Wladimir Kaminer zeigt seine „Russendisko“-Verfilmung

Berlin. Sie sind jung. Und haben nichts zu verlieren. Also machen sie sich auf den Weg vom fernen Russland ins eben noch geteilte, jetzt aber wiedervereinte Berlin. Eine Stadt im Um- und Aufbruch, ganz wie sie selbst. Der eine will hier Musiker, der andere schlicht reich werden. Der dritte aber hat keinen Plan und schlawinert sich so durch, mit Charme und schelmischem Witz. Womit er seine eigene Marke wird und daraus Kapital schlägt.

Die Rede ist, natürlich, von Wladimir Kaminer, nach Ivan Rebroff der Deutschen liebster Russe. Der mit seiner Russendisko im hedonistischen Party-Berlin der 90-er zum Spaß-DJ wurde, dann sein Talent zum Schreiben entdeckte und mit „Russendisko“ aus dem Stand einen Bestseller hinlegte, dem seither in schwindelerregender Schnelligkeit viele weitere Bücher folgten.

Der Autor ließ dem Filmteam alle Freiheiten – und spielte auch selbst mit

13 Jahre nach dem Bucherstling kam deren Verfilmung ins Kino. Und die läuft nun noch einmal am 5. September, in Anwesenheit Kaminers: in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast an jedem ersten Dienstag im Monat einen waschechten Berlin-Film zeigt. „Russendisko“ darf da nicht fehlen, wird die Stadt hier doch einmal aus der ungewohnten Sicht von Fremden gezeigt, die hierherkommen oder besser -stolpern, mit großen Augen das fremde Terrain bestaunen und darin einen Platz für sich suchen.

Der Trailer zum Film: „Russendisko“

Gleich anfangs stehen Wladimir (Matthias Schweighöfer), Mischa (Friedrich Mücke) und Andrej (Christian Friedel) in Mitte, vor dem Café Moskau. Und freuen sich, wie Autos an ihnen vorbeisausen, aus denen die Deutschlandfahne geschwenkt wird. „Hier waren wir richtig. Alle waren so glücklich und auch sechs Monate nach der Wiedervereinigung immer noch am Feiern“, hört man es aus dem Off. Und dann: „In Wirklichkeit war nur Fußball-Weltmeisterschaft.“ Eine typische Kaminer-Pointe. Dass die drei dabei vor dem Kino International stehen, ist eine weitere, filmimmanente. Verweist sie doch auf den Kaminer-Transfer ins Kino.

Gleich drei Buddy-Filme in Folge von Schweighöfer und Mücke

Als Russen jüdische Abstammung haben sie eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und landen erst mal im Ausländerwohnheim Marzahn. Wo der Osten noch am ostigsten ist. „Genießen Sie die letzten Monate der DDR“, rät ihnen der Beamte, bevor er ihre Pässe stempelt. Mischa ist indes gar kein Jude. Deshalb wollen ihn die Behörden nach drei Monaten abschieben.

Da hilft nur die Flucht. Die Freunde fliehen mit. Schlafen dann im Auto. Und halten sich über Wasser mit dem illegalen Verkauf von Wodkafläschchen oder falschen Berliner-Mauer-Stückchen. Es gibt Rangeleien mit Vietnamesen, weil sie deren Schmuggelzigaretten verhökern. Ein afrikanischer Voodooheiler will russische Schwermut exorzieren. Und um zu bleiben, will Mischa eine Deutsche heiraten und lässt sich sogar beschneiden.

Über allem prangt ein roter Stern, und darunter agiert Wladimir völkerverständigend am Mischpult.

Lauter gallige Anekdoten. Und dann trifft Kaminer auch noch auf seine große Liebe Olga (Peri Baumeister). „Russendisko“, das sind eigentlich drei Filme in einem. Impressionen einer Stadt zwischen Gestern und Morgen. Eine Lovestory, die bis heute anhält. Und eine Kumpelgeschichte, quasi die Punkversion der Drei Musketiere.

Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke hatten kurz davor bereits zwei Buddy-Movies zusammen gedreht: „Friendship!“ (2010) und Schweighöfers Regiedebüt „What a Man“ (2011). Schon bei „Friendship!“ hatte Oliver Ziegenbalg das Drehbuch geschrieben. Das tat er auch bei „Russendisko“, Kaminer ließ ihm dabei alle Freiheiten.

Hübsche Anekdoten. Und hübsche Verfremdungseffekte

Doch als Regisseur Oliver Schmitz nach nur fünf Drehtagen den Set wegen künstlerischer Differenzen verließ, musste Ziegenbalg, der noch nie einen Film inszeniert hat, kurzerhand die Regie übernehmen. Und Schweighöfer, der eben erst Erfahrungen hinter der Kamera gesammelt hatte, attestierte ein bisschen.

Man kann dem Film einiges anlasten. Dass Schweighöfer, schon damals nach Til Schweiger der größte deutsche Filmstar, Kaminer in keinster Weise ähnlich sieht. Und dass die Neuankömmlinge von Anfang an geschliffenes Deutsch sprechen und nicht jenen harten Akzent, den Kaminer bis heute kultiviert.

Im siebten Himmel: Waldimir verliebt sich unsterblich in Olga (Peri Baumeister).

Aber der Film hüpft unbeschwert von Anekdote zu Anekdote, wie man das aus Kaminers Büchern kennt. Dabei gibt es hübsche Verfremdungsmomente. Kleine Trickfilmchen. Gelogene Rückblenden. Und eine „Notting Hill“-Szene, wenn die drei in einer Einstellung durch die Straße laufen und vom Herbstlaub über Schneefall und Silvesterböller in den Frühling kommen.

Das meiste Film-Berlin ist Fake. Das passt zu Kaminers Spiel mit der Wahrnehmung

Gedreht wurde dabei nur wenig im echten Berlin. Weil das anno 2012 schon lange nicht mehr so aussah wie in den Umbruch-Neunzigern. Neben der Szene an der Karl-Marx-Allee sieht man den Fernsehturm, die Weltzeituhr, sogar den Palast der Republik, der ja längst abgerissen war. Ein Hochhaus dient sogar als Kulisse für die Kindheit in Russland. Plattenbauten gibt es schließlich überall.

Der Großteil aber wurde in Babelsberg gedreht, in der berühmten Berliner Straße, die die Kulisse für so viele Berlin-Filme hergab, von „Sonnenallee“, für die sie 1998 eigens gebaut wurde bis zu internationalen Produktionen wie „Der Vorleser“ und „Inglourious Basterds“, bis sie im Jahr des Kinostarts von „Russendisko“ abgerissen wurde. (Und dann für „Babylon Berlin“ eine Neue Berliner Straße gebaut wurde.)

Ähnlich sehen sie sich nicht gerade: Buchautor Wladimir Kaminer und sein Film-Alter Ego Matthias Schweighöfer in einer Drehpause.

Alles Fake also. Aber das passt ja auch zu Wladimir Kaminer, der immer charmant mit den Wahrnehmungen und der Wirklichkeit dahinter spielt. Wie als Faustpfand spielt der Autor auch selbst mit. Und das sogar doppelt. Einmal ist er als Statist zu sehen, der den Dreien falsche Mauerstücke an die echte Mauer bringt.

Wladimir Kaminer tritt gleich doppelt auf: als Statist und als Radiostimme

Dann ist er auch akustisch präsent. Als „Russendoktor“ im Radio, den seine Olga so gern hört. Und an den sich der Film-Kaminer dann wegen Liebeskummer wendet. „Was ist dein Problem, Wladimir?“, fragt der echte Kaminer. Und empfiehlt dann „Wodka mit Pfeffer“. Ein hübscher, selbstironischer Auftritt.

Und dann ist da noch die Musik, sind all die Russenpopsongs, die gespielt werden. Das war Kaminers dritte und wichtigste Funktion im Film, als Music Supervisor. Mit seiner Russendisko findet sein Film-Alter Ego schließlich seine Berufung. Da wird ein roter Stern gehisst, unter dem er völkerverständigend am Mischpult steht.

Eine Szene, die in Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht mehr so locker wirkt. Kaminer ist seither selbst schon als Russe diffamiert worden. Aber zum Krieg hat er sich gleich eindeutig positioniert. Indem er seine Russendisko solidarisch in Ukrainedisko umbenannte. Auch darüber wird im Zoo Palast zu reden sein.