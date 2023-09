Friedrich-Luft-Preis für „Dschinns“ von Nurkan Erpulat

Unglücklich auf ihre Weise ist die Familie, von der Fatma Aydemir in „Dschinns“ erzählt. Schweigen trennt sie, vererbte Traumata wirken fort. Und dann ist da noch der alltägliche Rassismus. Hüseyin Yılmaz ist aus der Türkei nach Deutschland gekommen, um in der Metallfabrik Geld zu verdienen. Zum Renteneintritt hat er sich nun eine Wohnung in Istanbul gekauft, als Alterssitz und Anlaufstelle für seine Familie. Aufwändig eingerichtet ist sie – eine Walnussholz-Anrichte im Wohnzimmer, ganz nach dem Geschmack seiner Frau Emine, Klappsofas für die vier Kinder, ein riesiger Fernseher. So, wie er es sich sein ganzes von harter Arbeit erfülltes Leben erträumt und nie gegönnt hat. Und dann, als eben alles fertig ist, ereilt ihn ein Herzinfarkt. Hüseyin stirbt, im Flur der neuen Wohnung. „So kann es einfach nicht enden“, heißt es in Nurkan Erpulats Inszenierung am Maxim Gorki Theater.

Und so endet der warmherzige, melancholische Abend auch nicht, so beginnt er: Wie im Roman lernt man die Angehörigen der Familie Yılmaz, die zur Bestattung anreisen, nach und nach kennen. Emine, die von der Schauspielerin Melek Erenay streng und abweisend gezeichnete Hausfrau und Mutter, kreist innerlich eigentlich nicht um Mann und Kinder, sondern um die verlorene Erstgeborene. Frisch verheiratet, musste sie ihre Tochter an die kinderlose Schwägerin abgeben; Hüseyin hatte es dem ältesten Bruder so versprochen. Ein Trauma, das Emine in die Depression stürzt und sie emotional von ihren Kindern trennt. Aufrecht, aber unerreichbar spielt das Melek Erenay.

Sevda (Çiğdem Teke), die älteste Tochter, hat sich ihren Erfolg als Geschäftsfrau genauso hart erarbeitet wie Hüseyin die Istanbuler Wohnung. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr wuchs sie bei den Großeltern in der Türkei auf, ohne in die Schule gehen zu können. Ihre Kindheit wird einer temporeichen Dorf-Pantomime vorgeführt, und ein einziges „Mäh“ genügt, um die Atmosphäre des Ländlichen heraufzubeschwören. Kaum in Deutschland, wird die schüchterne Sevda, statt mit ihrer selbstbewussten Nachbarin Havva (Aysima Ergün) das versäumte Teenie-Leben nachzuholen, möglichst rasch verheiratet. Ihsan (Doğa Gürer) hängt in der Kneipe herum, während Sevda im Waschsalon schuftet. Er ist auch nicht zuhause, als die Kinder Cem und Bahar nur knapp dem Tod entkommen: das Haus brennt. Oder wurde es angezündet? Sevda trennt sich, gegen den Willen der Eltern, und schlägt sich alleine durch.

Exemplarische Biografien hat die Autorin Fatma Aydemir gestaltet, in denen sie leichthändig das Individuelle mit der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte verwebt. Genauso leichthändig adaptiert Nurkan Erpulat den dichten Roman mit seinen vielfältigen Bezügen für die Bühne. In der Textfassung, die der Regisseur gemeinsam mit dem Dramaturgen Johannes Kirsten erstellt hat, ist der ganze erzählerische Reichtum von Aydemirs Roman aufgehoben, trotz der bei knapp zwei Stunden Spieldauer notwendig radikalen Kürzungen. Eng an der Vorlage orientiert sich die Inszenierung. Fatma Aydemirs Stimme bleibt kenntlich, auch wenn die sechs Figuren das Wort ergreifen. Und ihre eigenen Erzählungen gestalten.

Neben Emine und Sevda und Hüseyin, den alle Akteure gemeinsam verkörpern, treten in „Dschinns“ Sevdas Geschwister Hakan, Peri, Ümit auf. Und Ciwan, eine zauberische Figur, die Anthony Hüseyin nur anspielt, deren Präsenz aber das alltägliche, von Schwere geprägte Geschehen zum Schweben bringt. Ciwan ist das Kind, das Hüseyin und Emine fortgegeben haben, er hat flüchtig Kontakt mit Hüseyin und mit Peri. Aber das wissen nur wir Zuschauer, für die Protagonisten bleibt dieser Zusammenhang verborgen. Die Songs, die Anthony Hüseyin in selbstverständlicher Sprachvielfalt auf türkisch, kurdisch und englisch vorträgt, vertiefen die Emotionalität einer Szene oder unterlegen sie mit einer zweiten Deutungsebene. Musik ist für die Inszenierung zentral: Wenn Ümit, der jüngste Bruder, von seinem Mitschüler Jonas träumt, tanzt Doğa Gürer zu Nina Simones „Wild is the Wind“. Dann schneidet Nurkan Erpulat fast übergangslos eine Szene mit Sevda und ihrer Freundin Havva dagegen, und „Take On Me“ von A-ha schmettert aus den Boxen. Der Inszenierungs-Rhythmus stimmt, die Tempi sind wohl gesetzt: Getragener Stimmung folgt rasende Komik.

„Dschinns“: Erzähltheater, wie es fürs Gorki prägend ist

Souverän finden der Regisseur und sein Ausnahmeensemble für jede Szenen eine eigene Spielweise. „Dschinns“ ist Erzähltheater wie es fürs Gorki prägend ist: Die Spieler*innen springen in ihre Figuren zwar beherzt hinein, zeigen sie aber immer auch vor als die Rolle, die sie gerade übernehmen. Taner Şahintürk markiert als ältester Sohn Hakan den Macker, der sich als Mann zusammenreißen muss. Aysima Ergün gibt Peri als quirlige, aufgeweckte Germanistik-Studentin, die ihrer Mutter das mit dem Gender Trouble nahe bringen möchte und eiskalt abblitzt. Schonungslos zoomt Nurkan Erpulat auf die Verwerfungen in der Familie Yılmaz, die zwar für migrantisiertes Leben in Deutschland einsteht und doch auf ihre ganz spezifische und zugleich universelle Weise unglücklich ist: „Kennst du das, Mutterliebe? Die hast du mir nie gegeben“, schreit Sevda ihrer Mutter in einer der härtesten Beziehungsszenen des Theaters entgegen.

Mit Nurkan Erpulat hat das postmigrantische Theater als selbstbewusster Gegenentwurf zu den etablierten Bühnenerzählungen begonnen: 2011 wurde „Verrücktes Blut“, in dem eine Lehrerin ihre Klasse mit vorgehaltener Waffe zur Schiller-Lektüre zwingt, am Ballhaus Naunynstraße zum Hit. 2013 eröffnete Erpulat mit Tschechows „Kirschgarten“ das Gorki und etablierte den unverwechselbaren Stil des Hauses mit. Mit „Dschinns“ lässt er das selbst gewählte Label des Postmigrantischen endgültig hinter sich. Für diese mitreißende zeitgenössische Inszenierung wird er mit dem Friedrich Luft Preis 2023 ausgezeichnet.