 19 Millionen Euro für einen Erweiterungsbau zur Verfügung gestellt. Das gesamte Bauprojekt, das über mindestens zehn Jahre realisiert werden soll, wird mit mehr als 42 Millionen Euro beziffert. Das Land Berlin muss nun ebenso 19 Millionen Euro bewilligen. Weitere 5,3 Millionen Euro stehen über die Lottostiftung zur Verfügung.

Im Stammhaus des Grips Theaters am Hansaplatz in Berlin-Mitte ist der Platz vor der Hauptbühne auf 368 Besucherinnen und Besucher beschränkt. Würde das Theater barrierefrei gestaltet, müssten Sitzplätze wegfallen. Der Bau steht unter Denkmalschutz. Eine zweite Bühne steht dem Theater zur Verfügung, doch die ist fünf Kilometer entfernt und nicht langfristig als Spielort gesichert.

Geplant ist eine Bühne mit 500 Plätzen

Der Erweiterungsbau sei notwendig, um die Infrastruktur des Theaters zukunftsfähig zu machen und dem Bedarf an Kulturangeboten für Kinder und Jugendliche im wachsenden Berlin gerecht zu werden, hieß es im Grips Theater. Für den Neubau hat man einen Bedarf von 3600 Quadratmeter Nutzfläche angemeldet. Dabei geht es um eine Bühne mit 450 bis 500 Plätzen und eine Experimentierbühne mit 150 Plätzen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es geht eng zu im denkmalgeschützten Grips-Gebäude: Der Besprechungsraum ist zugleich Lager, Tonstudio und Pausenraum. Es gibt nur eine Probebühne, deshalb müssen Neuproduktionen sehr eng getaktet werden. Anfragen freier Gruppen müssten fast immer abgelehnt werden, hieß es.

Im Erweiterungsbau soll es auch ein Theatercafé geben, das Foyer soll einen kinderfreundlichen Wartebereich bekommen. Zusätzlich werden zwei Probebühnen eingebaut und drei Workshop-Räume für die theaterpädagogische Arbeit. Geplant sind auch Büros für 27 Mitarbeiter und ein Besprechungsraum, Werkstätten und Umkleiden.

Bekannt für aufklärerische und kritische Theateraufführungen

„Tolle Neuigkeiten für die Kulturszene in Mitte – und darüber hinaus“, kommentierte Hanna Steinmüller (Grüne), die als Abgeordnete für Berlin-Mitte im Bundestag sitzt, den Beschluss des Haushaltsausschusses. Das Grips Theater sei mehr als 50 Jahre am Hansaplatz, mit dem Viertel verbunden und international sehr beliebt. Es biete aufklärerische und kritische Theateraufführungen, meist Uraufführungen, für ein junges Publikum an und sei darüber hinaus in der Kulturbildung aktiv.

Das Grips Theater hat für die Realisierung des Erweiterungsbaus die Grips Stiftung gegründet. Die will auch übergeordnete Vorstellungen durchsetzen, die im denkmalgeschütztem Bau schwer umsetzbar sind: Barrierefreier Zugang, Solaranlagen, Dachbegrünung – das Grips Theater soll Modell für nachhaltigen Theaterbau werden. Zunächst sollen Bürgerinnen beteiligt und ein Architektenwettbewerb initiiert werden.

Mehr aus Berlin-Mitte lesen Sie hier.