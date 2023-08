Frau ohne Schatten: Unheimliche Bekehrung zum fortpflanzungswilligen Objekt

Berlin. Tatsächlich, sie ist es: „Die Frau ohne Schatten“, das misogyne Bühnenmanifest von Hofmannsthal und Strauss aus dem Jahre 1919. Gleich anfangs ertönt das Flötengezwitscher des Falken, gefolgt vom bedrohlichen Motiv des Geisterkönigs Keikobad; die erste Gesangszeile beseitigt dann den letzten Zweifel – Neuköllns Oper wagt sich an eine Adaption des Originals. Und scheitert unweigerlich. Man kann das genialische Machwerk der beiden Reaktionäre bewundern oder hassen; aktualisieren kann man es nicht. Aber unterhaltsam gestalten immerhin. Es gibt gelungene Regieeinfälle von Ulrike Schwab zuhauf, die sängerischen und darstellerischen Leistungen sind hochsolide, teils sogar ausgezeichnet, die Bühnen- und Kostümgestaltung übertrifft an Originalität manch einen Versuch besser bezahlter Ausstatter.

Das auf 100 Minuten, also die Hälfte eingedampfte Arrangement von Tobias Schwencke, der auch die herrlich tief tönende Combo dirigiert, klingt ein wenig nach Kurt Weill, versetzt die rückwärtsgewandte Partitur in die Zeit ihrer Entstehung. Da zeigen sich allerdings schon die ersten Risse. „Die Frau ohne Schatten“, von Insidern „FroSch“ genannt, entstand in einer Phase, als in Mitteleuropa das Patriarchat eine epochale Niederlage erlitten hatte, als in Wien und Berlin die Republik ausgerufen und den Frauen das Wahlrecht zugestanden wurde. Hofmannsthals märchenhaft verkleidete Handlung hingegen kreist um ein längst unzeitgemäßes Rollenbild, das heute nur noch amerikanische Abtreibungsgegner und die Paschas aller Herren Länder befürworten.

Heute herrscht ein anderer Gegensatz, der zwischen Frau und Mann

Worum geht es? Der Falke des Kaisers hat eine Gazelle geschlagen, die sich in ein weißes Zauberwesen verwandelt, folglich keinen Schatten hat und insofern keine echte Frau ist, nicht gebären kann. Der Kaiser liebt sie, ist aber verflucht, zu Stein zu werden, wenn er sich nicht fortpflanzt. Es entsteht der Plan, der Färberin, die ihren jämmerlichen Gatten Barak auf Distanz hält, den für sie ohnehin wertlosen Schatten abzuluchsen. Hofmannsthal dachte sich das Sujet als eine Annäherung von Oben und Unten, als einen Ausgleich zwischen den sozialen Klassen, übersah jedoch bereitwillig, dass mittlerweile ein ganz anderer Gegensatz wirksam geworden war, der zwischen Frau und Mann.

Wie macht Neukölln aus diesem spirituellen Nonsens eine Geschichte der Emanzipation? Die sinistre Botschaft wird einfach getilgt. Die Färberin packt die Koffer, zeigt sich aber in der letzten Szene mit einem Buch. Barak übersieht ihre Verwandlung in eine Leserättin und stimmt frohgemut, übrigens chorisch professionell flankiert von den Instrumentalisten, in den Schlussjubel über ihre Bekehrung zum fortpflanzungswilligen Objekt ein.

Schlimmer noch: Aus dem Off ertönen ziemlich peinliche, banale Texte, die den manifesten Inhalt des Stückes relativieren sollen. Das geht schief. Denn eine Lüge lässt sich nicht durch eine andere Lüge entlarven, ein dramaturgisch wenig schlüssiges Konzept nicht durch noch mehr Unlogik korrigieren. Wir kennen ähnliche Inszenierungsirrläufer von den großen Häusern. Jetzt hat der Pädagogenvirus auch die Neuköllner Oper erreicht.

