Joana Mallwitz: Leidenschaft mit straffer Organisation

Mit Joana Mallwitz präsentierte sich am Pult des Konzerthausorchesters die erste Chefdirigentin in der Berliner Geschichte.

Chefdirigentin Joana Mallwitz am Pult des Konzerthausorchesters.

Gewaltiger Jubel im Konzerthaus, stehende Ovationen nach Mahlers Erster Sinfonie. Und mittendrin die strahlende Joana Mallwitz, neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters. Es ist das Antrittskonzert der 37-Jährigen und zugleich die feierliche Eröffnung der Konzerthaus-Saison. Der enorme mediale Aufwand drumherum fällt natürlich auf – kreisende Kamerakräne, Fotografenscharen, parallele Übertragung im Rundfunk.

Der Grund: Mallwitz ist die erste Frau in der Geschichte Berlins, die den Posten des Chefdirigenten bekleidet. Eine Zeitenwende, die ausgiebig dokumentiert sein möchte. Umso sympathischer, dass Mallwitz in dieser politisch aufgeladenen Situation nicht noch mit Beethovens „Götterfunken“-Sinfonie symbolisch einen draufsetzt. Oder mit Mahlers „Sinfonie der Tausend“ das Konzerthaus aus allen Nähten platzen lässt, wie es ihr Vorgänger Christoph Eschenbach bei seinem Antrittskonzert 2018 getan hat.

Stattdessen spielt Mallwitz humorvoll mit dem Thema Anfang: nur erste Sinfonien bei ihrem ersten Konzertprogramm als Chefdirigentin. Kurt Weills „Berliner Sinfonie“, flankiert von Prokofieffs „Symphonie classique“ und Mahlers „Titan“. Was in der ersten Konzerthälfte zu reizvollen Kontrasten führt: zuerst der adrette Prokofieff, dann der großspurige Weill. Geniestreich trifft auf Studienwerk, Publikumsliebling steht neben einer Wiederentdeckung im wortwörtlichen Sinne. Denn lange galt Weills Jugendwerk aus dem Jahr 1921 als verschollen. Erst nach dem Tod des Komponisten tauchte es in einem italienischen Nonnenkloster wieder auf. Es ist ein Stück von stämmigem Ausdruckswillen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Orchester interpretiert Weills „Berliner Sinfonie“ als Bekenntnismusik

Mit wuchtigen dissonanten Akkorden, leidenschaftlichen Kantilenen und kontrapunktischen Verwicklungen. Von Weills späteren Theaterarbeiten für die Massen ist diese Musik noch meilenweit entfernt. Und trotzdem meint man hier das tönende Porträt eines Volkes zu hören, wie es sich zusammenrauft, gemeinsam marschiert – und am Ende als mächtiger Sieger vom Platz geht. Das Konzerthausorchester interpretiert es als ein Stück Klassenkampf, als eine Bekenntnismusik. Dass diese Komposition am Donnerstagabend etwas zäh wirkt, liegt nicht unbedingt an Mallwitz. Es hat eher mit Weills dicker Orchestration zu tun.

Und natürlich auch damit, dass zuvor bereits Prokofieffs „Symphonie classique“ hohe kompositorische Maßstäbe gesetzt hat. Mallwitz geht es hier weniger um Leichtigkeit und Eleganz, sondern eher um Präzision und Kontrolle. Es entsteht ein kompakter, griffiger Prokofieff. Ein Prokofieff mit Zug und Biss. Intimität geht bei Mallwitz mit Intensität einher, Leidenschaft mit straffer Organisation. Und das gilt auch für Mahlers Erste Sinfonie. Das Resultat: ein zupackender Mahler in der zweiten Konzerthälfte, hellwach im Hier und Jetzt musiziert.

Mallwitz‘ starke körperliche Präsenz bestimmt dabei das Geschehen. Das Orchester kann gar nicht anders, als ihren Gesten zu folgen. Und einen Großteil des Publikums hatte Mallwitz sogar schon vor dem Konzert auf ihrer Seite: durch ihre inspirierende, eigenhändige Programmeinführung.