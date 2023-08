Roland Kaiser: Wer seine Bühnen-Outfits auswählt

Roland Kaiser ist einer der bestgekleideten Bühnenstars: Am Wochenende macht der Schlagerstar Station in der Waldbühne in Berlin.

Berlin. Während andere mit 71 Jahren längst in Rente sind, denkt Roland Kaiser ganz groß. Im nächsten Jahr zu seinem 50. Bühnenjubiläum wird es zum ersten Mal in seiner Karriere auch einige Termine in Stadien geben. Auf dem Programm von „RK50: 50 Jahre - 50 Hits!“ stehen Köln, Rostock, Frankfurt, Leipzig und Hannover mit einer Kapazität von bis zu 65.000 Zuschauern. Eines ist gewiss: Wenn einer diese Arenen füllen kann, dann Deutschlands Schlager-Gentleman.

Erst einmal macht der beliebte Sänger aber am Sonnabend und am Sonntag auf seiner aktuellen Open-Air-Tour „Alles O. K.!“ Station in der Waldbühne. Wenige Restkarten gibt es übrigens nur noch für den zweiten Abend. Wie immer bei Roland Kaiser, war das erste Konzert rasend schnell ausverkauft. Die Nachfrage sei enorm, gab sein Veranstalter Semmel Concerts gerade bekannt. Auch für viele der Live-Termine im nächsten gibt es nur noch Restkarten.

Es scheint, je älter er wird, desto erfolgreicher ist Roland Kaiser. Mit fast 100 Millionen verkaufter Tonträger ist er definitiv ein Star der Superlative und einer der erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten. Ein Idol für Millionen von Fans. Und doch ist er dabei stets auf dem Boden geblieben. So deckte Barbara Schöneberger in ihrem Podcast „Mit den Waffen einer Frau“ im April auf, welche innige Beziehung der gebürtige Berliner zu seinem Handstaubsauger hat. Der liegt bei ihm immer griffbereit im Auto, wie Roland Kaiser im Interview mit der Kult-Blondine verriet, mit der 2019 den Song „Niemand“ im Duett sang. Seinen fahrbaren Untersatz mag der Schlagersängern nämlich schön sauber und ordentlich.

Fernab der Bühne mag Roland Kaiser das Leben so normal wie möglich

Auch sonst ist er äußerst penibel, entsorgt an freien Tagen den Müll korrekt getrennt auf dem Werkstoffhof. Fernab der Bühne mag es der Wahl-Münsteraner so normal wie möglich. Daher geht er auch gerne einkaufen. Und zwar öfter als seine Frau Silvia Keiler (57), mit der er seit 1996 verheiratet ist und zwei Kinder hat. Für Roland Kaiser ist es die dritte Ehe. Von 1980 bis 1990 war er mit Christina Keiler verheiratet, der heutigen Ehefrau von Schauspieler Michael Lesch, von 1990 bis 1995 mit der Schauspielerin Anja Schüte.

Silvia ist seine große Liebe. Sie ist stets an seiner Seite. Auch in den schweren Zeiten während seiner COPD-Erkrankung und der daraus resultierenden Lungentransplantation 2010 war sie sein Fels in der Brandung. Auch auf Tourneen unterstützt Silvia Keiler ihren Mann nach Kräften. Sie sorgt dafür, dass er elegant gekleidet auf die Bühne geht. Dafür wählt sie die Garderobe, also Anzug, Weste, Hemd, Krawatte und Schuhe bis hin zu Manschettenknöpfen und Einstecktuch, aus. Und zwar mit sicherem Gespür. Schließlich ist der Musiker seit langem einer der bestgekleideten Stars überhaupt.

Aber Roland Kaiser ist nicht nur dresstechnisch und privat ein Perfektionist, sondern auch beruflich. Unermüdlich arbeitet er am perfekten Sound. Auf seinen Alben, aber auch bei seinen Konzerten. Ihm zu Seite steht dabei eine der besten, wenn nicht sogar beste Live-Band im Schlager, die auch mit rockigen Klängen zu überzeugen weiß. Darunter auch Jazz- und Blues-Saxophonist und Akkordeonistin Tina Tandler mit ihre wallenden roten Lockenmähne. Ihrem weithin sichtbaren Markenzeichen. Und nicht zu vergessen Gitarrist Jörg Weißelberg. Der Ehemann von Sängerin Jeanette Biedermann ist bekannt für sein modernes, eindringliches Spiel. In die Saiten griff er unter anderem schon für Silbermond, Yvonne Catterfeld und Lena Meyer-Landrut.

Bei den Konzerten von Roland Kaiser treffen sich mehrere Generationen

Dabei könnte Roland Kaiser sich auch einfach auf seinen Erfolgen ausruhen. Hits hat er ja jede Menge. Wie „Joana“, „Dich zu lieben“ und 1980 „Santa Maria“. Das Cover des Italopop-Hits vom Duo Oliver Onions ist sein größter Chartbreaker. Mit „Warum hast du nicht nein gesagt“ gelang ihm im Duett mit Maite Kelly 2014 ein weiterer sensationeller Erfolg. Für den Song arbeiteten sie mit Benny Anderson und Björn Ulvaeus von Abba zusammen. Das Musikvideo dazu wurde auf YouTube über 154 Millionen Mal abgerufen, auf SchlagerChampions über 147.000 Mal. Damit ist es das erfolgreichste Schlagervideo aller Zeiten.

Die Lieder einfach auf der Bühne abspielen wie immer, ist Roland Kaiser aber viel langweilig und schlicht. Gemeinsam seinen Musikern verändert er immer wieder behutsam und mit Bedacht die Arrangements der Songs. Darin liegt ein Geheimnis des Erfolges von Roland Kaiser. Im Interview mit der Berliner Morgenpost letztes Jahr sagte er: „Ich habe eine Band, die viel Spaß daran hat die Lieder so zu arrangieren, dass sich die Musik auch jüngeren Generationen öffnet und immer anders klingt.“

Da verwundert es wenig, dass bei seinen Auftritten alle Altersklassen vom Enkel bis zum Großvater anzutreffen sind. Wie bei der „Kaisermania“ in Dresden, die gerade an fünf Abenden vor je 12.000 Fans Ende Juli, Anfang August ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Wie gewohnt vor der atemberaubenden Kulisse am Elbufer. Die Karten dafür waren schon letztes Jahr binnen weniger Minuten ausverkauft. Die Live-Übertragungen bescherten den Sendern MDR und SWR Traumquoten. Die Bilder von glückseligen Fans, die ausgelassen feiern, dürften denen am Sonnabend und Sonntag in der Waldbühne gleichen. Denn auch mit 71 Jahren rockt Roland Kaiser seine Zuschauer wie eh und je.

Waldbühne, Glockenturmstr. 1, Charlottenburg. Tickets 01806/ 57 00 99 Am 26.8. um 19.30 Uhr und am 27.8. um 19 Uhr