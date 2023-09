Wintergarten: "Mad Magic"

Räudig ist das Wort, das einem angesichts der schmutzig weißen, völlig abgemagerten und neurotisch zappelnden Kaninchen einfällt, die Otto Wessely nacheinander aus dem schwarzen Zylinder zaubert. Alsdann landen die Hoppler achtlos weggeworfen an der Bühnenkante. Womit es ihnen eindeutig besser ergeht als den weißen Tauben, die der Comedy-Zauberer quasi aus dem Nichts holt. Nur um sie umgehend äußerst brutal zu massakrieren. Definitiv ein Schocker für Kinder und Zartbesaitete.

Irgendwie hatte man den Trick anders in Erinnerung. Mit flauschigen, strahlend weißen und vor allem süßen Tieren sowie einem dauerlächelnden Magier. Genau der Typ Zauberer, den Otto Wessely, immerhin selbst eine Legende, nur zu gern parodiert. Aber wer auf altbekannte Stereotype hofft, wird in „Mad Magic. The Crazy Variety Show“, der neuesten Revue des Wintergarten Varietés, die nun Premiere feierte, auf ganzer Linie enttäuscht. Denn Regisseur Rodrigue Funke bricht mit überholten Zauberei-Klischees und setzt stattdessen auf ungewohnte Perspektiven.

Bestes Beispiel dafür ist Dion van Rijt, Magier aus den Niederlanden. Er führt die großen traditionellen Zaubernummern, also das weiße Kaninchen und die zersägte Jungfrau, vollkommen ad absurdum. Erst als Drag Queen, später als „The great magician“, dem es nebenher ziemlich gleichgültig ist, ob das Publikum die Tricks nun durchschaut oder nicht. Beim Verschwinde-Trick hält er das Tuch so weit vor seine Assistentin, dass jeder sieht, wie sie durch eine Tür verschwindet. Dass er die Zauberkunst wirklich beherrscht, beweist er mit einem weiteren Bluff. Danach ist seine Assistentin tatsächlich unauffindbar.

Seifenblasenkünstler Burl.

Foto: Jakub Tryniszewski / Wintergarten

Auch bei der Moderation geht die Show mit einer Doppel-Conférence neue Wege. Der ewig schlecht gelaunte Zauberer Hieronymus aus Mahlsdorf-Süd wird dabei von der Peitsche schwingenden Chantal unterstützt. Preußisches Entertainment trifft auf dampfplaudernde Domina. Extraordinär. Wie der ganze Abend, der allein schon durch die eigens gecasteten Wintergarten Magic Girls sehr weiblich besetzt ist. Die Vier sind mit ihrem Mix aus Tanz und Zauberei ein Hingucker. Genau wie Kartenmanipulator Charlie Mag, der seine Kunstfertigkeit mit spanischem Temperament und Flamenco garniert.

Poetisch wird es mit Seifenblasenkünstler Burl, der mit seinen schillernden, flüchtigen Gebilden verzaubert. Bis er die Seifenblasen mit Karaten-Hieben in ihre anatomischen Schaumbestandteile zerlegt. Verblüffend. Wie auch die Avantgarde-Jonglage von Jochen Schell. Bei seinen einzigartigen Darbietungen kombiniert er Balance und Bewegung. Malt mit Ringen und Kreisen raumgreifende, dynamische Bilder und Muster in die Luft.

Dass auch Artistik magisch ist, zeigt erst Christina Bautina am Trapez, dann Kontorsionist Hermenegildo Gomes. Ein Gummimensch, der keinen Knochen im Leib zu besitzen scheint. Ein absolutes Highlight, das mit dem Act der Messerwerfer Igor und Tatjana konkurriert. Ein Adrenalin-Kick pur. Dass sie mit ihren Outfits auch perfekt in eine Show der Monster-Rocker Lordi passen würden, versteht sich an diesem bemerkenswerten Abend von selbst.

Wintergarten, Potsdamer Str. 96, Tiergarten, Tel. 58 84 33, bis 24.2.2024, Di.-Sbd. 20 Uhr, So. 18 Uhr