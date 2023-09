Eva Löbau: Eine persönliche Liebesbeziehung zu den Eltern

Eva Löbau kennt man als Kommissarin im „Tatort“. Nun ist die Schauspielerin live im Theater Vierte Welt in „Würde und Liebe“ als Stimme zu erleben. Mit ihr und der Tänzerin Haruka Tomatsu präsentiert die japanische Regisseurin Ren Saibara in der autofiktionalen Tanz-Theater-Performance das Thema häusliche Pflege auf ungewohnte Weise. Im Gespräch verrät Eva Löbau (51), wie das Stück entstanden ist. Und warum sie sich dafür entschieden hat, ihren Vater zu pflegen.

Frau Löbau, wie kam das Projekt „Würde und Liebe“ zustande?

Eva Löbau Ren Saibara und ich sind miteinander befreundet. Weil sie ihre Mitbewohnerin betreut und ich meinen Vater, haben wir uns oft über häusliche Pflege unterhalten und beieinander Rat gesucht. Die Grundidee hat sich aus Rens Situation mit ihrer Mitbewohnerin entwickelt, einer älteren Dame mit Multipler Sklerose und einer beginnenden Demenz. Ren hat sich sehr für sie eingesetzt und dafür gesorgt, dass sie weiterhin in der Wohnung, also ihrer gewohnten Umgebung bleiben kann.

Sie haben das Stück verfasst. Ihr erstes als Autorin?

Nein, ich hatte vorher schon geteilte Autorenschaften bei der Münchener Performance-Gruppe „Die Bairishe Geisha“. Ich will gerne weiterhin fürs Theater schreiben, auch allein. Und das Thema drängte mich.

Eine Performance über häusliche Pflege klingt wie direkt aus dem Leben gegriffen. Kann Theater wirklich so nah am Alltag der Menschen sein?

Theater beschäftigt sich ja mit allem, was relevant ist in der Gesellschaft. Im besten Fall kann man etwas, das einen unmittelbar angeht, so verarbeiten. Die Tanz-Theater-Performance versucht das teilweise überfordernde und überwältigende Thema eine poetische Form zu bringen. Dabei vermischen sich persönlichen Erlebnisse, Gespräche und die Perspektive der Pflegebedürftigen selber. Tanz, Puppenspiel und Sprache machen die Überforderung fassbar. Zur Pflege gehören ja auch der Umgang mit Behörden und viele Formulare, bei der Einschätzungen des Pflegegrades etwa.

Das Stück lief bereits letztes Jahr. Die Medien haben sich nicht gerade auf das Thema gestürzt, obwohl Sie als „Tatort“-Star ja eigentlich für Aufmerksamkeit sorgen. Ist das geringe Feedback typisch bei diesem Thema?

Ja. Aber die Vierte Welt ist auch ein kleiner Spielort und wir sind noch mit Corona-Auflagen mit 27 Zuschauern pro Vorstellung gestartet. Die Gesellschaft hält sich allerdings auch gern vom Thema Altenpflege fern, obwohl es so viele Menschen betrifft. Vielleicht, weil es einem zu nahe geht.

Warum haben Sie sich für die Pflege Ihres Vaters und gegen ein Seniorenheim entschieden?

Das war ein allmählicher Prozess. Mir fiel auf, dass mein Vater im Alltag Unterstützung braucht. Da habe ich ihm eine WG mit mir angeboten. Zu einer Zeit, in der ich mich relativ regelmäßig an einem Ort aufgehalten habe, während eines Fest-Engagements an den Münchner Kammerspielen. Es schien das alles machbar zu sein. Mein Vater hat es nicht als Betreuung aufgefasst. Er ist auch nicht dement. Er hat eine Polyneuropathie durch eine schlecht behandelte Diabetes. Aber meine Lebenssituation hat sich geändert. Ich bin nicht mehr im Fest-Engagement, sondern im ganzen Land unterwegs, während mein Vater zunehmend gebrechlicher wird. Dadurch wird alles schwieriger und deshalb nehme ich Hilfe von außen dazu.

Wenn die eigenen Eltern alt werden und dann noch pflegebedürftig, ist das auch sehr belastend. Wie gehen Sie damit um?

Es gibt Leute, die delegieren, und es gibt Leute wie mich, die sagen, das mache ich selber. Ich sehe das auch als Chance, einander noch mal anders kennen zu lernen. Ich finde es eigentlich normal, dass man sich innerhalb der Familie umeinander kümmert. Letztlich ist es eine sehr persönliche Liebesbeziehung zu den Eltern. Real im Alltag geht es darum, wie man es macht, ohne sich zu überfordern. Zumal mein Beruf sehr fordernd ist. Da stellt sich die Frage, ab wann sagt man, ich schaffe das jetzt nicht mehr alleine, ich brauche Hilfe. Und ist es überhaupt möglich, das zu beantragen. Das ist einfach die Schwierigkeit, die zu Verzweiflung und Überforderung führen kann. Es geht darum, wie man das bespricht und organisiert, so dass sich mein Vater sicher fühlt, ich mich aber auch.

Was müsste sich in der Pflege dringend ändern?

Es sollte nicht nur eine Endversorgung stattfinden. Am meisten Geld bekommt man im aktuellen Pflegesystem, wenn die Leute bettlägerig sind. Weil es bei den unterbesetzten Pflegediensten schnell gehen muss, wird den Menschen alles abgenommen, bis sie das, was sie noch konnten, verlernt haben. Man nennt das „in die Betten pflegen“. Unterstützung sollte früher ansetzen. Dann wäre sie auch öfter vorübergehend. Manche Pflegebedürftige könnten Selbstständigkeit wieder erlernen.

Wie möchten Sie gern leben, wenn Sie alt und gebrechlich sind?

Ich würde mich freuen, wenn ich einerseits nicht aus meinem Leben und meinem Freundeskreis raus muss und andererseits darauf vertrauen kann, dass gut mir mit umgegangen wird, wenn ich nicht mehr Herrin meiner Situation bin.

Noch mal zurück zu „Würde und Liebe“. Wie war das unmittelbare Feedback der Zuschauer darauf?

Sehr gut. Es waren viele Leute da mit persönlichen Erfahrungen in Sachen häuslicher Pflege. Viele haben ihre eigene Situation wiedererkannt. Sie fanden das tröstlich. Wenn wir das Stück noch mal spielen, würde ich gern einen anderen Titel nehmen: „Würde Liebe Helfen“. Weil es auch darum geht, dass man etwas bekommt für die Pflege. Eine bestimmte Nähe - und man wird zurückgeliebt.