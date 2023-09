Alles, bloß kein „Kalinka, Kalinka“

Berlin. Wladimir Kaminer ist ein Meister der charmanten Ironie. Das bewies er auch am gestrigen Dienstagabend, als er in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ im Zoo Palast die Verfilmung seines Erfolgsbuchs „Russendisko“ vorstellte. Das Buch handelt bekanntlich von seinen Erfahrungen, als er 1990 nach Berlin kam. Eine Stadt im Umbruch, wie er selbst damals auch. Verfilmt wurde das indes mit Matthias Schweighöfer, der nicht den Hauch einer Ähnlichkeit mit Kaminer hat.

Da lächelt er nur. Schweighöfer war damals einfach „ein Star – bei Fünftklässlern“. Seine Kinder waren auch in der fünften Klasse und begeistert, als sie das hörten. Und hinter dem Projekt stand die deutsche Tochter eines Hollywoodstudios, „da braucht man einfach Stars, sonst geht da gar nichts.“

Man braucht da auch einfach eine Liebesgeschichte. Auch wenn Kaminer seine Frau Olga, die mit ihm ins Kino gekommen ist, am Tresen einer Bar kennengelernt hat. Wie man sich eben so kennenlernt. „Aber das ist interessiert keinen, das will keiner sehen im Kino.“ Also hat man das alles sehr frei erzählt. Und Kaminer hat auch das schmunzelnd mitgemacht.

Keine große Ähnlichkeit: Wladimir Kaminer und sein Film-Alter-Ego Matthias Schweighöfer (r.).

Foto: Paramount

Von dieser herrlich herzlich knorrigen Art sind die Anekdoten und Schnurren, die Kaminer, ein Meister der kurzen Form, so von sich gibt. Und den Saal zum Lachen bringt. Nur einmal wird es ernst. Denn das müssen wir ihn schon auch fragen: Seit 23 Jahren sind die Russen und die Deutschen sein Thema, verzweifelt er da manchmal an seinem Land?

Nein, da ist er ganz klar. Seine Russendisko hat er solidarisch in Ukrainedisko umbenannt. Aber sein Land, seine Landsleute und seine Musik, die liebt er. Das lässt er sich auch nicht vermiesen von irgendwelchen Leuten, die in den Kreml reingeflogen kommen und da auch wieder rausfliegen.

Er hat dann auch die Musik ausgewählt für den Film. Damit da auch wirklich RUssendisko läuft „und nicht etwa Kalinka, Kalinka“. Er hat auch zwei hübsche Gastauftritte. Einen als polnischer Händler, der falsche Mauersteine an die echte Mauer bringt, wo die dann aus „Original Berliner Mauer Stücke“ verkauft werden. Und einen als Doktor aus dem Radio. „Die gibt es heute noch, nur sind sie nicht mehr im Radio, sondern im Internet.“ Er hatte kürzlich ein Gerstenkorn im Auge, seine Frau hätte im Internet nach einem russischen ärztlichen Rat gefragt. Und da hieß es: „Spucken Sie drauf.“

Er lässt sich seine Heimat nicht vermiesen. Putin nennt er nicht mal beim Namen

