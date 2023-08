Furioser Einstand der Komödie im Heimathafen

Berlin. Der Name der neuerlichen Spielstätte ist ja nicht ohne Ironie. Ist doch die Komödie, seit sie am Ku’damm ausziehen musste, heimatlos. Ihre Zwischenstation, das Schiller Theater, musste sie längst wieder räumen, weil hier nun die Komische Oper für die Zeit ihrer Sanierung einzieht. Die neue, weit größere Ausweichspielstätte, das Theater am Potsdamer Platz, muss sich die Komödie aber mit anderen Veranstaltern teilen. Und an der Baustelle des einstigen und künftigen Standorts herrscht Stillstand. Keine guten Aussichten.

So macht die Woelffer-Bühne das einzig Richtige. Sie geht unter die Nomaden. Schlägt gleich mehrere Zelte auf. Und macht sich so auch in anderen Kiezen bekannt. Nachdem sie im April ein zweites Standbein im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf aufgebaut hat, gibt es seit Freitagabend nun auch ein drittes: den Heimathafen Neukölln. Heimat, Hafen, das ist gleich ein doppeltes Versprechen für diese Bühne ohne Haus.

Hier wird nun mit „Rio Reiser – Mein Name ist Mensch“ ein echter Erfolgsschlager der Komödie wiederaufgenommen. Und eine Berliner Legende wird näher an ihren Kiez gerückt. Hat der Ton-Steine-Scherben-Sänger doch in Kreuzberg gelebt. „Ich bin mir sicher, Rio Reiser hätte diesen Ort geliebt“, glaubt denn auch Theaterchef Martin Woelffer.

Der Heimathafen Neukölln ist Theater wie Konzertsaal. Da passt dieses biographische Stück mit viel Musik bestens.

Foto: Franziska Strauss

Mit 380 Plätzen ist der Saal zwar deutlich kleiner als das Schiller Theater mit seinen 1000, erst recht als das Theater am Potsdamer Platz mit seinen 1700, aber selbst als die Komödie am Kurfürstendamm mit ihren 700 Plätzen. Der Heimathafen aber ist Theater wie Konzertsaal. Und auch ein wenig. Das bekommt dieser Produktion aber ganz gut, die ja ein biografisches Stück mit viel Musik und Songs ist. Der Abstand der Bühne zum Publikum ist viel geringer als in den anderen Spielstätten – da springt der Funke schnell über.

Im Publikum sitzen alte, aber auch junge Reiser-Fans, die textsicher mitsingen

Das zeigt sich auch gleich am ersten Abend. Das Publikum ist gemischter als sonst. Das liegt sicher auch am Stück, das ja selbst keine typische Komödienproduktion ist. Es zeigt aber auch: Die Freunde der Komödie ziehen mit, es kommen aber noch andere Zuschauer hinzu. Da mag der Genius Loci zusätzlich wirken. Am Abend wird jedenfalls noch öfter als sonst bei Klassikern wie „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ mitgesungen. Da sitzen alte, aber auch jüngere Reiser-Fans.

Und Philip Butz, der die fordernde Titelrolle von Rio Reiser nicht mehr wie früher im Wechsel mit Frédéric Brossier, sondern diesmal bis 3. September en suite ganz allein stemmt – spielend, singend und verausgabend – kriegt schon Beifall, als er nur auf die Bühne kommt. Und dann immer wieder spontanen Szenenapplaus. Einen besseren Start an einer neuen Adresse kann man sich gar nicht wünschen.

Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Str. 141. Karten: telefonisch unter 88 59 11 88 oder online hier. En suite bis 3. September.