Element of Crime live in Berlin: Mehr braucht es nicht

Element of Crime spielen fünf Tage hintereinander in verschiedenen Berliner Locations. So war der Abschluss in der Zitadelle Spandau.

Berlin. Wenn Sven Regener, der Frontmann von Element Of Crime, die Bühne betritt, dann hat er immer etwas von diesem einen Lehrer mit natürlicher Autorität. Der, bei dem immer alle zuhören. Der gar nicht viele, aber die richtigen Worte findet und selbst die Rowdies aus der letzten Reihe ganz Ohr sind. So ist es auch am Freitag in der Zitadelle Spandau. „Ja vielen Dank! Wir sind Element of Crime“. Der Mann muss nur zehnmal nacheinander „Stark“ sagen und alle sind hin und weg.

Los geht es mit dem Song „Unscharf mit Katze" vom neuen Album „Morgens um 4". Eigentlich eine Frechheit. Neuer Song, den hat doch gar kein Schwein geübt. Aber erstens ist das neue Album nun ja auch schon wieder ein paar Monate alt und dann hat die Nummer auch wieder so einen Regener-Text, deren einzelne Zeilen der Hörer zwar nicht sofort kapiert, aber der mit seiner unprätentiösen Beschreibung von Alltagsbanalität und dem großen Drumherum genau ins Schwarze trifft.

Regener sprachliche Bilder sind einfach immer weniger unscharf als die der Genrekollegen. Weniger überzeichnet, weniger gewollt und weniger schief. Nun ja, der gute Mann ist immerhin auch Autor. Und Element or Crime seit fünf Tagen auf Berlin-Tour. Und die Leute mit Kamera im Auftrag von Regisseur Charly Hübner machen da so einen Film über die Band. Regener:. „Und das wird jetzt halt gemacht”. Genial.

Anschließend geht es noch einmal den Kurfürstendamm entlang und kreuz und quer durch die Bandgeschichte. Beim Song „Dann kommst du wieder“ holt sich Regener am Mikrofon Unterstützung von Tobias Bamborschke, seines Zeichens Frontmann der Gruppe Isolation Berlin. Passt auch irgendwie zum Publikum. Mitfünfziger und betrunkene Punks sind gleichsam gerührt und textsicher.

„Stark“ würde Regener sagen oder „Vielen Dank“. Der Mann Sven Regener weiß, sich zu bedanken. Bis zum Evergreen „Weißes Papier“ lässt die Band das Publikum zappeln. Dann kommt er doch. Passend zur vollendeten Dämmerung. Spätestens bei der Zugabe mit „Damals hinterm Mond“ und „Delmenhorst“ und „Am Ende denk ich immer nur an dich“ hängt das Publikum emotional in den Seilen und an Regeners Lippen.

Aber während sein sprachliches Talent wohl bei den meisten unbestritten ist, gibt es böse Zungen, die behaupten viele EOC-Songs klingen verdächtig gleich. Da ist sogar was dran. Aber Wurst ist das auch. Auch thematisch bleibt die Band genau genommen immer innerhalb der Vierfaltigkeit aus großer Liebe, trotzigem Verlassen(werden), Isolation und Gedanken über den Zustand des Selbst und der Welt.

Aber über mehr muss man auch gar nicht singen. Und keine Musik würde besser passen als die melancholisch-chansoneske Musik seiner Band. Der Bass des neuen Bandmitglieds Markus Runzheimer klingt dabei genauso zurückhaltend und souverän wie der des langjährigen Bassers David Young, der 2022 verstorben ist. Regeners Stimme kratzt immer noch munter vor sich hin, und wenn er sich dann noch die Trompete schnappt, dann braucht kein Mensch der Welt musikalische Innovation. Nur unseren schlauen Lehrer Doktor Specht und seine traurige Musik.

