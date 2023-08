Element of Crime: Songs voll fröhlicher Schwermut

Die Berliner Band Element of Crime um Sänger Sven Regener ist mit fünf Konzerten in der Stadt unterwegs. Ein Porträt.

Berlin. Mit Liebesliedern ist es so eine Sache. Die meisten stimmen einfach nicht mit der Realität überein. Es sei denn, sie stammen von Element of Crime. Statt strahlendem Pathos, sind die Songtexte von Frontmann und Sänger Sven Regener frei von Gefühlsduselei, dafür voll sanfter Ironie und treffend beobachteter Details. Wie etwa in „Mit Dir allein“ vom 1996er-Album „Die schönen Rosen“. Darin beschreibt sein nervöses Song-Ich, wie er „mit zitternden Händen“ und Leere im Kopf am Fenster sitzt. Unfähig, gegenüber seiner Angebeteten auch nur einen schlauen Satz rauszubringen. Bis zum erlösenden Moment: „Und als stiller Komplize kriecht die Dämmerung zu uns herein.“ Schöner wurden Unsicherheit und Aufregung beim ersten Date selten in Strophen gefasst.

Als Element of Crime im April ihr mittlerweile 15. Studioalbum „Morgens um vier“ veröffentlichten, gab es endlich Nachschub an lakonischen Lovesongs und Lieder über die ganz alltäglichen Schieflagen. Nicht das einzige, worauf sich die Fans gefreut haben. Denn wie immer begibt sich die Band anlässlich ihres neusten Werks auf eine ausgedehnte Konzertreise. Diesmal sogar mit einer eigenen, weitestgehend ausverkauften Berlin-Tournee quer durch die Stadt. Vom Privatclub, über Lido, SO36 und Admiralspalast bis zur großen Open-Air Sommer-Sause in der Zitadelle Spandau ist diese Woche von Montag bis Freitag für jeden Geschmack etwas dabei. Und zwar jeweils mit einem anderen Support-Act.

Natürlich kann man auf diese Weise auch das neue Songmaterial live gründlich ausprobieren. Aber darum geht es Element of Crime gar nicht. Die Lokalmatadoren beglücken die Berliner deshalb mit fünf Konzerten, weil dabei ein Film gedreht wird. Der soll eine Reise durch die Bandgeschichte von der Vergangenheit bis in die Gegenwart werden. Schließlich gehört das Quartett zu den erfolgreichsten Formationen des Landes und ist mittlerweile quasi deutsches Kulturgut.

„Delmenhorst“: Die Berliner Band punktete vor allem mit ihren Alben

Dabei sind und waren Element of Crime keine Hit-Maschine. Nur drei ihrer Songs schafften es in die Single-Charts. „Delmenhorst“ gelang 2005 mit Platz 52 der höchste Einstieg. Die Berliner punkten mit den Alben. Die letzten vier seit 2009, inklusive des aktuellen, landeten in den Top 3 der deutschen Charts. Ein Phänomen, das man so oder so ähnlich von den Giganten des Musikbusiness wie Bob Dylan kennt. Was die große Sehnsucht der Fans nach echter handgemachter und vor allem zeitloser Musik zeigt, die sich schnelllebigen Trends verweigert.

Los ging die Geschichte von Element of Crime 1985 in West-Berlin. Benannt nach dem Kultfilm von Lars von Trier aus dem Jahr 1984, startete die Band seinerzeit noch als Quintett mit englischsprachigen Alben. Das Debüt „Basically Sad“ erschien 1986. Schnell galten Element of Crime als Geheimtipp. Der Erfolg ließ jedoch auf sich warten und kam erst, als man es zum Quartett geschrumpft wagte, 1991 mit „Damals hinterm Mond“ ein komplett deutschsprachiges Album zu veröffentlichen.

Der Durchbruch mit einer ersten Chartplatzierung gelang schließlich zwei Jahre später mit „Weißes Papier“. Das Album ist längst ein Klassiker und hat alles, was den hellsichtigen Kosmos von Element of Crime voller fröhlicher Schwermut und bunter Düsternis ausmacht. Den typischen Mix aus Rock, Folk, Blues, Chanson, ein bisschen Krach, rumpelnden Beats und eingängiger Melodie, über der die Mariachi-Trompete von Sven Regener schwebt. Dazu kommen ab und an ein paar Shantys wie „Schwere See“ oder „Vier Stunden vor Elbe“. Getragen wie alle Songs von melancholischer Lebensfreude und augenzwinkernder Ironie in Regeners bildreichen, so schnoddrigen wie poetischen Versen.

Autor Sven Regener (l.) und Regisseur Leander Haußmann posieren 2013 anlässlich des Kinofilms „Hai-Alarm am Müggelsee".

Foto: Jörg Carstensen / pa / dpa

Bis Mitte der Neunziger waren die Songs durchzogen von der Hinterhof-Romantik im Schatten der Kreuzberger Mauer, als die Nächte noch lässig in verqualmten Kneipen durchgefeiert und durchgequatscht wurden. Davon erzählen auch die Bücher von Sven Regener. Der gebürtige Bremer reüssierte bekanntlich 2001 mit seinem Romandebüt „Herr Lehmann“ erfolgreich als Schriftsteller. Manche seiner Liedtitel wurden in den ersten Jahren von Element of Crime sogar kurzzeitig zum geflügelten Wort. Wie „Alten Resten eine Chance“. Damit suchten übrig gebliebene, angetüterte Partygäste nach durchzechter Nacht wie weiland Regeners Song-Ich nach einem One-Night-Stand, vielleicht sogar nach der großen Liebe. Und zwar nicht nur in Kreuzberg. Immerhin outete man sich so als jemand mit gutem Musikgeschmack. Was bei den Frauen eher ankam als der Spruch.

Sven Regener und Leander Haußmann arbeiten gern zusammen

Die zunehmende Popularität der Band zog auch Nebenprojekte nach sich. So griff Gitarrist Jakob Ilja mehrere Jahre auch bei den 17 Hippies in die Saiten. Und im Jahr 2000 komponierten und texteten Element of Crime erstmals für eine Theaterinszenierung: „Peter Pan“ von J. M. Barrie in der Regie von Leander Haußmann, der damals Intendant am Bochumer Schauspielhaus war. Verewigt ist der äußerst launige Soundtrack auf der EP „Irgendwo im Nirgendwo“. Seitdem arbeiten die ziemlich besten Freunde Regener und Haußmann immer wieder punktuell miteinander. Zuletzt feierte im März ihr gemeinsames Stück „Intervention!“ im Hamburger Thalia Theater Uraufführung.

Mit Drummer und Element-of-Crime Kollegen Richard Pappik sowie Pianist Ekki Busch, der die Band live auf dem Akkordeon begleitet und seit 1991 auch auf fast allen Platten zu hören ist, hat Regener außerdem während der Corona-Zeit auf der Trompete den Jazz für sich entdeckt. 2021 legte das Trio das Album „Ask Me Now“ vorgelegt. Keine Eintagsfliege, denn mit „Things To Come“ folgte 2022 der zweite Streich. Die drei tun nicht mal so, als seien sie Jazzmusiker, aber man hört ihnen an, dass sie jede Menge Spaß haben. Zumal das Genre nicht allzu weit weg ist von Element of Crime, wo man seit jeher verschiedenste Stile zum unverkennbaren, eigenen Sound zusammenmischt.

Der Band ist es so im Laufe ihrer fast vier Jahrzehnte währenden Karriere gelungen, sich treu zu bleiben und sich trotzdem weiter zu entwickeln. Auch die neuen Lieder warten mit kleinen Überraschungen auf: Einem Drumcomputer und einem Duett. Wie sich das live anhört, bleibt abzuwarten. Aber man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Element of Crime melancholietrunken und optimistisch klingen werden wie eh und je.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, Spandau. Am 25.8. um 19 Uhr. Informationen unter www.citadel-music-festival.de und www.element-of-crime.de