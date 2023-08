Große Ehre für Berliner Schauspiel: Deutsches Theater ist Theater des Jahres

Berlin. Ein schöneres Abschiedsgeschenk für eine langjährige Intendanz kann man sich gar nicht vorstellen. Das Deutsche Theater Berlin ist zum Theater des Jahres gewählt worden. Für die letzte Spielzeit unter ihrem langjährigen Intendanten Ulrich Khuon. Der hatte am 30. Juni seinen Ausstand an der Schumannstraße gefeiert.

Es war einer jener Abende, an denen tout Berlin versammelt war, vom Hospitanten über alle DT-Stars bis hin zum Bühnenpräsidenten. Ein rührender Abschied, bei dem der 72-Jährige am Ende seine Tränen nicht zurückhalten konnte. Nun aber wird er noch einmal gewürdigt, von den 46 unabhängigen Kritikern, die an der jährlichen Umfrage der Fachzeitschrift „Theater heute“ teilgenommen haben.

Eine weitere Ehre für den langjährigen Intendanten - nach seiner Verabschiedung im Juni

Das Resultat wurde in dem am Donnerstag veröffentlichten Jahrbuch des Magazins bekannt gegeben. Nach genau als 384 Premieren in den 14 Spielzeiten unter Khuon sieht „Theater heute“ das Deutsche Theater als einen „Hort unaufgeregter Kontinuität“. Zu den Höhepunkten der letzten Saison gehörten Lessing „Minna von Barnhelm“ unter der Regie von Anne Lenk, Shakespeares „Sturm“ unter Jan Bosse und die Uraufführung von Jelineks „Angabe der Person“ unter Jossie Wieler.

Beste Inszenierung und bestes Bühnenbild: "Ophelia`s Got Talent“ in der Volksbühne am Rosa- Luxemburg-Platz.

Khuon, der zuvor das Schauspielhaus Hannover und das Hamburger Thalia Theater geleitet hat, trat 2009 die Nachfolge von Bernd Wilms am Deutschen Theater in Berlin an. Und war da so etwas wie der gute Hirte des Hauses, der Theater immer als Gemeinschaftsprojekt verstand und seine Herde machen ließ. Kein Wort fiel bei den vielen Abschiedsreden zu seinem Ausstand öfter als „Mensch“.

Schauspieler des Jahres wird Schaubühnen-Star Joachim Meyerhoff

Das war es, was ihn als Intendant auszeichnete. Und von vielen gefürchteten Kollegen wohlwollend unterschied. das wird eine hohe Messlatte für seine Nachfolgerin Iris Laufenberg. Aber auch Khuon hatte, woran man sich an seiner Verabschiedung am Hause noch einmal erinnerte, anfangs einen schwierigen Stand. Mit dem angestrebten Ruhestand freilich wird es nichts: Bis für das Zürcher Schauspielhaus ein neuer Intendant gefunden wird, wird Khuon das Theater interimsweise für die Spielzeit 2024/25 übernehmen.

Auch weitere Lorbeeren der „Theater heute“-Umfragen gehen nach Berlin. Zur Inszenierung des Jahres wurde Florentina Holzingers „Ophelia’s Got Talent“ gekürt, den die österreichische Performancekünstlerin als bildgewaltiges Spektakel um Vergewaltigung, Magersucht und Selbstzerstörung in der Volksbühne realisierte brachte.

Für seine Darstellung des Schriftstellers Trigochin (r.) in Ostermeiers Tschechow-Inszenierung „Die Möwe“ an der Schaubühne wird Joachim Meyerhoff als Schauspieler des Jahres geehrt.

Nicola Knezevic zauberte ihr dafür einen Bühnenraum inklusive Wasserbecken und Hubschrauber, der auch als Bühnenbild des Jahres ausgezeichnet wurde. Den Preis muss sie sich jedoch mit Mirjam Stängls Kulissen für Peter Handkes „Zwiegespräch“ am Wiener Akademietheater teilen.

Auch die Nachwuchsschauspielerin des Jahres findet sich in Berlin

Und Schauspieler des Jahres wurde Joachim Meyerhoff für seine Darstellung des Trigorin in Thomas Ostermeiers Inszenierung von Tschechows „Möwe“ an der Schaubühne. Und das Stück des Jahres ist „Bühnenbeschimpfung“, Sivan Ben Yishais Umkehrung von Handkes „Publikumsbeschimpfung“ von 1966, die Sebastian Nübling am Gorki-Theater inszenierte.

Als Schauspielerin des Jahres setzte sich Wiebke Mollenhauer durch, und das ganz ohne Worte, in Sarah Kanes „Gier“ am Schauspielhaus Zürich, Khuons künftiger Wirkstätte. Das Kostümbild des Jahres teilen sich Victoria Behr für „Die Eingeborenen von Maria Blut“ am Burgtheater Wien und Matthias Koch für „Sommernachtstraum“ am Theater Basel. Berlin’s Got Talent: Auch die Nachwuchsschauspielerin des Jahres fand sich in der Stadt: Es ist die Ukrainerin Irina Usowa, die an der Schaubühne in „Kindheitsarchive“ zu erleben ist.