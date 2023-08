Ben Zucker trat in den Gärten der Welt auf. Die Regenschauer konnten den Fans die Laune nicht verleiden.

Ben Zucker bei seinem Auftritt in den Gärten der Welt

Schlager Bei Ben Zucker springen die Fans gegen den Regen an

Es ist, als wäre es abgesprochen gewesen: Passend zu den ersten Regentropfen, die am Sonnabend in den Gärten der Welt vom Himmel fallen, ertönt der rockige Klang einer E-Gitarre, und dann erscheint er unter lautem Applaus auf der Bildfläche: Schlagersänger Benjamin Fritsch alias Ben Zucker.

Noch während er auf die Bühne läuft, singt er mit seiner unverkennbaren, verrauchten Stimme den Refrain von „Heute Nicht!“: „Seh ich auch dunkle Wolken am Horizont / Ist mir egal, heute nicht“. Ein Auftaktsong, der nach einem kurzen Blick an den mit Wolken bedeckten Himmel wie die Faust aufs Auge passt. Das sehen die Fans offensichtlich genauso: Sie werfen die Arme in die Luft und bejubeln Zucker – der überraschenderweise nicht wie üblich ein kariertes Hemd, gewissermaßen sein Markenzeichen – trägt, sondern ein sommerlich buntes Hawaiihemd.

Ben Zucker in den Gärten der Welt: „Hier bin ich zu Hause“

Doch auch darin scheinen er und seine Musik den Fans zu gefallen. Bei dem darauffolgenden Lied „Wieder zurück“ stimmt das Publikum jedenfalls lauthals mit ein, was Zucker ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubert. „Hier bin ich zu Hause. Willkommen Berlin!“, ruft der in Berlin aufgewachsene Schlägersänger deswegen sogleich und erntet erneut donnernden Applaus.

Der gilt aber sicherlich nicht nur Zuckers hawaiianischem Outfit, sondern auch seinen Liedtexten. Denn darin besingt er die Höhen und Tiefen des Lebens und schaffte es 2017 damit plötzlich an die Spitze der deutschen Albumcharts.

Zugegeben, wenn Zucker wie am Sonnabend also als Nächstes singt: „Wir sind verschworen, du und ich / Bis ans Ende bin ich da für dich“, ist absolut nachvollziehbar, wieso kritische Stimmen den übertriebenen Schmalz von Zuckers Texten und den manchmal eintönigen Bumsbeat kritisieren. Aber wie sich am Sonnabend zeigt, scheint es eben trotzdem genügend Menschen zu geben, die diese Texte mitten aus dem Leben mehr als überzeugend finden.

Der Himmel öffnet noch einmal seine Schleusen - und die Fans tanzen gegen an

Die Lieder des „Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus fünf Jahren)“-Albums, anlässlich dem auch das Konzert stattfindet, sorgen daher abwechselnd für bedächtiges Schunkeln wie es bei „Ich spür’, wie die Liebe zerbricht“ der Fall ist, und danach wieder für ausgiebiges Tanzen und aufgeregtes Im-Takt-Geklatsche.

Währenddessen hört es zwischenzeitlich zwar auf zu regnen, doch bei dem Lied „Stadt für uns alleine“ öffnet der Himmel noch einmal seine Schleusen. „Wir stehen das gemeinsam durch. Lasst uns einfach gegen den Regen anspringen“, fordert Zucker daher fröhlich seine Fans auf. Die Regenschirme gezückt und die Regencapes übergeworfen, kommen die seiner Aufforderung sogleich nach. Vor allem der darauffolgende Song „Guten Morgen Welt“ ist mit seiner eingängigen Musik und den positiven Vibes dafür hervorragend geeignet: Regenschirme werden durch die Luft gewirbelt und gegen das schlechte Wetter angesprungen.

Zum finalen Abschluss scheint die höhere Gewalt dann aber trotzdem noch ein Einsehen mit den Fans zu haben: Bei dem lebensfrohen Zucker-Hit „Was für eine geile Zeit“, auf den alle gewartet haben, hört der Regen langsam auf - und das Publikum jubelt umso lauter.