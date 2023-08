Birdy wollte mal neue Dinge ausprobieren

Berlin. Wir treffen Birdy per Video auf dem heimischen Sofa ihrer Londoner Wohnung. Deutlich kürzer trägt die als Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde zur Welt gekommene Popmusikerin die einst langen Haare nun und sagt lachend, sie müsse sich selbst noch an die neue Frisur gewöhnen. „Veränderungen sind anfangs oft etwas unangenehm, aber mit der Zeit stellen wir meistens fest, dass sie auch gut und wichtig sind.“

Auch ihr neues, fünftes Album „Portraits“ offenbart einen Richtungswechsel. Birdy macht nun ganz schön knalligen Pop, mit viel mehr Elektronik als bislang, mit Synthesizern, Beats und einem grundsätzlich fetzigen Sound, der stark an die goldenen 1980er-Jahre erinnert. „Ich wollte ein Album machen, das nach Energie und nach Spaß klingt“, so Birdy. „Ich hatte große Lust, auszubrechen, neue Dinge auszuprobieren und meinen Liedern ein bisschen mehr Tempo und Dynamik zu verpassen.“

Besonders deutlich wird die Neupositionierung in „Paradise Calling“, der aktuellen Single. „Ich gebe zu, ich habe sehr viel Kate Bush gehört in den vergangenen ein, zwei Jahren“, sagt sie. „Außerdem Prince und David Bowie, zwei der Lieblingsmusiker meines Vaters. Ich liebe das Geheimnisvolle, Mystische, Dramatische und irgendwie schwer zu Durchdringende der Achtziger-Jahre-Musik.“

Komplett verzichten auf Melancholie und den Klang von Birdys Pianospiel muss allerdings auch auf „Portraits“ niemand. Die besondere Schwere der Songs ist schließlich immer schon ein charakteristisches Merkmal ihrer Musik gewesen. Als 14-jährigem, damals noch sehr scheuen Teenager gelang ihr der große Durchbruch mit einer hauchsanften Version von Bon Ivers „Skinny Love“, auch in den Folgejahren punktete sie immer wieder mit einer traurigen Tiefgründigkeit, die ihre Lieder immer so viel reifer wirken ließ als sie selbst es tatsächlich war.

Und auch auf dem vergleichsweise federleichten „Portraits“ gibt es etwa mit „Your Arms“ eine wunderbar intime Ballade, die Birdy zum Trösten für eine trauernde Freundin schrieb. „Viele Menschen haben mir gesagt, dass meine Songs sie durch schwierige Zeiten in ihrem Leben helfen, das finde ich unheimlich schön“, so die Musikerin. Wenn sie selbst traurig sei, schreibe Birdy gern Briefe an ihre Liebsten. „Und wenn das auch nicht hilft, gucke ich einfach den ganzen Tag Serien“.

Ihr introvertiertes Wesen habe Birdy sich über all die Jahre bewahrt, erzählt sie, und sie scheint ganz froh darüber zu sein, keine dieser etwas abgestumpften und oberflächlichen Personen geworden zu sein, die man im Popgeschäft ja auch antrifft. „Früher war ich wirklich sehr schüchtern. Ich war immer die Jüngste und musste sehr früh funktionieren und mich wie eine Erwachsene verhalten, um ernstgenommen zu werden. Das war schwierig und hat mich oft ganz schön verunsichert.“

Nur an einer Sache hapert es nach wie vor: Birdy kann nicht tanzen. Und das, obwohl die neuen Songs absolut dazu einladen, ja auffordern. „Ich war nie eine Clubgängerin, und habe es einfach nicht gelernt, mich koordiniert und rhythmisch zu bewegen. Andererseits gibt es beim Tanzen ja kein Richtig und kein Falsch. Egal, wie das aussieht, ich werde mich also irgendwie bewegen.“