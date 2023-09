Queerfilmfestival: Zwischen Begehren und Aufbegehren

Das Queerfilmfestival Berlin liefert einen vielseitigen Überblick aktueller nicht-heteronormativer Filme. Viele Gäste reisen dafür an.

In „Orlando, meine politische Biographie“ sprechen Menschen zwischen acht und 70 Jahre über ihre Selbstsuche.

Berlin. „Orlando, wo bist du?“ steht auf den Plakaten, die Paul B. Preciado nachts an Hauswände klebt. Für den spanischen Queertheoretiker („Ein Apartment auf dem Uranus“) ist Virgina Woolfs 1928 erschienener Roman ein Schlüsseltext, wie er nun in „Orlando, meine politische Biografie“ erklärt.

Seine erste Arbeit hinter der Kamera ist eine Art „filmischer Brief“, in dem Menschen zwischen acht und 70 Jahren über Geschlechterkonstrukte und ihre Selbstsuche sprechen. Das ist nie trocken akademisch, sondern geradezu verspielt und ebenso fluide wie sein Gegenstand, zugleich autobiografische Erzählung, Manifest und burleskes Theater. Mit dieser Utopie eröffnet am 7. September das 5. Queerfilmfestival, das eine Woche lang im Delphi Lux stattfindet.

Queerfilmfestival: 16 Werke über Liebe, Begehren und gesellschaftliche Kämpfe

Das Programm aus weiteren 16 internationalen Langfilmen reicht dabei von Liebesdramen über Trashsatire bis zu Dokumentationen, die von schwulen Coming-Outs und lesbischem Begehren, gesellschaftlichen Kämpfen und Gendertransitionen erzählen. Berlin steht bei zwei Spielfilmen im Mittelpunkt. In Hannes Hirschs authentischem Porträt „Drifter“ taucht der 22-jährige Moritz, gerade von seinem Freund verlassen, in die Partyszene der Stadt ein, lebt Fetische aus und droht, sich in Drogenexzessen zu verlieren. B

is er mithilfe seiner queeren Clique herausfindet, wer er wirklich sein will. Und in der mit berührendem Witz inszenieren Beziehungsstudie „Knochen und Namen“ ringt ein schwules Paar um Distanz und Nähe, Vertrauen und Verlustängste. Fabian Stumm und Knut Berger stellen ihren Film persönlich vor.

Ein Höhepunkt des Festivals: „Blue Jean“ über eine lesbische Sportlehrerin.

Foto: Salzgeber

Nach Berlin kommt auch der französische Regisseur Olivier Peyon, um seine Romanadaption „Hör auf zu lügen“ zu präsentieren, die hinreißend von einem Romanautor erzählt, der nach vielen Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrt und sich dort an seine erste große Jugendliebe erinnert. Der kolumbianische Hybridfilm „Anhell69“ ist ein filmischer Exorzismus über die queere Jugend in Medellín, deren Zukunft durch Gewalt und Drogen zerstört ist. Ein wütender, verstörender Film, poetisch und politisch zugleich.

Aus der queer-asiatischen Community in Kanada stammt das sehenswerte Drama „Golden Delicious“ von Jason Karman über den Teenager Jake und dessen Abschlussjahr an der Highschool zwischen Basketballtraining, den Erwartungen seines Vaters, der Freundin und Social Media. Als der offen schwule Aleks nebenan einzieht, hat Jake plötzlich ganz eigene Prioritäten.

Die Retrospektive ist dem argentinischen Regisseur Marco Berger gewidmet

Ein weiterer Höhepunkt ist „Blue Jean“, Georgia Oakleys Regiedebüt über eine lesbische Sportlehrerin, die sich im England Ende der Achtziger nicht zu erkennen geben darf. Und der Science-Fiction-Klamauk „Captain Faggotron saves the Universe“ erweist sich als herrlich überdrehtes Fest für Freunde des schlechten Geschmacks.

Die Retrospektive schließlich ist dem argentinischen Regisseur Marco Berger gewidmet, dessen neuer Langfilm Horseplay“ als Premiere läuft. Darin trifft sich eine Clique Kumpels für ein paar Tage in einer Villa. Sie trinken Bier, albern am Pool rum, die Stimmung ist sexuell aufgeladen. Als sich zwei ernsthaft näherkommen, droht die Stimmung zu kippen. Wie hier setzt sich Berger immer wieder mit männlichen Gruppendynamiken auseinander. Seine älteren Werke zeigt das Festival allerdings nur online.

Queerfilmfestival, 7.-13. September im Delphi Lux. Programm und Termine unter www.queerfilmfestival.net