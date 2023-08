Daniel Barenboim trifft auf Igor Levit

Berlin. Das Waldbühnenkonzert des West-Eastern Divan Orchestra ist alljährlich ein Höhepunkt im sommerlichen Klassikbetrieb. An diesem Sonnabend ist das Open-Air-Konzert obendrein symbolisch aufgeladen. Am Pult steht Altmeister Daniel Barenboim (80), der zu den führenden Pianisten der Welt zählt. Am Klavier sitzt Igor Levit (36), der derzeit angesagteste Pianist seiner Generation. Beide Künstler leben in Berlin, beide sind Beethoven-Spezialisten, beide sind politische Künstler. Und beide sind erstmals in einem Programm gemeinsam zugange. Barenboim hat Levit jetzt gewissermaßen in die Top10 der Weltpianisten geholt. Und Levit scheint sich der Symbolik durchaus bewusst zu sein: „Mit Umarmung und Handkuss für Barenboim empfing Levit seinen Beifall, hinter ihm der zwinkernde Maestro“, schrieb die „FAZ“ nach dem Tourneeauftakt in der Kölner Philharmonie.

Das Ganze hat eine erzählenswerte Vorgeschichte, auch, weil Igor Levit zu Künstlern gehört, die offenherzig über die Auf und Abs ihres Werdegangs berichten und nicht eitel verklären wollen. Demnach fand im Dezember 2011 das wichtige Vorspiel beim großen Barenboim statt. Der junge Levit hoffte auf Förderung. Barenboim hatte wieder mal wenig Zeit, weil er an der Mailänder Scala „Don Giovanni“ dirigierte. Levit flog also hin und spielte auf einem Flügel im Opernhaus ein wenig Beethoven und Bach vor. Barenboim unterbrach ihn rasch.

Es folgte ein längerer Vortrag Barenboims, in dem er dem jungen Pianisten sagte, so Levit: „Werd erwachsen. Und er hat recht gehabt.“ In seinem Buch „Hauskonzert“ schreibt Levit, er sei damals tief verunsichert gewesen. „Barenboim ist, obwohl uneingestanden, seit vielen Jahren ein Vorbild gewesen.“ Obwohl Barenboim bei dem Vorspiel „wahnsinnig nett und zuvorkommend“ war, riss der Kontakt wieder ab. „Ich habe das selten verbalisiert“, so Levit, „aber die Tatsache, über Jahre nichts mit ihm zu tun zu haben, hat mich extrem gewurmt.“ Erst 2019 kam es zu einer Wiederbegegnung. „Ich glaube, er war überrascht darüber, wer da wie vor ihm sitzt. Er sagte nur: Oh, was ist denn mit Ihnen passiert?“

Mit seinen Hauskonzerten in der Pandemie ist Igor Levit populär geworden

Ein erstes Projekt soll in der Pandemie versandet sein. Aber Igor Levit fand in dieser auch für Solisten bitteren Zeit mit den „Hauskonzerten“ auf Twitter seinen eigenen Weg, um sich als Pianist und Staatsbürger Gehör zu verschaffen. Es hat ihn populär gemacht und ihm den Ruf eines politisch engagierten Künstlers eingebracht. Insofern ist es eine glückliche Fügung, dass Igor Levit gemeinsam mit dem West-Eastern Divan Orchestra (Wedo) auf Tour ist. Denn das von Daniel Barenboim und dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said 1999 gegründete Orchester ist in einer künstlerischen Friedensmission unterwegs. Auch wenn es die Künstler selbst so nicht benennen.

Das Wedo war mit Blick auf den dauerschwelenden Nahost-Konflikt gegründet worden, junge israelische und arabische Musiker sollten an den Notenpulten zusammen gebracht werden. Inzwischen hat das Ausbildungsmodell auch etwas anderes in der Klassikwelt bewirkt. Barenboim hat kürzlich im Interview mit der Morgenpost darauf verwiesen, dass das Orchester der Wiener Staatsoper jetzt einen palästinensischen Konzertmeister hat. Der Geiger Yamen Saadi hat das Wedo-Modell durchlaufen. Es ist also ein Erfolgsmodell.

Igor Levit war kurzfristig für die erkrankte Martha Argerich (82) eingesprungen. Mit der genialischen Pianistin ist Barenboim bereits seit Kindheitstagen in Buenos Aires befreundet, man spielte gemeinsam unterm Flügel. Später wurden die hochbegabten Kinder Klavierstars. Beethoven-Spezialist Levit hat das Programm von Argerich übernommen. Nach Beethovens erstem Klavierkonzert op. 15 wird in der Waldbühne Brahms zweite Sinfonie in der zweiten Konzerthälfte erklingen.

Mit Daniel Barenboim präsentiert sich jetzt ein frischgebackener Berliner Ehrenbürger am Pult. An der Staatsoper Unter den Linden hatte Barenboim im Januar wegen einer „schweren neurologischen Erkrankung“ seinen Rücktritt als Generalmusikdirektor bekannt gegeben. Gerne möchte er mit der Staatskapelle Berlin weiter musizieren, sagte er im Interview: „Aber ich konnte nicht mehr die große Verantwortung eines Generalmusikdirektors für so viele Dinge im Opernalltag übernehmen.“

Die Barenboim-Said Akademie ist der Berliner Sitz des Divan-Orchesters

Jetzt ist er regelmäßig in der von ihm gegründeten Barenboim-Said Akademie anzutreffen, die sich gleich auf der Rückseite der Staatsoper befindet. Die Musikhochschule ist der Berliner Sitz des West-Eastern Divan Orchestra. Barenboim wird das Wedo im Pierre-Boulez-Saal auch am 26. und 27. August im Rahmen des Edward W. Said Days dirigieren.

Das Waldbühnen-Konzert findet am Sonnabend um 19 Uhr statt. Es ist empfehlenswert, auch wegen der Sicherheitskontrollen rechtzeitig zu erscheinen. Mitbringen kann man Tasche oder Rucksack bis maximal DIN-A4-Größe, ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET) sowie Sitzkissen und Decke. Picknickkörbe, überhaupt Lebensmittel, dürfen nicht mitgebracht werden. Handys sind natürlich erlaubt. Ansonsten sind technische Geräte nicht zugelassen. Die Tickets kosten zwischen 25 und 70 Euro und sind an der Abendkasse ab 17 Uhr erhältlich.

