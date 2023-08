Drei Frauen, drei Generationen, ein Schicksal

Die österreichische Schriftstellerin Anna Neata taucht in ihrem Roman „Packerl“ tief in eine Familiengeschichte ein.

Von illegalen Abtreibungen inmitten des zweiten Weltkriegs über starke Frühlingsgefühle und tiefe Depressionen bis hin zur Frage „Wer bin ich?“ handelt das Buch. Anna Neatas neuer Familienroman „Packerl“ erzählt die Geschichte von Großmutter, Mutter und Tochter. So unterschiedlich sie auch sind, verbindet eine Sache die drei Generationen: Alle werden sie früh und ungewollt schwanger. Großmutter Elli behält das Kind, während Mutter Alexandra und Tochter Eva sich für eine Abtreibung entscheiden. Es beginnt bei der Sonnenfinsternis 1999. Man taucht direkt in die Familiengeschichte ein, wird Teil des Kaffeetisches; es gibt Linzertorte.

Den ganzen Roman über springt Anna Neata zwischen den Geschichten der Generationen hin und her. Dabei tastet sie sich allmählich weiter in die Zukunft vor: Vom zweiten Weltkrieg in die 1960er-Jahre und in die 1980er-Jahre. Sie springt zwischen Familienkrisen und Hoffnungen auf eine bessere Zukunft, zwischen guten und schlechten Zeiten: Auf einer Seite radelt Elli noch an einem warmen Sommertag zum See, auf der nächsten wird sie Zeugin der illegalen Abtreibung ihrer Schwester Ursel auf dem Küchentisch – ein traumatisches Erlebnis. Ein ähnlicher Cut im nächsten Kapitel: Der Krieg ist vorbei, die Amerikaner kommen; als Elli und Ursel die Nachricht im Radio hören springen sie auf und rennen hoch, um vom Dachbodenfenster einen Blick zu erhaschen. Sie stürmen rein, finden jedoch keine Amerikaner, stattdessen den sich gerade erhängenden Vater.

Der Roman ist voll von überraschenden Ereignissen, Problemen und vor allem vielen inhaltlichen Verstrickungen. Jäh unterbrochen wird die Erzählung von Evas Abtreibung durch das, was es mit dem „Geh-ma“ auf sich hat, der in der Salzburger Innenstadt alte Zeitungen verkauft. Und Alexandras Zweifel an einer Heirat mit ihrem ersten Mann wird unterbrochen durch eine längere Auslassung über die Halbglatze von Ursels Mann und über die 25 Jahre Altersunterschied der Beiden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schließlich lässt sich Alexandra auf eine Affäre mit ihrer Jugendliebe ein

Jung und naiv heiratet Elli ihren Alexander. Nach kurzer Zeit verlässt sie ihn, die gerade ein paar Monate alte Alexandra nimmt sie mit. Anfänglich so verliebt, erscheint ihre Beziehung nun distanziert: „Der Alexander sagt nichts, schaut nur finster auf den Boden. (…) Wie lange es nur dauert, bis er sie heute ansieht?“ Lange Zeit wird Alexandra mit dem Verlust einer Vaterfigur kämpfen. Alexandra rettet sich in den 1970er-Jahren aus ihrer ersten Ehe, als sie sich gegen ein Kind entscheidet. Sie lernt Milan kennen und gemeinsam bekommen sie 1986 ihre Tochter Eva. Zunächst erscheint die Ehe mit Milan glücklich. Schließlich lässt sie sich auf eine Affäre mit ihrer Jugendliebe Hannes ein.

Auch Eva wird mit 17 Jahren schwanger. Nach ihrem Schwangerschaftsabbruch versinkt sie in eine Identitätskrise und schwere Depression. Je nach Zeitebene, rückt eine der drei Frauen in die Hauptrolle. Dabei vermittelt Anna Neata ein spannendes Lebensgefühl dieser Zeit: ein Salzburger Mädchen inmitten des zweiten Weltkrieges. Elli, das stolze BDM-Mitglied, wünscht sich so sehr mal wieder ein Stück Speck. Ein vollwertiges BDM-Mädchen zu sein, das hält sie für ein großes Glück. Aber gleichzeitig denkt sie: „für eine Welt ohne Speck und Schokolade will sie nicht kämpfen, aber sagen darf man das nicht.“

Als Elli Anfang 20 ist, bekommt sie ein Geschenk. „Ob sie sich das trauen soll? (…) Heimlich hatte sie sich ins Bad geschlichen und den kleinen Hocker vor die Tür gestellt, weil ein Schloss zum Zusperren gibt es ja nicht, und von der Mutter hatte sie sich wirklich nicht erwischen lassen wollen.“ Worum es hier geht? Es ist ein Lippenstift. Oft kommt es vor, dass Kapitel offen enden. Als Alexandra erstmals ihrem Vater Alexander – die Namen sind verwirrend ähnlich – trifft, endet dieses Kapitel genauso plötzlich wie es anfing. Beginnend mit der Hinfahrt im Auto und endend mit einem Zerwürfnis. Wird Alexandra den Kontakt trotzdem halten? Was bedeutet dieses Treffen für ihre zukünftige Beziehung mit Alexander?

Anna Neata: Packerl. Ullstein, 368 Seiten, 22,99 Euro.

Foto: Verlag

Ein Roman voller Zeitsprünge und verstrickten Erzählungen

Der Milan sitzt, die Alexandra fährt, die Elli backt, die Eva raucht – so zieht es sich durch das Buch. Selten begegnet man auf den Seiten einem Namen ohne Artikel. Viele Sprünge, plötzliche Ereignisse, viele verschiedene Charaktere – all das in drei verschiedenen Zeiten. Sehr viel Input und verstrickte Erzählungen. Auch sprachlich weist der Roman ein paar Stolpersteine auf. Die Sätze sind lang, und der Schreibstil ist konventionell. Indirekte und direkte Rede verschwimmt, man weiß oft nicht, wer spricht. Viele lange Sätze und nebensächliche Anmerkungen später befinden sich die Augen wieder am Anfang der Seite – am Start eines neuen Versuches. Alle drei Charaktere führen ihr eigenes, kompliziertes Leben, was Anna Neata versucht, in ein Buch zu pressen.

Trotzdem ist die Korrelation zwischen den drei Welten spannend. Die drei Frauen haben doch tatsächlich mehr gemeinsam, als sie denken. Und wer das Ganze mit Geduld angeht, kann sich auf ein Familiendebüt voller Überraschungen freuen.