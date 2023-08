Musikfest Berlin – Winrich Hopp: Es geht um gesellschaftliche Offenheit

Berlin. Mit einem Schaulaufen großer Orchester beginnt traditionell die Berliner Konzertsaison. Das Musikfest Berlin, das vom 26. August bis zum 18. September in die Philharmonie, den Kammermusiksaal und die Gethsemanekirche einlädt, hat über 60 Werke von rund 45 Komponisten im Programm. Sie werden von 25 Instrumental- und Vokalensembles präsentiert. Große Namen sind darunter. Dazu ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Musikfests Winrich Hopp.

Herr Hopp, Ihr Festival steht kurz vor der Eröffnung. Was müssen Sie noch regeln?

Winrich Hopp Die Leute kaufen ihre Tickets kurzfristiger. Die Kommunikationsarbeit läuft also bis zum Ende des Festivals. Das Zweite ist, wir müssen die Reisen der Ensembles im Griff haben. Verspätungen der Bahn können unangenehme Konsequenzen haben.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was gibt es Besonderes in diesem Festivaljahr zu erleben?

Wir haben zwei Neuigkeiten. Dank der Berliner Philharmoniker, die unser Kooperationspartner sind, haben wir noch das Kyiv Symphony Orchestra am 10. September im Programm. Dessen Konzerthaus kann kriegsbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Stadt Gera hat dem Orchester eine vorübergehende Residenz angeboten. Das ist die einzige Möglichkeit für die Musiker*innen, als Ensemble zusammen zu bleiben. Im vergangenen Jahr spielte das Orchester in der Philharmonie, jetzt gastieren sie beim Musikfest. Die andere Neuigkeit ist: Die am 1. September von John Eliot Gardiner dirigierte große Berlioz-Oper „Die Trojaner“, die zunächst konzertant angekündigt war, kann jetzt doch halbszenisch aufgeführt werden. Es gibt Kostüme und Licht, Gardiner nimmt eine szenische Einpassung in den Konzertsaal vor.

Gibt es spürbare Veränderungen im Musikbetrieb und damit beim Musikfest Berlin?

Es gibt Auffälligkeiten, die wir vor Corona noch nicht hatten. Die Philharmoniker haben mit Vineta Sareika-Völkner ihre erste Konzertmeisterin, und beim Konzerthausorchester tritt mit Joana Mallwitz die erste Chefdirigentin in Berlin an. Beim Musikfest ist es erst das zweite Mal, dass ein Gastorchester mit einer Gastdirigentin anreist. Mirga Grazinyte-Tyla dirigiert am 12. September die Münchner Philharmoniker. Die Orchester haben mit einer gewissen Regelmäßigkeit jetzt auch Werke von Komponistinnen im Programm. Wir leben in einer Zeit, in der auch für Festivals die Frage, wie sie die Themen und Diskurse der Kultur in sich aufnehmen, eine größere Bedeutung bekommt gegenüber der Frage nach einer künstlerischen Dramaturgie. Ästhetische Geschlossenheit ist derzeit nicht das Thema, sondern gesellschaftliche Offenheit.

Es wird viel über Klimakrise und Energiewende gesprochen. Betrifft es das Musikfest?

Wir wollen, dass die Reisen der Orchester möglichst mit der Bahn erfolgen und nicht mit dem Flugzeug. Vor zehn Jahren war es üblich, von München nach Berlin zu fliegen. Heute fährt man natürlich mit der Bahn. Gepäckumfang und größere Reisegruppen werden aber bei der Bahn schnell eine Herausforderung. Alle interkontinentalen Reisen erfolgen in diesem Jahr weitgehend mit Zügen, der Transfer von London nach Berlin natürlich weiterhin mit dem Flugzeug. Allerdings sollte man auch mal die Relationen benennen. Ein großes Orchester passt normalerweise in ein oder zwei Reisebusse, es ist also weniger Bewegung als wenn die Leute am Vater- oder Muttertag zum Bodensee strömen. Beim Musikfest sind außerdem 50 Prozent der Orchester sowieso in Berlin beheimatet.

Auf welche Programme möchten Sie besonders hinweisen?

Wir haben auch mit unseren großen Gastorchestern eine gute Mischung aus traditionellem Repertoire und unbekannteren und zeitgenössischen Werke hinbekommen. Gustav Mahler ist nach wie vor ein Komponist, der das Publikum unglaublich gut zieht. Darüber hinaus haben wir die Kammermusik von Rachmaninow. Das Israel Philharmonic Orchestra spielt am 4. September „Many Waters“ von Betty Olivero, das ist die bedeutendste Schülerin von Luciano Berio. Jörg Widmann ist Composer in Residence bei den Berliner Philharmonikern. Im Eröffnungskonzert des Concertgebouw Orchestra am 26. August wird sein Liederzyklus „Das heiße Herz“ aufgeführt. Wichtig ist mir der Ensemble-Modern-Block.

Wo steht das Musikfest in Fragen russischer Musik?

Das Thema hatten wir im letzten Jahr eingehend diskutiert. Die Aufregung hat sich gelegt, Versuche, den russischen Künstler*innen Bekenntnisse abzuzwingen, findet man kaum noch. Also, es ist Besonnenheit eingetreten.

Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin feiert unter Vladimir Jurowski am 2. September sein 100-jähriges Bestehen. Die Berliner sind das Original, aber Sie hätten auch andere Radioorchester von Leipzig bis Tokio einladen können?

Klar ist das möglich. Bisweilen geschieht das ja auch. Aber die ARD könnte ja auch mal selbst in der Hauptstadt eine große Präsentation ihrer Ensembles unternehmen. Das wäre ein schönes Bekenntnis zur klassischen Musik. Dafür braucht es aber nicht das Musikfest.

Können Sie schon etwas über Zukunftspläne sagen?

Ich habe vor, im nächsten Jahr ein großes Amerika-Festival zu machen. Es ist das Jahr der amerikanischen Wahlen. Außerdem haben wir ein Doppeljubiläum des amerikanischen Komponisten Charles Ives, der 1874 geboren wurde und 1954 gestorben ist. Den Komponisten kann man als amerikanischen Nachbarn von Gustav Mahler sehen. Da kann das Musikfest Berlin sich gut positionieren.

Musikfest Berlin vom 26. August bis 18. September Tel. 2548910