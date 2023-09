Tim Raue kreiert neues Menü für Berlin

Bekannt ist Zweisternekoch Tim Raue nicht nur durch seine TV-Auftritte. Gourmets aus aller Welt fahren nach Kreuzberg, um seine asiatisch inspirierte Küche zu genießen. Neben den zwei Michelin-Sternen hat er fünf schwarze Hauben im Gault & Millau und das achte Mal in Folge einen Platz unter den „The World’s 50 Best Restaurants“.

Jetzt haben Raue und seine Mitbetreiberin des Restaurants allerdings wieder etwas Neues entwickelt. „Mit Stillstand können wir nicht umgehen. Wir reflektieren uns und unsere Leistung täglich, um unsere Gäste zu begeistern“, so der 49-jährige Raue. Vor 20 Jahren habe ihn Asien in den Bann gezogen und seine kulinarische Entwicklung geprägt, so Raue. Dank der Top-50-Liste und Fernsehformaten wie „Kitchen Impossible“ und „Herr Raue reist!“ habe er aber auch andere Teile der Welt entdeckt und ihm gleichzeitig verdeutlich, dass seine Heimat Berlin sei.

Königsberger Klops à la Zweisternekoch Tim Raue.

Foto: Restaurant Tim Raue

Das neue Menü heißt „Kolibri x Berlin“ und kombiniert deutsche Klassiker mit Raues typischer Aromenhandschrift aus Süße, Säure und Schärfe. Das Menü besteht unter anderem aus Sprotte mit Gurke und Kaviar, Zander mit Sauerkraut und peruanischer Minze oder auch einem Garnelencocktail „KaDeWe“ mit Mandarine und Kopfsalat. Auch Königsberger Klopse und Hühnerfrikassee mit schwarzem Trüffel und Erbse sowie Wagyu Beef Gulasch stehen auf dem Programm. Den Abschluss bildet „Kalte Liebe“ mit Himbeeren und Joghurt. Der Preis beläuft sich auf 268 Euro pro Person.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daneben gibt es auch weiterhin das Menü Koi in sieben Gängen und ein komplett veganes Menü. Bei den Zutaten setzt Raue auf Regionalität, die meisten kommen aus Deutschland, einige wie die Garnelen, Jakobsmuscheln und Mandarinen aus Norwegen oder Sizilien.

Restaurant Tim Raue, Rudi-Dutsche-Straße 26, 10969 Berlin, tim-raue.com