Millennium-Saga: Die dunkle Seite von Schweden

Berlin. Hoch im Norden Schwedens sehen viele nach dem Fund der Seltenen Erden Europas Zukunft. Doch dort tobt längst ein Kampf um natürliche Ressourcen und Billigstrom, der globale Firmen in Goldgräberstimmung versetzt, wie Mikael Blomkvist erfährt. Er ist auf dem Weg nach Norrland zur Hochzeit seiner Tochter Pernilla mit dem Lokalpolitiker Henry Salo, der ihm vom ersten Augenblick an abgrundtief unsympathisch ist. Wie es der Zufall will, reist auch Lisbeth Salander dorthin. Sie will sich um ihre Nichte Svala kümmern, deren Mutter verschwunden ist.

Nach Jahren treffen sich der Enthüllungsjournalist und die Hackerin in der fiktiven Gemeinde Gasskas wieder. Bald schon werden sie mitgerissen in einem Strudel aus Gewalt, Missbrauch und Düsternis. „Verderben“ heißt der siebte Band „Millennium-Reihe“ von Karin Smirnoff (Heyne Verlag, 464 Seiten, 24 Euro). Als 2021 bekannt wurde, dass die preisgekrönte Schriftstellerin den Staffelstab der Erfolgs-Saga nach Stieg Larsson übernehmen würde, fragte sich alle Welt, ob die 59-Jährige die Erwartungen der Leser erfüllen kann. Schließlich tritt sie ein prestigeträchtiges Erbe an.

Als Stieg Larsson 2004 an den Folgen eines Herzinfarkts starb, hinterließ er die ersten drei Romane seiner ursprünglich zehnbändig geplanten Reihe, sowie die Exposé der Bücher vier bis sechs. Der überzeugte Kommunist ahnte nicht, welchen Hype seine Thriller posthum auslösen würden. Die Reihe hat sich weltweit über 100 Millionen Mal verkauft, wurde verfilmt. Nach seinem Tod entschieden sein Vater und sein Bruder 2013 gegen den Willen von Larssons Lebensgefährtin, dass David Lagercrantz die Reihe mit einer weiteren Trilogie fortsetzt. Wohl auch, weil „Millennium“ längst Teil der Popkultur geworden ist, eine der stärksten schwedischen Marken seit ABBA und eine echte Gelddruckmaschine.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gierige Unternehmen wollen den Sami ihre Weideflächen nehmen

Karin Smirnoff stammt wie Larsson aus Nordschweden und verfügt wie er über eine langjährige Erfahrung als Journalistin. Sie bringt die Reihe in die Gegenwart. Raus aus der Großstadt, rein in ein kleines Dorf, eingezwängt zwischen dunklen Mächten, die Land und Leute ausbeuten wollen. Zu den gierigen Unternehmen, denen es egal ist, dass die Sami ihre Weideflächen verlieren, gesellt sich noch der verstümmelte, bestialische Oberschurke Branco, der in seiner Bergfestung daherkommt wie ein Bond-Bösewicht. Die 13-Jährige Svala, die keine Schmerzen empfindet, ein Genie im Safeknacken ist und fast ein Klon ihrer Tante, gerät in das Fadenkreuz dieses Sadisten.

Blomkvist hadert anfangs noch damit, dass die von ihm mitgegründete Zeitschrift „Millennium“ eine letzte gedruckte Ausgabe veröffentlicht, um dann als Podcast weiterzumachen. Doch dann gerät sein geliebter Enkel Lukas in Gefahr, weil Blomkvists zukünftiger Schwiegersohn in zwielichtige Geschichte verstrickt ist. Mittendrin: Der zu allem bereite Branco und seine Organisation.

Ganz im Sinne von Stieg Larsson gelingt Karin Smirnoff in ihrem Trilogie-Auftakt ein glühender Klimathriller, der sich aktueller Themen annimmt: Zynische Energiekonzerne, willfährige Politiker und Rockerbanden, die Schweden terrorisieren. Das hohe Tempo entschädigt für manch losen Erzählfaden. Insgesamt hält „Verderben“ die Spannung bis zum ziemlich offenen Schluss. Fortsetzung folgt.