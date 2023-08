Santiano lassen eine steife Brise durch die Waldbühne wehen

Santiano gehen in der Waldbühne vor Anker und begeistern ein buntes Berliner Publikum mit ein bisschen Seeräuberromantik.

Berlin. Die Feuersäulen schießen in die Höhe, während die Luft vom Shanty-Rock gesättigt ist. Man meint schon fast, salzige Gischt auf der Zunge zu schmecken, obwohl das Meer über zweihundert Kilometer entfernt ist.

Doch wenn Santiano mit ihren kernigen Stimmen raue Seemannslieder anstimmen, frischt eine steife Brise die Waldbühne eben auch an einem milden Sommerabend auf. Gerade erst haben die Nordlichter Wacken gerockt.

Jetzt feiern die Musiker aus Schleswig-Holsteins auf ihrer Tour im Freiluftrund das 10-jährige Jubiläum der Band. Die Ränge sind dabei gut, aber nicht ganz gefüllt. Die Stimmung indes ist hervorragend. Dazu bedarf es bei Santiano eigentlich keines Geburtstages.

Wer ihre Songs liebt, will ohnehin vor allem feiern. Dennoch hat das Quintett allen Grund, stolz auf seine Erfolge zu sein. Innerhalb kürzester Zeit avancierten die Norddeutschen von Newcomern zu einer der gefragtesten Bands des Landes. Fast vier Millionen verkaufte Tonträger, vier Nummer-eins-Alben, etliche Gold- Platin-, und Diamant-Awards und einige der begehrtesten Musik-Auszeichnungen wie beispielsweise vier Echos sind beredte Beweise dafür.

Wie ein Blick ins Publikum zeigt, können Santiano auf Fans aus allen Generationen zählen. Kids, Eltern und Großeltern sitzen einmütig nebeneinander. Auch ein paar Metalheads finden sich unter den Zuschauern. Und ein Pärchen mit Piratentüchern auf dem Kopf wagt ein gemeinsames Tänzchen wie weiland beim Abschlussball bei all der Seeräuberromantik, die Santiano versprühen.

Erzählt wird an diesem Abend auch die Geschichte der Band. Gespickt mit unzähligen maritimen Motiven. Sprachlich sind die Herren auch in ihren Shantys echte Seebären. Es geht um das Meer, Fernweh, Sehnsucht, Freundschaft und Freiheit in den Hits wie „Wenn die Kälte kommt“, „Mädchen von Haithabu“ und „Frei wie der Wind“. Der musikalische Mix aus Irish Folk, Shanty, Rock, Volksmusik und Schlager auf Akkordeon, Geige, Mundharmonika und vor allem Gitarren ist absolut tanzbar.

Die markanten Stimmen und der donnernde Chorgesang tun ihr übriges um für gute Laune zu sorgen. Zwei Stunden gehen Santiano vor Anker und begeistern eine Waldbühne voller schunkelnder und klatschender Leichtmatrosen.