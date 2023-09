Eishockey-Legende Andreas Renz: Ein Blick ins Album

Der eiserne Ehrgeiz von Eishockey-Legende Andreas Renz führte ihn bis an die Spitze der Nationalmannschaft. Hier sind seine Bilder.

Heute ist Andreas Renz ankommen. Er erkannte, dass er seine inneren Krisen lösen musste. So kam er mit sich ins Reine. Ohne auf der Suche nach Beziehung zu sein, traf er zudem auf einer Weiterbildung für Coaches seine zweite Frau Veronika. Seine große Liebe. Und er beschloss, seine Geschichte radikal ehrlich zu erzählen, um anderen Mut zu machen.

Nach dem Ehe-Aus knockte ihn ein Trainingsunfall 2011 endgültig aus. Der Schläger eines Mitspielers traf sein Auge, auf dem er über 70 Prozent des Sehvermögens verlor. Das Foto entstand kurz ­danach. Da hatte Andreas Renz keine Kraft mehr zu kämpfen. Sein Panzer bröckelte. Verlustgefühle und die Angst, ausgegrenzt zu werden, schlugen voll durch. Aber er erkannte auch, wie viel ihm die Liebe zu seinen Kindern gab. Ein Wendepunkt in seinem Leben.

Auf der Suche nach Anerkennung hat Andreas Renz mit 30 seine Frau betrogen, stand lange zwischen zwei Frauen. „Darüber habe ich mich komplett verloren.“ Auf Selbstfindungs-Trips, die er anging wie den Leistungssport, suchte er Klarheit. Die Eingebung auf dem Dach von Afrika blieb aus. Vor der Reise zog er sich einen Innenbandriss zu, kroch auf allen Vieren den Kilimandscharo hoch. Dort bekam er die Höhenkrankheit, was ihn fast umgebracht hätte.

Turin 2006 waren die zweiten olympischen Winterspiele für Andreas Renz. Ihn hat es stolz gemacht, für sein Land zu spielen und sich dafür mit den besten Athleten der Welt messen zu dürfen. Er sagt: „Ich war nicht gerade der filigranste Spieler. Eher eine Arbeitsmaschine. „Von den Fähigkeiten her vielleicht Drittliga-Niveau. Aber es waren der Siegeswille, die Leidenschaft und Kampfbereitschaft, die mich zum 181-fachen Nationalspieler gemacht haben.“

Während andere Pärchen auf den Malediven beim romantischen Dinner saßen, trainierte Andreas Renz im Urlaub mit seiner ersten Frau wie besessen. Lohn der Schinderei: Der Titelgewinn der deutschen Meisterschaft mit den Kölner Haien. Noch heute erinnert sich der 46-Jährige an das tiefe Gefühl der Glückseligkeit, als er nach viel Schweiß und Qualen am Ziel seiner Träume ankam. Auf dem Siegerpodest stellte er sich getrieben schon die Frage: „Was jetzt?“

Als Andreas Renz Eishockey spielen wollte, wurde er weggeschickt, weil er nicht Schlittschuhlaufen konnte. Die Mutter intervenierte. Doch jeder glaubte, dass er aufgibt. Er schwor sich, es allen zu zeigen, trainierte pausenlos. Sein Mentor Bob Burns erkannte als erster, dass er einen ungeschliffenen Diamanten vor sich hat. Als Renz mit 18 seinen ersten Vertrag unterschrieb, schenkte er ihm das Foto mit der Widmung „Andy: You earned your chance“.

Als Andreas Renz mit sechs Fingern an der linken Hand 1977 zur Welt kam, war es für seine Mutter ein Schock. Man gab ihr und damit auch dem Neugeborenen das Gefühl, es stimme etwas nicht. Weil die Zeiten rauer waren, musste der sechste Finger weg – er wurde sofort abgebunden, damit er abfällt. Obwohl Andreas Renz mit viel Liebe aufgewachsen ist, war dies nicht das einzige Kindheitstrauma, das ihn prägte. Als er fünf Jahre alt war, hatte der Vater eine Psychose, bekam Medikamente und erkannte dadurch den Sohn eine Weile nicht mehr.

„Unkaputtbar“ ist das Wort, mit dem man Andreas Renz in seinem früheren Leben am besten hätte ­beschreiben können. Der Ex-Sportler aus Villingen-Schwenningen war einer der härtesten Eis­hockey-Profis Deutschlands. Erst für die Schwenninger Wild Things, dann für die Kölner Haie. Weil er von klein auf das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein, pushte er sich mit brutalen Trainingseinheiten hoch bis zum Kapitän der deutschen National­mannschaft und zum Rekordnationalspieler. Sein Spitzname damals: Eisen-Renz. Jenseits des ­Spielfelds fiel er jedoch immer häufiger in eine Leere. Bis er durch eine Verletzung gezwungen wurde, sein ­Leben von Grund auf zu ändern.

Lesen Sie auch:Neuigkeiten und Hintergründe aus dem Berliner Kulturbetrieb

In seinem Buch „Dein härtester Gegner bist du selbst“ (Kailash Verlag, 272 Seiten, 22 Euro) beschreibt er den steinigen Weg vom knallharten Kämpfer zu sich selbst. Wie er lernte, seine Gefühle zuzulassen und somit Selbstliebe zu finden. Heute ist er ein gefragter Coach und Speaker, der ­Menschen auf ihrem Weg zur Selbstfindung ­sensibel begleitet. Zusammen mit seiner Partnerin Veronika Volke hostet er zudem den Podcast ­„We Are - der Podcast für die Revolution deines Lebens und Liebens!“, der vor zwei Jahren ­startete. Zu hören ist er auf seiner Internet-Plattform ­Revolution-Now.