Jüdische Kulturtage: Die Musiker kommen aus Odessa angereist

Berlin. Die 36. Jüdischen Kulturtage Berlin finden vom 5. bis 14. September statt. Intendant Avi Toubiana hat für die 38 Veranstaltungen, zu denen Konzerte, Ausstellungen, Comedy und Lesungen gehören, das Motto „Kaleidoskop“ gewählt.

Herr Toubiana, Sie starten jetzt Ihre zweiten Kulturtage. Mit welchen Erfahrungen gehen Sie hinein?

Avi Toubiana Ich weiß jetzt auf jeden Fall, worauf ich mich einlasse und hatte diesmal auch mehr Zeit für die Vorbereitung gehabt. Aber wir haben viele neue Sachen wie die Fashionshow oder unser Literaturzelt auf dem Bebelplatz ins Programm genommen, da hilft Erfahrung manchmal weniger.

Die Modenschau in der Mercedes-Benz Niederlassung am Salzufer soll die 100-jährige Geschichte jüdischer Modemacher in Berlin mit heutigen Designern verknüpfen. Wie sind Sie dabei auf den Schauspieler und Partymacher Uriel Yuketiel, der eine Stilikone der Tel Aviver LGBTQ-Community ist, als Moderator gekommen?

Wir haben einen Moderator gesucht und meine Tochter schlug ihn vor. Ich kannte Uriel Yuketiel bereits durch seinen Hit „It’s not Europe for you “, in dem er quasi besingt, dass Israel nicht Europa ist. Wer sich Bilder von ihm anschaut, weiß, dass er als queerer Typ genau in unsere Fashionshow passt. Er hat sofort zugesagt. Die Show will auch daran erinnern, dass es in Berlin seit dem 19. Jahrhundert gerade auch die jüdischen Konfektionäre waren, die den Ruf der Modemetropole prägten. Das kreative Epizentrum lag damals rund um den Hausvogteiplatz. Nach der Machtergreifung der Nazis endete diese kreative Modetradition. Seitdem ist in Berlin eigentlich nichts mehr aufgebaut worden.

Der israelische Popstar Aviv Geffen gab 2009 ein Konzert in Berlin und posierte mit seiner Gitarre auf einem Balkon des Hotels Adlon.

Foto: Franka Bruns / pa/ AP

Für das Eröffnungskonzert haben Sie den israelischen Rockstar Aviv Geffen angekündigt. Der stand jahrelang für die Friedensbewegung ein, ist inzwischen aber auch bei jüdischen Siedlern im besetzten Westjordanland aufgetreten. Wie politisch ist eigentlich Ihr Festival?

Aviv Geffen habe ich für seine großartige Musik verpflichtet und nicht für seine politische Meinung. Ich finde es erst einmal schön, dass sein Name für den Frieden steht. Aber sicherlich, wenn ein Künstler etwas politisch Extremes machen würde, dann würde ich schon aufpassen. Die Kulturtage wollen schließlich Kultur und keine Politik vermitteln.

In Berlin leben vielleicht 20000 Juden, von denen die meisten ihre Wurzeln in den ehemaligen Sowjetrepubliken haben. Dazu kommen rund 15000 israelische Juden. Kürzlich ist ein junger israelischer Tourist in Kreuzberg von drei Unbekannten brutal zusammengeschlagen worden, nur weil er auf Hebräisch telefonierte. Anschließend sind die Männer im Auto mit lauter arabischer Musik weiter gefahren. Haben solche antisemitischen Zwischenfälle irgendeinen Einfluss auf Ihr Festival?

Zunächst einmal sorgt es mich, wenn Leute, weil sie eine andere Sprache sprechen, auf der Straße zusammengeschlagen werden. Ich telefoniere oft auf Hebräisch. Dass es sich bei dem Vorfall jetzt um einen jüdischen Touristen handelt, bedrückt mich persönlich umso mehr. Ich sorge mich um meine Familie, weil wir in Berlin leben. Aber es hat mit dem Festival weniger zu tun. Unser Publikum besteht aus weltoffenen Berlinern.

Das Festival ist auch im Quatsch Comedy Club zu Gast, wo Oliver Polak das Opening für den US-Stand-up-Star Modi Rosenfeld übernimmt. Wollten Sie nicht, was Sie einmal angekündigt hatten, als Comedian in Ihrem zweiten Festivaljahr auftreten?

Wollte ich eigentlich, aber mein Vater ist im Februar verstorben. Da ich mich im Trauerjahr befinde, darf ich ein Jahr lang nichts mit Vergnügungen machen. Ich habe mich also selber aus dem Programm genommen. Eigentlich hatte ich sogar vor, die Comedy-Schiene weiter auszubauen.

Dem Thema „Juden in der DDR“ widmet das Jüdische Museum im September eine große Ausstellung, die Stiftung Synagoge Oranienburger Straße zeigt Fotos aus der Zeit. Für Ihr Festival ist ein „Videoschnipselabend“ zum Thema „Kibbuz DDR“ mit Jürgen Kuttner und Naomi Yoeli im Babylon Kino angekündigt. Warum ist ein vor 33 Jahren untergegangenes Land plötzlich für Juden so relevant?

Das ist eher ein Zufall, weil man immer nach Themen sucht. Ich hatte mich mit Jürgen Kuttner darüber unterhalten und fand seinen Vergleich von DDR-Schlagern und Israel-Schlagern sehr interessant. Zumal die Zeit der DDR im heutigen Deutschland immer sehr gerne weggewischt wird. Aber es gehört zu unserer Geschichte und spielt auch in meiner Familie eine Rolle. Der Berliner Schriftsteller Arnold Zweig war Cousin meiner Urgroßmutter, im Exil war er zu meinem Großvater nach Haifa gekommen. Dort hatte er einige Jahre gelebt, bevor er 1948 nach Ost-Berlin zog.

Als Sie das Festival übernahmen, sagten Sie, keine Klezmer-Bands im Programm haben zu wollen. Nun ist doch mit Kommuna Lux eine ukrainische Klezmer-Band aus Odessa in der Synagoge Rykestraße angekündigt.

Ich wollte keine 0815-Klezmer-Musik, welche immer Bestandteil der Kulturtage war, mit in unser Programm aufnehmen. Ich finde die Band einfach super. Die Musiker kommen nach wie vor für jeden ihrer Auftritte aus Odessa angereist. Aber weil Krieg ist, brauchen sie jetzt eine Ausreisegenehmigung. Für mich ist ihr Auftritt in Berlin ein Statement – und außerdem machen sie eine mitreißende Musik.