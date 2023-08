AnnenMayKantereit in der Wuhlheide: „Berlin, deine Ambivalenz ist so seltsam“

Am Freitagabend spielten AnnenMayKantereit das erste von zwei Konzerten in der Berliner Wuhlheide – und kamen ganz ohne große Show aus.

Konzert in Berlin AnnenMayKantereit: „Berlin, deine Ambivalenz ist so seltsam“

Berlin. Sie brauchen kein Bühnenbild und keine große Show: Allein mit ihrer Musik überzeugen AnnenMayKantereit. Schon als Henning May mit rauer Stimme die ersten Zeilen von „Wohin Du gehst“ anstimmt, geht das Publikum in der Wuhlheide sofort mit.

„Guten Abend Berlin, die Ambivalenz von Berlin ist so seltsam. Es gibt hier so komische Menschen und dann gibt es so Menschen wie euch. Wegen euch spielen wir heute hier“, begrüßt May seine Fans und wird dafür jubelnd beklatscht.

Beim Opener „Lass es kreisen“ des neuesten Albums „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ ist die Stimmung voll da. Kein Wunder: Der Abgesang auf die Corona-Pandemie und die Sehnsucht nach durchgetanzten Nächten berührt ganz offensichtlich bei allen Anwesenden einen wunden Punkt. Der Eindruck entsteht zumindest bei „Du musst Dich einfach nur mal wieder bewegen wie Du willst“, das vor postpandemischer Leichtigkeit und leichter Melancholie nur so strotzt.

Ungewöhnlich früh spielen AnnenMayKantereit eines ihrer bekanntesten Lieder „Pocahontas“. Die Fans sind begeistert und die ganze Wuhlheide singt aus voller Kehle „Es tut mir Leid Pocahontas / Ich hoffe, du weißt das“.

AnnenMayKantereit: Frontsänger Henning May fasziniert die Fans mit seiner Reibeisen-Stimme

Doch es geht noch emotionaler: Bei „Marie“, einer Lobeshymne an das Mädchen von nebenan, harmoniert die Nachdenklichkeit mit der minimalistischen Melodie. Im Vordergrund steht neben dem Applaus der Fans natürlich auch wieder die Reibeisen-Stimme von Frontsänger Henning May.

Dass seine Band es wie keine andere deutsche Formation versteht, Elemente aus Folk, Pop, Indie und Rock mit authentischen Texten mitten aus dem Leben zu kombinieren, zeigt sich auch am Freitag. Ob bei älteren Liedern wie „Oft gefragt“ oder neueren Songs wie „Du tust mir nie mehr weh“ ist die Stimmung angenehm entspannt und trotzdem euphorisch. AnnenMayKantereit bringen ihre Fans eben auf eine ganz persönliche, ruhige Art zum Feiern.