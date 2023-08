Hannoveraner Ballettdirektor Goecke bereut Hundekot-Attacke

Inzwischen erhält der Choreograph wieder Aufträge und will auch in Hannover arbeiten. Das Hausverbot gilt schon lange nicht mehr.

Hannover/Berlin. Es war ein Skandal. Der ehemalige Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, bereut seine Hundekot-Attacke auf eine Journalistin vor einem halben Jahr. „Es ist tragisch, was passiert ist, und auch zu bereuen“, sagte der Choreograph der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Er habe immer versucht, gerade bei der Arbeit ein guter Mensch zu sein. „Ich bin entsetzt und traurig, dass ich mit einer solchen Tat nun auch Teil des Schlechten bin“, sagte er.

Im Februar hatte Marco Goecke im Foyer des Opernhauses die „FAZ“-Tanzkritikerin Wiebke Hüster mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er der Journalistin vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater Hannover trennte sich nach dem Angriff von ihm.

Goecke litt eigenen Äußerungen zufolge vor dem Vorfall an einem Burn-out. „Erfolg, Applaus und Preise sind nicht nur etwas Positives: Es hat auch einen Preis, auf so einem Niveau zu arbeiten.“ Er habe dem Druck „körperlich und psychisch“ nicht mehr standhalten können. Insofern sei die Attacke und der anschließende Rauswurf auch gut für ihn gewesen, glaubt er, da er „jetzt nicht einfach so weitermache“. Er wüsste demnach nicht, wo er „heute stehen würde mit dem Burn-out, den ich hatte“.

Diskussionen über das Verhältnis von Kunst und Kritik wurden ausgelöst

Gleich nach dem Skandal verlor Goecke viele Aufträge, obwohl er in der Ballett- und Tanzszene einen hervorragenden Ruf hatte. In der Kulturszene gab es nicht wenige Künstler, die sich von der Hundekot-Attacke distanzierten, aber Verständnis für die Hilflosigkeit gegenüber der Tanzkritik zeigten. Eine ähnliche Haltung offenbarte auch im März die Erklärung des Staatsballetts Berlin: „Der Übergriff von Choreograph Marco Goecke auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster ist für das Staatsballett Berlin in seiner Gänze vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren. Gleichzeitig schätzt das Staatsballett das künstlerische Werk dieses Ausnahmekünstlers und blickt auf eine fruchtbare und respektvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit zurück.“

Es folgten interne und öffentliche Diskussionen über das Verhältnis von Kunst und Kritik und darüber, das Werk vom Choreographen zu trennen. Bereits im Juni kam die „Petruschka“-Produktion von Marco Goecke im Rahmen des Strawinsky-Ballettabends beim Staatsballett zur Premiere. Er selber sollte den Proben fernbleiben. Das Stück war in Zürich von Christian Spuck, der jetzt Intendant in Berlin ist, in Auftrag gegeben worden. Die beiden Choreographen sind befreundet.

Offenbar kann Marco Goecke als Choreograph allmählich wieder in die Szene zurückkehren. „Die Anfragen für die alten Stücke kommen langsam zurück, auch von den Häusern, die direkt danach zunächst abgesprungen waren.“ So sei von ihm ein neues Stück an der Staatsoper in Prag im kommenden Jahr geplant, auch in Zürich und Den Haag seien wieder Aufführungen unter Goecke geplant.

Und selbst in Hannover, wo Goecke im Opernfoyer die Kritikerin mit Hundekot beschmiert hatte und fünf Tage später entlassen wurde, will der Choreograph wieder arbeiten. Der „HAZ“ sagte er: „Im September kommt die Wiederaufnahme von ,A Wilde Story’ – da werde ich vorher sicher an das Haus zurückkommen und weiter daran arbeiten.“ Das Hausverbot, das die Oper gegen ihn verhängt habe, gelte „schon lange nicht mehr“.