Posaunistin Sarah Willis liebt den kubanischen Rhythmus

Berlin. Die meisten der kubanischen Musikerinnen und Musiker sind kurz nach dem Konzert am Donnerstag schon wieder abgereist. Nur eine kleine Combo, die von der Hornistin Sarah Willis gegründete „Sarahbanda“, wird noch in Berlin bleiben. Was das gesamte Jugendorchester aus Havanna, das das Orquesta del Lyceum de La Habana betrifft: Ihr Konzert bei Young Euro Classic im Konzerthaus am Gendarmenmarkt hat ihre Europatournee mit Sarah Willis gekrönt. Nun sind sie, morgens um vier, in die kubanische Hauptstadt abgeflogen, einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Lage auf Kuba ist prekär wie lange nicht mehr. Ein Hochwasser im Juni sorgte für zehntausende Evakuierungen. Es ist eine weitere Unsicherheit in einem Land, das wirtschaftlich seit Jahren auf tönernen Füßen steht, auf unregelmäßige Öllieferungen aus Venezuela und andere Güter aus ebenfalls klammen sozialistischen Bruderstaaten angewiesen.

Für die Hornistin der Berliner Philharmoniker Sarah Willis war die rhythmisch so reiche kubanische Variante des Salsa der Zugang zur musikalischen Kultur der Insel. Da geht es ihr nicht anders als vielen Kuba-Fans hierzulande: „Als Buena Vista Social Club herausgekommen ist, habe ich mich hier in Berlin in die kubanische Musik verliebt“, sagt die Hornistin, die ab 1991 zunächst in Daniel Barenboims Staatskapelle, dann seit 2001 bei Simon Rattles Berliner Philharmonikern spielte und spielt. „Wir haben zwar Rhythmus, aber drücken uns lieber über unsere Instrumente aus. Eine Musikerdisco nach einem Konzert ist selten beeindruckend, aber ich wollte unbedingt Salsa probieren.“ Mittlerweile hat Sarah Willis nicht nur ihre privaten Salsa-Aktivitäten auch in Kuba verfolgt, sondern hat dort auch Horn-Meisterkurse gegeben. Sie steht in engem Austausch mit der Klassik-Szene des Landes.

Das tänzerisch Beschwingte gehört zum Konzert des Orquesta del Lyceum de La Habana im Konzerthaus.

Foto: Kai Bienert / MUTESOUVENIR

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch im Konzerthaus wird Willis nicht müde zu betonen, wie sehr das rhythmische Element der kubanischen folkloristischen Tanzmusik ihr eigenes musikalisches Verständnis bereichert hat. Aber die britisch-amerikanische Hornistin weiß auch, dass es vor dem Berliner Publikum im Konzerthaus nicht nur darum gehen kann, das Orquesta del Lyceum de La Habana lediglich mittels tänzerischer Musik zu präsentieren. Denn so würde die musikalische Kultur der Insel schnell zu einem Klischee: Die Kubaner, die vermeintlich trotz wirtschaftlicher Dauerkrise stets fröhlich durch die Straßen tanzen.

Es gibt hinzukomponierte Einlagen von Pauke, Violine und Cello

Gerade außerhalb ihrer Kompetenzen in rhythmisch schwer durchschaubaren, aber mitreißenden Strukturen lateinamerikanischer Tänze geht die junge Truppe aus Kuba unter Leitung des Dirigenten José Antonio Méndez Padrón auf schätzenswerte Art ins Risiko: Die Serenata notturna von Wolfgang Amadeus Mozart mag vielleicht dasjenige Stück sein, das an diesem Abend am wenigsten überzeugt. Klanglich bleibt es meist farblos, musikalische Pointen werden nicht nachhaltig gesetzt. Das Tänzerische findet in Mozarts Musik, so man es denn unbedingt suchen möchte, offenbar doch auf einer anderen Ebene als der hier zu hörenden statt. Die hemdsärmelig hinzukomponierten Einlagen von Pauke, Solo-Violine und Solo-Cello haben eher etwas von Standup-Comedy – sie bereichern diese D-Dur-Serenade nicht. In Mozarts Konzertsatz für Horn und Orchester Es-Dur KV 370b beweist das Orchester allerdings, das es das Rüstzeug eines Konzertorchesters europäischer Prägung besitzt.

Können Kubaner ansonsten eh nur Salsa? Bleiben da nur die Klischees der Deutschen von Kuba? Das federt Willis, eventuell sogar ohne es bewusst zu merken, durch anspruchsvolle und doch emotional vereinnahmende Kompositionen ab, die sie bei jungen kubanischen Komponisten in Auftrag gegeben hat. Die hört man im zweiten Teil des bestens verkauften Konzerts. „Sechs kubanische Tänze für Solohorn, Streicher und Schlagzeug“. Auch hier ist sicher das Tänzerische ein tragendes musikalisches Element, doch davon ausgehend zeigt das erweiterte Kammerorchester viel mehr. Die Stücke etwa von Pepe Gavilondo oder Yuniet Lombida Prieto werden zu Rhythmus-Studien – und die von Sarah Willis absolvierten Soloparts des Horns changieren zwischen Virtuosentum, Innerlichkeit und Etüdenhaftem.

Bei kubanischer Musik sind immer auch Körperbewegungen sichtbar

Gerade Willis’ Spiel macht deutlich, wie sehr Spielende und Hörende bei kubanischer Musik in europäisch-klassischem Kontext zwei unterschiedliche Musikkonzepte zusammenbringen müssen. Sarah Willis kanalisiert, ganz Musikerin eines deutschen Spitzenorchesters, ihre musikalischen Emotionen im engen Mundrohr ihres Instruments – und das, was aus dem Trichter kommt, darf nicht kieksen und muss quer durch alle Register vollmundig und schön klingen. Das geht nur unter Einsatz des Atems, des Rumpfes – aber ohne dass man es sieht. Und das geht den kubanischen Musikern kaum anders. Die kubanische Musik ihrerseits, ganz vorne der Salsa, ist dagegen Musik, die zugleich immer in Körperbewegungen sichtbar ist. Das zusammenzubringen, gelingt nur in wenigen Momenten dieses Konzerts, und es ist auch nicht leicht.

Sarah Willis ist neben ihrer Aktivität beim kubanischen Jugendorchesters in der Berliner Sommerpause noch einmal mit ihrer kubanischen Combo musikalisch präsent: Beim Kultursommerfestival Berlin wird sie am 14. August mit dem Babylon Orchestra und ihrem eigenen kubanischen Ensemble Sarahbanda auf zwei Flößen in See stechen. Startend am Ufer des Holzmarkts 25, wird die rudernde Truppe an der East Side Gallery und am alten Funkhaus an der Nalepastraße Station machen und insgesamt drei halbstündige Konzerte spielen.