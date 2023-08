Klassik-Eklat: Stardirigent Sir John Eliot Gardiner ohrfeigt Sänger – Folgen für Berlin

London/ Berlin. Die Klassikwelt hat einen neuen Eklat, der das Klischee von alten, ungezügelten Pultherrschern bedient. Der 80-jährige Dirigent Sir John Eliot Gardiner hatte am Dienstag nach einer konzertanten Aufführung von „Les Troyens“ in La Côte-Saint-André in Frankreich die Nerven verloren. Nach dem Konzert gab Gardiner dem 29-jährigen Sänger William Thomas eine Ohrfeige, weil dieser auf der falschen Seite vom Podium abgegangen war. Von diesem Eklat berichtete umgehend die englischsprachige Presse bis hin zur „New York Times“. Der britische Stardirigent Sir John Eliot Gardiner ist nicht irgendwer: Erst im Mai hatte er bei der Krönung von Charles III. in London dirigiert.

Der Altmeister, der als Pionier der historischen Aufführungspraxis gilt, hat sich nach dem gewalttätigen Zwischenfall öffentlich entschuldigt und seine bevorstehenden Tournee-Auftritte abgesagt. Er bedauere zutiefst, dass er am Dienstag nach der konzertanten Aufführung der Berlioz-Oper „die Nerven verloren“ habe, sagte Gardiner in einer Stellungnahme. Der Dirigent bestätigte Medienberichte, nach denen der Sänger William Thomas (29) zur Zielscheibe seines Ausbruchs wurde. „Ich weiß, dass körperliche Gewalt nie akzeptabel ist, und dass sich Musiker immer sicher fühlen sollten“, sagte Gardiner. Er ist nach Großbritannien zurückgekehrt.

Lesen Sie auch: Alexander Melnikov beim Musikfest Berlin: Klassik komplexe Sprache

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vom Musikfest Berlin war der Auftritt Gardiners als Highlight angekündigt

Die Salzburger Festspiele und das Musikfest Berlin teilten am Donnerstag mit, dass für die geplanten Aufführungen von „Les Troyens“ bei beiden Festivals statt Gardiner sein Assistent Dinis Sousa am Pult des Monteverdi-Chors und des Orchestre Révolutionnaire et Romantique stehen werde.

Das Musikfest Berlin hatte die halbszenische Berlioz-Aufführung am 1. September als eines ihrer Highlights angekündigt. Von Gardiner stammt auch die szenische Einrichtung, die bereits geprobt ist. Jetzt wurde in zurückhaltender Sachlichkeit nur der Name des Dirigenten geändert. Von Eklat keine Rede. Stattdessen hat man in einer Pressemeldung nur die englischsprachigen Stellungnahmen von Gardiner und von Monteverdi Choir & Orchestras beigefügt. „Wir untersuchen weiterhin die Ereignisse vom Dienstagabend“, heißt es bei den Musikern: „Unsere Werte des Respekts und der Inklusivität sind für uns als Unternehmen von grundlegender Bedeutung.“ Es klingt insgesamt alles nach Schadensbegrenzung.

Lesen Sie auch: Neuigkeiten und Hintergründe aus dem Berliner Kulturbetrieb