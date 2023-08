US-Kultband Devo begeistert nach 50 Jahren Bühnenpräsenz mit Farewell-Konzert in der Zitadelle Spandau in Berlin.

„Girl you want“ Devo in Berlin: Show mit schrägen Videos und krachigen Sound

Berlin. In den wilden Achtzigern transformierten fünf Jungs aus Ohio unter dem Namen Devo mit rasanten Beats, Synthie-Klängen, psychedelischen Texten und kryptischen Songs mit Tiefgang in verrückt-surrealen Outfits Dada in die neue Zeit. Vereinzelt sehr tanzbar, auf jeden Fall avantgardistisch, hip und cool.

1991 löste sich die Band auf, 1995 kamen sie wieder zusammen und touren seither vor allem in den USA. In Berlin traten Devo zuletzt vor 32 Jahren auf. Und so wunderte es nicht, dass mehrere Tausend zum Abschiedskonzert in die Zitadelle kamen. Vielen kannten die Band aus den 80ern, und viele sahen aus wie deren Kinder.

Devo in Berlin: Sauberer, krachiger Sound

Die ausgefeilte Bühnenshow mit schrägen Videoeinspielern von Zeitzeugen, Clips zu ihren Hits und einem sauberen, krachigen Sound überzeugte über eineinhalb Stunden. Fünfmal wechselten die Musiker um den inzwischen 73-jährigen Gründer der Band, Sänger und Keyborder Mark Mothersbaugh das Outfit, spielten in den bekannten grellgelben Plastikoveralls, trugen die spacigen, knallroten Tellerhüte und traten gegen Ende der Show wie zum Anfang ihrer Karriere in einer Art Schuluniform auf.

So rund war der Auftritt mit den bekannten Songs der ersten drei Alben, dass es keiner Zugabe bedurfte. Gut ab ging die Post bei „Girl you want“, „Whip it“ und der zackigen Coverversion von „I can’t get no (Satisfaction)“ der Stones. Nach eineinhalb fulminanten Stunden verabschiedete sich Mothersbaugh mit dem Versprechen, in 50 Jahren wiederzukommen, zur „Devo 100 Tournee“.

